استمرار ضعف الدولار الأمريكي، مع التركيز على بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة

كانون الثاني 12, 2023 04:01

استأنف الدولار الأمريكي انخفاضه مقابل الجنيه الإسترليني واليورو حيث يركز المستثمرون والمتداولون على إصدار بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس 12 يناير. لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مضغوطًا نحو الرقم الدائري 103.00، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى تم تسجيله في الأشهر السبعة الماضية.

بينما ينتظر المشاركون في السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لتعديل استراتيجياتهم، يلاحظ بعض الاقتصاديين أن ضعف الدولار الأمريكي يمكن أن يُعزى أيضًا إلى عدم قدرة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (بنك الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول على تقديم توجيهات واضحة لتحركات البنك المركزي الأمريكي التالية، مما يضخم. عدم اليقين والتأثير على العملة الأمريكية.

يشير المحللون في بنك MUFG إلى أن الدولار الأمريكي قد يتكبد المزيد من الخسائر باستثناء بيانات التضخم الأمريكية القوية. في تقريرهم الصادر يوم أمس، لاحظوا أنه "ما لم يتم تحدي توقعات السوق من خلال البيانات الواردة القوية، فإن ذلك يترك الدولار الأمريكي عرضة لمزيد من الضعف على المدى القريب".

معدل التضخم في الصين (CPI)

سينشر مكتب الإحصاء الوطني الصيني يوم الخميس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر. حيث تعمل الإدارة الصينية على تعزيز النمو الاقتصادي في مواجهة الرياح المعاكسة المتجددة من تفشي COVID-19. من المتوقع أن يكون لأرقام التضخم تأثير على خطة بنك الشعب الصيني (PBOC) لتشديد السياسة النقدية.

بشكل فعّال، الصين هي مركز التصنيع في العالم. إذا زادت تكاليف الإنتاج للشركات الصينية، فمن المحتمل أن ينتهي بها الأمر إلى الدفع عبر سلسلة التوريد إلى بقية العالم.

تعّهد مجلس إدارة PBoC بمساعدة الأسر والشركات الخاصة من خلال توفير دعم مالي أكبر للمساعدة في تعافيها.

وأنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة الصينية أنها ستخفف التدقيق التنظيمي لأكبر شركات التكنولوجيا في البلاد. ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية صباح الأربعاء حيث اعتقد المستثمرون أن ظروف عمل شركات التكنولوجيا ستتحسن في الأشهر المقبلة.

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (GDP)

احتل الاقتصاد البريطاني عناوين الأخبار المالية عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية، ولكن لأسباب سلبية في الغالب. تمت إضافة قراءات التضخم المرتفعة في الأشهر الـ 12 الماضية إلى قائمة المشاكل التي تواجهها حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية في أحد أقوى الاقتصادات في العالم.

من المتوقع أن ينشر مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة يوم الجمعة 13 يناير أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لشهر نوفمبر. يشير الاقتصاديون إلى أن تقرير ONS سيظهر انخفاضًا بنسبة 0.2٪ على أساس شهري. وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نما بنسبة 0.5٪ على أساس شهري في أكتوبر.

كشف تقرير نشره بنك جولدمان ساكس هذا الأسبوع أن الاقتصاديين يتوقعون انخفاضًا بنسبة 0.7٪ في إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة في عام 2023، متنبئين "بتراجع ملحوظ في المملكة المتحدة أكثر من منطقة اليورو".

إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع، فقد يكون هناك تأثير على أزواج عملات الجنيه الإسترليني. يمكن أن يؤدي رقم الناتج المحلي الإجمالي الأفضل من المتوقع إلى تقوية الجنيه، في حين أن الانكماش الأكبر من المتوقع قد يجبر الجنيه على فقدان قوته.

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