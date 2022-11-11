تداول أسهم ستاربكس بعد تقرير أرباح الربع الرابع

تشرين الثاني 11, 2022 23:15

ارتفعت الأسهم في ستاربكس حوالي 34 ٪ من أدنى مستوياتها في العام حتى الآن. ومع ذلك، لا يزال السهم منخفضًا بنسبة 27٪ عن أعلى مستوى سجله عند 126.32 دولارًا في يوليو 2021.

أعلنت أكبر سلسلة قهوة في العالم للتو عن أرباحها في الربع الأخير من العام. كانت النتائج أفضل بكثير من المتوقع مما ساعد السهم على الارتفاع ولكن هناك بعض المخاوف الاقتصادية العالمية التي يجب مراعاتها.

تعرف على كيفية تداول أسهم ستاربكس أدناه.

السهم: Starbucks الرمز في حسابات Invest.MT5: SBUX تاريخ الفكرة: 07 نوفمبر 2022 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $93.00 المستوى المتسهدف: $136.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

النتائج الملاحظة من تقرير أرباح الربع الرابع لـ Starbucks

أبلغت شركة ستاربكس عن تقرير أرباح للربع الأخير أفضل بكثير من المتوقع. بينما انخفضت الأرباح بنسبة 19٪ عن نفس الفترة من العام الماضي إلا أنها فاقت توقعات وول ستريت. ارتفعت المبيعات من الولايات المتحدة بنسبة 11٪ بينما ارتفعت المبيعات الدولية أيضًا بنسبة 7٪.

وقد ساعد ذلك في زيادة حركة المرور اليومية إلى المتاجر إلى حوالي 95٪ من المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة. كانت قصة مختلفة في الصين حيث انخفضت المبيعات بنسبة 16٪ بسبب عمليات الإغلاق الإقليمية. رغم ذلك، كان هذا أفضل من الانخفاض بنسبة 44٪ في الربع السابق.

كما ذكر تقرير الأرباح أن المجموعة ترى نمو المبيعات العالمية بنسبة 7٪ إلى 9٪ في عام 2023 مع تحسن توقعات الأرباح بنمو يتراوح من 15٪ إلى 20٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومع ذلك، فإن إحدى القضايا الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي حقيقة أن العشرات من المدن في الصين قد عادت إلى الإغلاق لأنها تفرض سياسة صفر COVID. ومن المرجح أن يؤثر هذا بشكل أكبر على مبيعات الشركة في الصين خلال الربع القادم.

هناك أيضًا تهديد وشيك بحدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب مزيج من أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم، لكن موسم العطلات المتفائل قد يساعد في موازنة الأمور في الربع القادم.

توقعات سهم Starbucks - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Starbucks في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 13 تقييماً للشراء، و 10 تقييمات تعليق، و 0 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Starbucks هو 136.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 88.00 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Starbucks هو 100.35 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 07 Nov 2022

مثال على فكرة تداول سهم Starbucks

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Starbucks كما يلي:

قم بشراء الأسهم بسعر 93 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

الهدف أقل بقليل من السعر المستهدف للمحللين عند 136 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 شهرًا

إذا اشتريت 10 أسهم في Starbucks:

إذا تم الوصول إلى الهدف = $430.00 ربح محتمل ($136.00 - $93.00 * 10 سهم).

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد تنخفض أكثر بكثير قبل أن ترتفع، خاصة بالنظر إلى أن ستاربكس لا تزال منخفضة بنسبة 20٪ هذا العام حتى الآن.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في سهم Starbucks سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ صفقة لكل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Walmart في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Starbucks بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

إلى الرسم البياني. استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

الصورة: Admirals MetaTrader WebTrader . الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.



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هل ترى سعر سهم Starbucks يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Walmart ، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي يوفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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