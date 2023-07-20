انخفاض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني إلى ما هو أبعد من التوقعات في يونيو

تموز 21, 2023 00:05

أظهر تقرير التضخم في المملكة المتحدة انخفاضًا في أرقام التضخم مع بدء فصل الصيف، حيث تصدرت عناوين الأخبار المالية مع احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أغسطس إلى 42٪ من 59٪ في وقت سابق من الأسبوع.

سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الوطني الياباني ومسح مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة من بين أهم البيانات الصادرة لبقية الأسبوع.

تراجع التضخم في المملكة المتحدة في يونيو

فاجأ تقرير التضخم في المملكة المتحدة الصادر في وقت سابق من الصباح الاقتصاديين حيث جاء رقم التضخم الرئيسي عند 7.9٪ على أساس سنوي في يونيو، وهو أقل من القراءة المتوقعة البالغة 8.2٪. أظهر المسح الذي أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن التضخم ارتفع بنسبة 0.1٪ على أساس شهري، مرة أخرى أقل من 0.4٪ التي توقعها محللو السوق. قال الاقتصاديون في ONS أن انخفاض تكلفة الوقود أدى إلى انخفاض أرقام التضخم. وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.6٪ مقابل الدولار الأمريكي مباشرة بعد نشر التقرير.

انخفاض التضخم في نيوزيلندا في الربع الثاني من عام 2023

وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء النيوزيلندي، بلغ التضخم في الربع الثاني من العام 6.0٪ على أساس سنوي، بينما توقع الاقتصاديون رقمًا بنسبة 5.9٪. ومع ذلك، كان معدل التضخم الرئيسي أقل بكثير من رقم 6.7٪ المسجل في الربع الأول من عام 2023. وتعليقًا على التقرير، قال المحللون في بنك ANZ: "نحافظ على توقعاتنا بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي لم ينته في الواقع من ارتفاعه بعد، مع 25 نقطة أساس. تم تحديد الارتفاع في شهر نوفمبر".

مؤشر أسعار المستهلكين الوطني الياباني يونيو 2023

سيصدر مكتب الإحصاء الياباني مساء الخميس تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الوطني لشهر يونيو. يتوقع الاقتصاديون أن يأتي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الوطني عند 3.5٪ على أساس سنوي، أعلى بنسبة 0.3٪ من قراءة مايو.

قال رئيس بنك اليابان، كازو أويدا، إن بنك اليابان يحافظ بصبر على سياسة نقدية مخففة. اقترح أويدا أنه "ما لم يكن افتراضنا بشأن الحاجة إلى تحقيق 2٪ تغييرات مستدامة مستدامة، فإن روايتنا بشأن السياسة النقدية لن تتغير". لم تشير تعليقات محافظ بنك اليابان إلى أي تغيير قادم في التحكم في منحنى العائد (YCC)، مما أجبر الين الياباني على التراجع.

تقرير مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة يونيو 2023

سينشر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) تقرير مبيعات التجزئة لشهر يونيو في المملكة المتحدة يوم الجمعة. يشير محللو السوق إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2٪ على أساس شهري، وهو أقل قليلاً من رقم مايو. على أساس سنوي، يتوقع المحللون انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 1.5٪. عادة ما تكون مبيعات التجزئة مؤشرًا موثوقًا به لكيفية تفاعل المستهلكين مع تغييرات السياسة النقدية للبنك المركزي مثل تلك التي ينفذها بنك إنجلترا (BoE).

وفقًا لمراقب مبيعات التجزئة BRC-KPMG، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي. وتعليقًا على تقرير اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) الذي نُشر في 12 يوليو، قال المحللون إنه "بصرف النظر عن التذبذب في مايو، بقي نمو مبيعات التجزئة ثابتًا عند حوالي 5 في المائة شهريًا في النصف الأول من هذا العام. ومع ذلك، يأتي النمو على خلفية مستويات تضخم أعلى بكثير، مما أدى إلى انخفاض الهوامش والربحية للمشغلين في جميع أنحاء القطاع ".

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