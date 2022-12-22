كيفية تداول أسهم VISA مع اقتراب العام الجديد

كانون الأول 23, 2022 03:49

بينما نقف على شفا عام جديد، لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة. التضخم مرتفع، وأسعار الفائدة في أعلى مستوياتها منذ سنوات، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنزلق العديد من الدول إلى الركود في الأشهر المقبلة.

ولما كان الأمر كذلك، فإن اختيار الأسهم بهدف تحقيق عائد على المدى القريب أصبح أمرًا صعبًا بشكل متزايد. سيحتاج المستثمرون الذين يختارون دخول السوق في ظل المناخ الحالي إلى التحلي بالصبر والاستعداد لمواجهة التقلبات المحتملة على مدى الأشهر المقبلة.

على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، لا تزال هناك مخزون يحتمل أن يكون عام 2023 قويًا. Visa هي أحد هذه الأسهم. دعونا نرى لماذا.

السهم: VISA Inc. الرمز في حسابات Invest.MT5: V تاريخ الفكرة: 19 ديسمبر 2022 المدة الزمنية: 12شهر مستوى الدخول: $215.00 المستوى المتسهدف: $250.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

المصدر: TradingView - الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

لماذا تتداول أسهم VISA ؟

مع وجود جميع الشركات المثيرة المدرجة في سوق الأسهم العالمية، قد يبدو الاستثمار في شركة راسخة وقوية مثل Visa خيارًا مملًا بعض الشيء.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن الملل أحيانًا يكون أمرًا جيدًا! مع عدم اليقين الذي يلف سوق الأوراق المالية حاليًا، فإن شركة ثابتة مثل Visa، المترسخة في سوقها وتولد قدرًا كبيرًا من الدخل الموثوق، هي بالضبط ما يجب أن يبحث عنه المستثمرون.

عملاق عالمي

تحتاج الشركة نفسها إلى القليل من التعريف، ومع وجود ما يقرب من 4 مليارات بطاقة متداولة، فمن المحتمل أن نقول إن نسبة معقولة من القراء يمتلكون بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان مكتوب عليها اسم الشركة.

نموذج العمل الأساسي بسيط. في كل مرة يتم فيها الدفع بواحدة من هذه البطاقات البالغ عددها 4 مليارات، فإنها تنتقل عبر شبكة الدفع الخاصة بشركة Visa، وهو امتياز تتقاضى عنه Visa نسبة مئوية من إجمالي المدفوعات.

تعمل Visa في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وقد عالجت ما يقرب من 40٪ من مدفوعات البطاقات العالمية في عام 2021. وفي العام الكامل المنتهي في 30 سبتمبر 2022، سجلت شركة معالجة المدفوعات صافي إيرادات بقيمة 29 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 15 مليار دولار أمريكي. بنسبة 23٪ و 21٪ على التوالي على أساس سنوي. لا يمكن للعديد من الشركات أن تتباهى بهذا النوع من هامش الربح.

مرونة أداء سوق الأوراق المالية

على الرغم من الأداء المالي الممتاز، مع إغلاق السوق في 16 ديسمبر، انخفضت Visa بنسبة 4.5٪ منذ بداية العام حتى الآن. في حين أن هذا ليس رائعًا تمامًا، إلا أنه يجب أن يؤخذ في سياق السوق الأوسع. خلال نفس الفترة الزمنية، انخفض مؤشرا Dow Jones و S&P 500، وكلاهما يحتوي على Visa كعنصر أساسي، بنسبة 9.4٪ و 19.2٪ على التوالي.

لذلك، على الرغم من انخفاض سعر سهم Visa في عام 2022، فقد تفوق بشكل كبير على السوق الأوسع.

تعد طريقة Visa لتوليد الإيرادات هي الأنسب لاقتصاد آخذ في التوسع. ببساطة، كلما زاد عدد الأشخاص الذين ينفقون، زادت أرباح Visa. ومع ذلك، فهو سهم لديه القدرة على الأداء القوي في جميع مراحل الدورة الاقتصادية، كما ثبت هذا العام.

بغض النظر عن التوقعات الاقتصادية، يتعين على الناس شراء الأشياء، ومع انخفاض استخدام النقود في العديد من البلدان، يتم إجراء قدر متزايد من هذه المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم. ما يعنيه هذا هو أن Visa يجب أن تكون قادرة على الاعتماد على تدفق موثوق للإيرادات، بغض النظر عما يحمله العام المقبل للاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، لا تخطئ، فإن الركود الاقتصادي وما يترتب عليه من انخفاض في الاستهلاك سيكونان أخبارًا سيئة لشركة Visa. لكن الصفات الدفاعية للسهم - بالإضافة إلى مقدار النقد الكبير ونسبة الدين المنخفضة - يجب أن تمكنه من التغلب على عاصفة اقتصادية محتملة والازدهار على الجانب الآخر.

توقعات سهم VISA - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم VISA في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 17 تقييماً للشراء، و 1 تقييمات تعليق، و 1 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم VISA هو 287.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 261 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم VISA هو 250.44 دولارًا.

المصدر: TipRanks ،19 ديسمبر 2022

مثال على فكرة تداول سهم VISA

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم VISA كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر أعلى من 215.00 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

استهدف متوسط السعر المستهدف للمحلل عند 250.00 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 12 شهر

إذا اشتريت 10 أسهم من VISA:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 350.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (250.00 دولارًا أمريكيًا - 215.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد تنخفض أكثر بكثير قبل أن ترتفع، لا سيما بالنظر إلى أن بوينج تراجعت بنسبة 50 ٪ في وقت ما هذا العام.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم VISA سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ صفقة على كل جانب.

يوجد حد أدنى منخفض لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم VISA في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في Visa وأكثر من 4500 شركة أخرى مدرجة! لشراء أسهم Visa، اتبع الخطوات التالية:

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة المتداول

انقر فوق استثمر بجوار حسابك لفتح MetaTrader WebTrader

ابحث عن أسهم Visa في أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني

انقر فوق أمر جديد أعلى الشاشة وأدخل عدد أسهم Visa التي ترغب في شرائها

المصور: Admirals MetaTrader WebTrader - مخطط Visa اليومي - طلب جديد. تاريخ الالتقاط: 20 ديسمبر 2022. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.



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هل ترى سعر سهم VISA يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم VISA، فيمكنك أيضًا البيع على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي يوفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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