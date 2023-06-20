تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في دائرة الضوء وبنك الشعب الصيني يخفض الفائدة

حزيران 21, 2023 09:22

سيكون تقرير التضخم في المملكة المتحدة الذي سيصدر يوم الأربعاء من بين أهم البيانات المالية مع بداية الأسبوع. ومن المقرر صدور قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا يوم الخميس، ومن المتوقع أن يخضع التقرير للتدقيق من قبل محللي السوق.

تحرك بنك الصين الشعبي (PBoC) قدمًا في تخفيف سياسته النقدية كما توقع معظم الاقتصاديين. في أوروبا، شدد بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي على أن البنك المركزي في منطقة اليورو يجب ألا يمتنع عن رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى الشهر المقبل.

تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني لشهر مايو

في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ستتاح لمحللي السوق الفرصة لفحص بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). يتوقع الاقتصاديون أن يأتي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 8.5٪ على أساس سنوي. إذا تم تأكيد التوقعات، فهذا يعني أن التضخم الرئيسي قد انخفض بنسبة 0.2٪ بالمقارنة مع رقم أبريل.

يتوقع مجلس إدارة بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى 5٪ بنهاية عام 2023 بينما يتوقع المحللون أن يصل نمو أسعار المستهلك إلى هدف البنك البالغ 2٪ بحلول نهاية عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة بنك إنجلترا سيعلن يوم الخميس عن ذلك. قرار سعر الفائدة مع الاقتصاديين يشيرون إلى أن المزيد من تشديد السياسة النقدية قد يكون في الطريق.

قرار بنك الصين الشعبي لسعر الفائدة

خفّض مجلس إدارة بنك الشعب الصيني (PBoC) سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس من 3.65٪ إلى 3.55٪ وخفض معدل القرض الأساسي لخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس من 4.3٪ إلى 4.2٪ - لأول مرة في الأشهر العشرة الماضية

كان الاقتصاديون يتوقعون التغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي الصيني حيث أظهرت مجموعات البيانات المالية الأخيرة أن الاقتصاد المحلي يكافح من أجل حشد السرعة.

ارتفاع مبيعات التجزئة الكندية في أبريل؟

يوم الأربعاء، ستشارك هيئة الإحصاء الكندية المعلومات المتعلقة بمبيعات التجزئة في البلاد في أبريل. يقترح الاقتصاديون أن مبيعات التجزئة في جميع أنحاء البلاد ارتفعت بنسبة 0.2٪ في أبريل على أساس شهري، وعودة إلى المنطقة الإيجابية بعد أن سجلت انخفاضًا بنسبة 1.4٪ في مارس.

نشر مجلس المؤتمر الكندي (CBoC) تقريرًا منذ بضعة أيام أشار فيه إلى أن مؤشر إنفاق المستهلكين أظهر انخفاضًا في المشتريات في الأسبوع الأول من شهر أبريل، ولكن نموًا ثابتًا لبقية الشهر. ذكر مسح CBoC أن "الزيادة العامة يمكن أن تشير إلى أن الناس يعتقدون أن التأثيرات على الأعباء المالية مثل رفع أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، مما يسمح لهم بالالتزام أكثر نحو الشراء بدلاً من الادخار."

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تعهد بنك كندا (BoC) بإيقاف خطط سياسة التضييق النقدي مؤقتًا، إلا أنه اضطر إلى رفع أسعار الفائدة في بداية الشهر عندما أظهرت تقارير البيانات أن الاقتصاد في حالة من الانهاك.

يعلق صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض

اقترح اثنان من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أن زيادة تكاليف الاقتراض ستكون مناسبة بناءً على أحدث تقارير البيانات المالية.

قالت إيزابيل شنابل إن "حقيقة أننا قللنا من أهمية استمرار التضخم في العام الماضي، تزيد من احتمالية أننا نقلل من شأن التضخم اليوم. وبالتالي، نحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى نرى دليلًا مقنعًا على أن التطورات في التضخم الأساسي تتسق مع عودة التضخم الرئيسي إلى الهدف البالغ 2٪".

بيتر كازيمير، عضو آخر في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لاحظ أن وقف رفع أسعار الفائدة في وقت قريب جدًا من شأنه أن يشكل خطرًا أكبر بكثير من الإفراط في التضييق. كما قال كازيمير إن "مخاطر التضخم التصاعدي لا تزال كبيرة، مرتبطة بسوق العمل وأسعار المواد الغذائية وهوامش الربح".

خفّض بنك جولدمان ساكس توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للصين

أعلن Goldman Sachs (GS)، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، أنه خفض توقعاته فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2023. خفض محللو GS توقعات النمو إلى 5.4٪ من 6.0٪، مما يشير إلى أن المزيد من الاضطرابات الاقتصادية يمكن أن تكون علي الطريق.

ذكرت مذكرة GS: "مع تلاشي دفعة إعادة الفتح بسرعة، قد تبدأ التحديات متوسطة الأجل مثل التركيبة السكانية، وتراجع العقارات متعدد السنوات، ومشاكل الديون الضمنية للحكومة المحلية، والتوترات الجيوسياسية في أن تصبح أكثر أهمية في توقعات النمو في الصين."

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