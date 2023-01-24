GDP الأمريكي، CPI الأسترالي وقرار بنك كندا يحتل مركز الصدارة

كانون الثاني 24, 2023 23:44

تقارير التضخم القادمة من أستراليا ونيوزيلندا، سيكون قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة والبيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من عام 2022 في مركز الصدارة هذا الأسبوع.

ارتفاع التضخم الياباني إلى أعلى مستوى في 41 عامًا

وفقًا للبيانات المنشورة في 19 يناير، قفز تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان إلى أعلى مستوى خلال 4 عقود في ديسمبر 2022، حيث وصل إلى 4٪ على أساس سنوي. وأشار الاقتصاديون إلى أن البنك المركزي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة. في وقت سابق من الأسبوع، فاجأ بنك اليابان المستثمرين والمتداولين حيث أبقى تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر. أدت هذه الحركة إلى إضعاف قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

Christine Lagarde تتوقع ضغوط تضخمية

وفي حديثها أمام لجنة CNBC في دافوس بسويسرا، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن إعادة فتح الاقتصاد الصيني من شأنه أن يزيد التضخم في أوروبا. وأشارت لاغارد إلى أنه "سيكون لدينا ضغط تضخمي على الكثيرين منا، وذلك ببساطة لأن مستوى الطاقة الذي استهلكته الصين العام الماضي كان بالتأكيد أقل مما ستستهلكه هذه السنة. لذلك، ستكون هناك قيود، وسيكون هناك المزيد من الضغوط التضخمية الناتجة عن هذا الطلب الإضافي ".

توقع استطلاع لـ Reuters زيادتين لسعر الفائدة الفيدرالية في الربع الأول من عام 2023

اقترح غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) من المرجح أن يمضي في رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين للسياسة النقدية، ثم يوقف دورة التضييق مؤقتًا حتى، على الأقل، نهاية السنة. أظهر الاستطلاع ما يقرب من 60٪ احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في غضون عامين، وفقًا لتقرير رويترز المنشور في 20 يناير.

من المرجح أن يكون التضخم في نيوزيلندا قد انخفض في الربع الرابع من عام 2022

في يوم الثلاثاء 24 يناير، ستنشر إحصائيات نيوزيلندا تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع من عام 2022. يتوقع الاقتصاديون أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد انخفض إلى 7.1٪ على أساس سنوي، في الربع الأخير من العام السابق. تصدرت نيوزيلندا عناوين الأخبار العالمية حيث أعلنت رئيسة وزرائها جاسيندا أرديرن عزمها على الاستقالة بمجرد أن يرشح حزب العمال خليفة لها.

بعد إعلان رئيس الوزراء (19 يناير) ، فقد الدولار النيوزيلندي قوته ، لكن بعض المحللين أشاروا إلى أن الانخفاض كان نتيجة لمعنويات السوق العالمية أكثر من الأخبار المحلية. وفقًا لتقرير نشره المعهد النيوزيلندي للأبحاث الاقتصادية ، "بلغت ثقة الأعمال في نيوزيلندا في الربع الأخير من العام الماضي أدنى مستوى لها منذ عام 1974 حيث تكافح الشركات مع أسعار الفائدة المرتفعة وضغوط التكلفة والطلب الضعيف".

هل يتباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا في الربع الرابع من عام 2022؟

في يوم الأربعاء 25 يناير، يتوقع المستثمرون والمتداولون التدقيق في تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع من عام 2022 المقرر نشره من قبل مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS). يقدر الاقتصاديون أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قد انخفض إلى 1.7٪ على أساس ربع سنوي.

يعتبر الدولار الأسترالي من بين العملات الرئيسية الأفضل أداءً لهذا العام حيث يشير الاقتصاديون إلى أن عملة البلاد يمكن أن تعزز أكثر حيث يمكن أن يتلقى الاقتصاد دعمًا إضافيًا من إمكانات النمو في الصين.

بنك كندا لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة

في 25 كانون الثاني (يناير)، سيجتمع مجلس إدارة بنك كندا (BoC) لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. على الرغم من أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك يبدو أنه يتراجع، إلا أن بعض الاقتصاديين قالوا إن صانعي السياسة في البنك المركزي ليسوا مستعدين لإيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا حيث يتوقع البعض الزيادة الثامنة على التوالي.

زيادة تكاليف الاقتراض بنسبة 0.25٪ يعني أن سعر الفائدة المرجعي لبنك كندا سيصل إلى 4.5٪، وهو أعلى مستوى تم تسجيله في آخر 16 عامًا. وفقًا لتقرير لرويترز نُشر في السادس من يناير، يتوقع بعض محللي العملات ارتفاع الدولار الكندي مع تعافي اقتصاد البلاد في النصف الثاني من العام. ضعفت العملة الكندية بنسبة 6.8٪ في عام 2022.

السلع المعمرة الأمريكية والتقارير الأولية للناتج المحلي الإجمالي

في 26 كانون الثاني (يناير)، سيكون الاقتصاد الأمريكي في دائرة الضوء. يتوقع محللو السوق أن يتم نشر تقرير السلع المعمرة لشهر ديسمبر من قبل مكتب الإحصاء. يتوقع المحللون ارتفاع الطلبات بنسبة 2.5٪ على عكس انخفاض نوفمبر بنسبة 2.1٪. يمكن أن يؤدي الرقم المرتفع إلى تقوية الدولار الأمريكي بينما قد يؤدي انخفاضه إلى إضعاف العملة الأمريكية.

بعد تقرير السلع المعمرة، سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقريره الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022. يشير الاقتصاديون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بنسبة 2.8٪ في الربع الرابع من عام 2022. أظهر مسح نشرته وزارة التجارة في 22 ديسمبر أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد توسع بنسبة 3.2٪ في الربع الثالث، متجاوزًا توقعات السوق. يمكن اعتبار القراءات المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي أو الأرقام الأفضل من المتوقع على أنها إيجابية للدولار الأمريكي، بينما قد تكون القراءة المنخفضة سلبية.

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