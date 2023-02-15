انخفاض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني في يناير

شباط 16, 2023 01:23

فاجأ تقرير التضخم في المملكة المتحدة الذي صدر صباح اليوم المستثمرين والمتداولون حيث كان معدل التضخم الرئيسي أقل من المتوقع. سيركز المشاركون في السوق على تقارير مبيعات التجزئة القادمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتحديد مدى تأثر المستهلكين بارتفاع تكاليف المعيشة.

على الرغم من أن التضخم في الولايات المتحدة كان أعلى من المتوقع، إلا أنه أبقى الاتجاه الهبوطي جيدًا في مكانه في الشهر الأول من العام بعد ارتفاعه بمعدل سنوي يبلغ 6.4٪. لا تزال أسعار المستهلك في الدولة مرتفعة وتدعم خطة الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وفقًا لأداة FedWatch من CME Group، فإن احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل هو الآن ما يقرب من 90٪.

تراجع التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة في يناير

أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن التضخم في المملكة المتحدة انخفض إلى 10.1٪، على أساس سنوي، في يناير. كان الاقتصاديون يتوقعون أن يأتي التضخم عند 10.3٪. يقترح محللو السوق أن هذا قد يكون مؤشرًا جيدًا على أن التضخم في المملكة المتحدة قد وصل إلى ذروته وسيثبت صحة قرار بنك إنجلترا بتنفيذ ارتفاعات أقل في أسعار الفائدة.

يواصل المؤشر الابتعاد عن أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1٪ المسجل العام الماضي. وخسر الجنيه البريطاني 0.6٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن التقرير.

مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تقدّم أدلّة حول حالة الاقتصاد

سيصدر مكتب الإحصاء الأمريكي تقرير مبيعات التجزئة لشهر يناير في وقت لاحق اليوم. يتوقع محللو السوق ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.8٪ على أساس شهري، بعد أن سجلت شهرين سلبيين في نوفمبر وديسمبر.

وفقًا لـ Mastercard SpendingPulse، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية، باستثناء السيارات، بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي في يناير. أظهر نفس التقرير أن مبيعات التجارة الإلكترونية ارتفعت بنسبة 8.4٪ على أساس سنوي، بينما ارتفعت المبيعات في المتاجر بنسبة 8.9٪ على أساس سنوي. اقترح الاقتصاديون في Mastercard أن "القوة في سوق العمل تظل دعمًا حاسمًا للقوة الشرائية للمستهلكين، ونرى ذلك ينعكس في رؤى SpendingPulse لشهر كانون الثاني (يناير)".

من المرجح أن يبقى معدل البطالة الأسترالي دون تغيير

في صباح يوم الخميس، سيكشف مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) عن معدل البطالة لشهر يناير. يقترح المحللون أن السعر بقى دون تغيير عند 3.5٪ في الشهر الأول من العام.

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تضررت من ارتفاع تكاليف المعيشة؟

يوم الجمعة، من المتوقع أن تظهر بيانات مبيعات التجزئة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) كيف تعامل المستهلكون في المملكة المتحدة مع التضخم في يناير. وفقًا لتوقعات المحللين، من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة بنسبة 0.5٪ و 5.5٪ على أساس شهري وعلى أساس سنوي على التوالي.

لاحظ الاقتصاديون أنه في ديسمبر، على الرغم من أن حجم المبيعات كان أقل مما تم تسجيله في نوفمبر، إلا أن المبلغ الإجمالي للأموال التي تم إنفاقها بقى دون تغيير.

يشير تقرير معيار تسليم التجارة الإلكترونية لعام 2023 إلى أن حجم مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة من المقرر أن ينخفض بنسبة 4.9٪ في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، بينما يخطط 7 من كل 10 مستهلكين لتغيير عادات الشراء وتقليل الإنفاق للتكيف مع الركود.

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