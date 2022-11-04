تداول أسهم Walmart على Netflix و Roblox Holiday

تشرين الثاني 05, 2022 06:41

بينما ننتقل إلى الأشهر القليلة الماضية من العام، يستعد تجار التجزئة لأشد أوقاتهم ازدحامًا في العام - موسم العطلات.

يحاول أكبر بائع تجزئة في العالم، Walmart، بالفعل جذب المزيد من العملاء هذا الموسم من خلال شراكات جديدة مع Netflix و Roblox.

تعرف على المزيد أدناه وكيفية تداول أسهم Walmart.

السهم: Walmart الرمز في حسابات Invest.MT5: WMT تاريخ الفكرة: 01 نوفمبر 2022 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $143.00 المستوى المتسهدف: $165.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

Walmart تستعد لموسم الأعياد

بدأت Walmart في وقت مبكر في محاولة توليد المزيد من المبيعات لموسم العطلات المهم للغاية. إنها الفرصة الأخيرة لتجار التجزئة لزيادة أرباح الشركة قبل العام الجديد وهي صفقة كبيرة لفرق إدارة الشركات والمستثمرين على حد سواء.

تعاون بائع التجزئة مع منصة الألعاب Roblox لإطلاق Walmart’s Universe of Play و Walmart Land. الأول مجاني للوصول مع عمليات الشراء المتاحة في اللعبة باستخدام عملة Roblox الافتراضية Robux.

علاوة على ذلك، قامت Walmart بتوسيع Netflix Hub الخاص بها إلى أكثر من 2400 متجر. يوفر هذا للعملاء بطاقة Netflix Streaming منخفضة السعر والتي تمنح المستخدمين القدرة على مشاهدة عدد قليل من عروض Netflix الخاصة دون استخدام بطاقة الخصم أو الائتمان.

علاوة على ذلك، قام بائع التجزئة بتمديد تواريخ الإرجاع والاستبدال حتى نهاية يناير 2023، مما يمنح المزيد من الثقة للعملاء الذين يشترون هدايا العطلات الخاصة بهم في وقت مبكر.

أعلنت Walmart أيضًا عزمها على التنافس مع خدمة التوصيل في نفس اليوم من أمازون، من خلال استحواذها مؤخرًا على شركة أليرت إنوفيشن لأتمتة الروبوتات المتخصصة في أتمتة تنفيذ الطلبات في سلاسل التوريد.

ومع ذلك، في الربع الأخير، عانت Walmart من سوء الإدارة في قسم المخزون الخاص بها مما أدى إلى سلع غير مباعة لا يمكن إعادة بيعها. وقد أثر ذلك على سعر السهم وأي سوء إدارة هذا الربع يمكن أن يكون له تأثير سلبي على السهم.

خفضت صناديق التحوط أيضًا مراكزها في Walmart لثلاثة أرباع متتالية منذ سبتمبر 2021. ومع ذلك، في الربع الأخير، كانت هناك زيادة صافية في المراكز ولكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا سيكون اتجاهًا مستمرًا أم لا.

المصدر: TipRanks ، 1 نوفمبر 2022

توقعات سهم Walmart - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Walmart في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 22 تقييماً للشراء، و 4 تقييمات تعليق، و0 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم IBM هو 165.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 128.00 دولارًا أمريكيًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Walmart هو 153.60 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 01 Nov 2022

مثال على فكرة تداول سهم Walmart

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Walmart كما يلي:

قم بشراء الأسهم بسعر 143 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

الهدف أقل بقليل من السعر المستهدف للمحللين عند 165 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 شهرًا

إذا اشتريت 10 أسهم في Walmart:

إذا تم الوصول إلى الهدف = $220.00 ربح محتمل ($165.00 - $143.00 * 10 سهم).

من الحكمة أن نتذكر أنه من غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم وقد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، إذا ارتفع على الإطلاق. هذا صحيح بشكل خاص في الوقت الحالي، بالنظر إلى التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم العالمية.

لذلك، من الضروري ممارسة الادارة الجيدة للمخاطر، والتي تعد أحد أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائمًا المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التجارة والمخاطر الدقيقة التي تنطوي عليها.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5 ، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في سهم Walmart سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة لكل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Walmart في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Walmart بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

إلى الرسم البياني. استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

الصورة: Admirals MetaTrader WebTrader . الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.



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هل ترى سعر سهم Walmart يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Walmart ، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي يوفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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