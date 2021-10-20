هل يمكن أن ترتفع أسهم كوين بيز بنسبة 50٪ بعد صفقة فيسبوك؟

تشرين الأول 20, 2021 21:03

قفزت أسهم كوين بيز Coinbase بعد الإعلان عن قيام شركة فيسبوك بتخزين أموال محفظتهم الرقمية الجديدة مع كوين بيز. إنها دفعة كبيرة لـ Coinbase التي كانت قد إنهارت أسهمها بنسبة 50٪ من أعلى سعر لها بعد الاكتتاب العام، ثم ارتفعت مرة أخرى بنسبة 50٪ إلى المستويات الحالية.

ستكون شركة كوين بيز كشريك لحفظ أموال محفظة شركة فيس بوك الرقمية الجديدة المسماة Novi. سيسمح ذلك للمستخدمين بتحويل العملات المحلية إلى عملة رقمية من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم والذي سيكون له تكامل سلس مع منتجات فيسبوك الأخرى.

سيبدأ الطرح بمشروع تجريبي في الولايات المتحدة وغواتيمالا باستخدام عملة مستقرة Pax Dollar. لقد كان ربعاً جيداً بالنسبة لـ Coinbase التي أعلنت مؤخراً عن زيادة في أحجام التعاملات ونمو بنسبة 1100٪ في صافي الإيرادات عن العام الماضي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،COIN.US، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 1 يونيو 2021 إلى 19 أكتوبر 2021، تم الإعداد في 19 أكتوبر 2021 الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

منذ طرح كوين بيز للاكتتاب العام في 14 أبريل 2021، سجّل سهم كوين بيز أعلى مستوى قياسي له عند 429.54 دولار. ومنذ ذلك الحين، انهار السعر إلى أدنى مستوى قياسي عند 208.00 دولار في 17 مايو.

ومع ذلك، يبدو أن سعر السهم قد استقر, وهو الآن أعلى بنسبة 50٪ تقريباً من سعر الاكتتاب. إذا كان الارتباط مع شركة فيسبوك يمكن أن يرفع معنويات المستثمرين، فقد تكون اهداف المستثمرون عند مستوى المقاومة الرئيسي 429.54 دولار - وهو صعود بنسبة 50 ٪ تقريباً من المستويات الحالية.

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