هل يمكن أن تصل القيمة السوقية لشركة ASML المصنعة للرقائق الإلكترونية 500 مليار دولار العام المقبل؟

تشرين الأول 13, 2021 21:13

بينما يتطلع معظم مستثمري النمو إلى أسهم FAANG في الولايات المتحدة، تتركز الأحاديث حول الشركة الهولندية الأقل في عالم المؤسسات. تعتبر شركة ASML - أكبر شركة تقنية في أوروبا - وتمثل العمود الفقري لصناعة الرقاقات الإلكترونية في العالم. تٌعد شركة ASML هي الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم آلات الطباعة التي تعمل باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (EUV).

شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) هي أكبر شركة لتصنيع الرقاقات في العالم والتي توفر 90٪ من الرقاقات في العالم، وهي تستخدم آلات من شركة ASML لصنع الرقاقات الإلكترونية المكروية والأكثر تقدماً.

على مدار العام الماضي، تسبب الوباء بنقص في الرقاقات العالمية مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات تصنيع الرقاقات الإلكترونية. وفقاً لبعض المحللين في مقابلة أجرتها CNBC، فإن القيمة السوقية الحالية لشركة ASML والتي تبلغ حوالي 300 مليار دولار قد ترتفع إلى 500 مليار دولار في العام المقبل.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،#ASML، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: من 1 سبتمبر 2013 إلى 12 أكتوبر 2021، تم الإعداد في 12 أكتوبر 2021 الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

حتى أن شركة ASML تتوقت ازدهاراً في المبيعات خلال السنوات العشر المقبلة بإيرادات سنوية تتراوح من 24 إلى 30 مليار يورو وذلك مع حلول عام 2025، تعتبر هذه التوقعات الجديدة إرتفاعاً كبيراً عن التوقعات السابقة التي قدمتها الشركة والتي كانت تتوقع إرتفاعاً في الإيرادات السنوية من 15 إلى 24 مليار يورو.

يمكننا رؤية الاتجاه طويل الأجل لسعر سهم ASML في مخطط الرسم البياني الشهري أعلاه. أظهر سعر السهم بعض النمو الملحوظ خلال العقد الماضي، وقد أثار الانخفاض الأخير حماس بعض المستثمرين للشراء بحثاً عن أهداف طويلة الأجل حول مستوى الـ 1000 يورو.

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المصدر: بوابة التحليلات المميزة - 12 أكتوبر 2021

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