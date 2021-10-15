إرتفاع أسهم Beyond Meat على خلفية شطيرة ماكدونالدز "McPlant Burger'' المخطط تقديمها

تشرين الأول 15, 2021 22:31

أعلنت ماكدونالدز عن خططها لاختبار شطيرة البرغر "Beyond Meat" التي تتضمن الأغذية النباتية في ثمانية مطاعم أمريكية. يأتي هذا بعد نجاح عرض مجاني قائم لهذه الشطائر النباتية في المملكة المتحدة وأوروبا. من المقرر إجراء الإختبار في وقت مبكر خلال الشهر المقبل, يٌعتبر هذا الحدث بمثابة دفعة كبيرة لشركة Beyond Meat.

كان سعر سهم شركة Beyond Meat يضعف في الأشهر السابقة بعد أن تم الإعلان عن تقرير أرباح الربع الثاني الذي كان مخيب للآمال, حيث سجل السهم خسارة بمقدار 31 سنتاً. كان هذا بسبب نقص الطلبات من المطاعم والتي كانت مغلقة بسبب المتغير دلتا.

قفز سعر سهم Beyond Meat إلى الأعلى بعد الإعلان عن أخبار ماكدونالدز ومن المرجح أن ينهي الأسبوع بشكل إيجابي. تترافق هذه الأخبار أيضاً مع الصفقات التسويقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً مع YUM! مع العلامات التجارية (KFC و Pizza Hut و Taco Bell)، بالإضافة إلى PepsiCo و Walmart.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،#BYND، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 12 مايو 2019 إلى 14 أكتوبر 2021 ، تم الإعداد في 14 أكتوبر 2021 الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة Beyond Meat في مايو 2019، تم تداول السهم بشكل جانبي على المدى الطويل، مع تسجيل بعض الاتجاهات الصاعدة و الهابطة بين الحين والأخر. في الوقت الحالي، يتداول سعر السهم عند مستويات الدعم الفني.

يكافح السعر لتشكيل موجة صاعدة حول أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2021، وهو المستوى الذي يتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ للإرتفاع الذي تداوله السعر بين مارس وأكتوبر 2020.

إن الجمع بين أخبار الشركة الجيدة وصمود السعر أمام مستويات الدعم الفنية الحالية قد يساعد هذا في فرض قوة المشترين في السوق و يدفع سعر السهم إلى قمة مستوى 160 دولار. وهو مايكافئ ارتفاع بنسبة 50٪ تقريباً من المستويات الحالية.

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