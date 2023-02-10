كيفية تداول أسهم ستاربكس بعد أرباح الربع الأول

شباط 11, 2023 02:36

أعلنت شركة ستاربكس مؤخرًا عن تقرير أرباحها للربع الأول لعام 2023. تمتلك سلسلة القهوة الأمريكية متعددة الجنسيات 33833 متجرًا في 80 دولة وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها مقياس لصحة المستهلك.

تعّرف على مزيد من التفاصيل حول أحدث تقرير أرباح ربع سنوي لشركة ستاربكس، وما يتوقعه المحللون بالنسبة للسهم وكيفية تداول أسهم ستاربكس أدناه.

السهم: Starbucks الرمز في حسابات Invest.MT5: SBUX تاريخ الفكرة: 08 فبراير 2023 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $112.00 المستوى المتسهدف: $138.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تقرير أرباح ستاربكس للربع الأول

فيما يلي بعض النقاط البارزة من تقرير أرباح الربع الأول الأخير من ستاربكس:

الإيرادات 8.71 مليار دولار مقابل 8.78 مليار دولار المتوقعة

ربحية السهم 75 سنتًا للسهم مقابل 77 سنتًا متوقعًا

صافي الدخل 855.20 مليون دولار من 815.90 مليون دولار في العام السابق

وارتفع صافي المبيعات بنسبة 8٪ إلى 8.71 مليار دولار

ارتفع نمو مبيعات المتاجر نفسها في الولايات المتحدة بنسبة 10٪

انخفضت مبيعات المتاجر نفسها دوليًا بنسبة 13٪ إلى الصين

انخفضت مبيعات المتاجر نفسها في الصين بنسبة 42٪ في ديسمبر لكنها انخفضت بنسبة 15٪ فقط في يناير

تم افتتاح 459 موقعًا جديدًا في الربع

في حين أن شركة ستاربكس فاتتها تقديرات أرباحها للإيرادات وأرباح السهم، فإن معظم هذا يرجع إلى انخفاض المبيعات في الصين. خلال هذا الربع، أنهت الحكومة الصينية سياستها الصفرية لـ Covid مما تسبب في موجة من الإصابات الجديدة وتفشي الفيروس. تم إغلاق أكثر من 1800 متجر في 6090 موقعًا في الصين.

بشكل عام، تسبب هذا في انخفاض مبيعات المتجر نفسه بنسبة 42٪ في شهر ديسمبر. ومع ذلك، أكدت الإدارة أن الانخفاض وصل الآن إلى 15٪ فقط في يناير وتتوقع انعكاس هذا الاتجاه في النصف الثاني من العام.

مع إعادة فتح المتاجر في الصين وبدء الاقتصاد في التحرك مرة أخرى، قد يكون ذلك بمثابة دفعة لسلسلة القهوة التي تشهد بالفعل نموًا لائقًا في سوقها في الولايات المتحدة. تتوقع ستاربكس الآن نمو الإيرادات بنسبة 10٪ إلى 12٪ للسنة المالية 2023.

الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته هوارد شولتز - الذي من المقرر أن يحل محله لاكسمان ناراسيمهان في الأول من أبريل - أثار أيضًا إعلانًا جديدًا في وقت ما في فبراير اكتشفه في إيطاليا الصيف الماضي يمكن أن يكون "فئة تحويلية جديدة".

من الجدير بالذكر أنه لا يزال هناك عامل خطر كبير حتى لو انتعشت الصين. المخاوف من الركود والتباطؤ في مشتريات المستهلكين من المرجح أن تضرب سلاسل القهوة. مع ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم، إذا قلل المستهلكون من العناصر غير الأساسية، فقد يؤثر ذلك على المبيعات في ستاربكس.

توقعات سهم Starbucks - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Starbucks في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 10 تقييماً للشراء، و 12 تقييمات تعليق، و 0 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Starbucks هو 138.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 91.00 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Starbucks هو 114.25 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 07 Feb 2022

مثال على فكرة تداول سهم Starbucks

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Starbucks كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى بعد الأرباح عند 112.00 دولارًا.

استهدف أعلى سعر مستهدف للمحلل عند 138.00 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا قمت بشراء 10 أسهم ستاربكس: إذا تم الوصول إلى الهدف = 260.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (138.00 دولارًا أمريكيًا - 112.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى مدى تأثير عودة ظهور Covid المحتمل في منطقة ما على المبيعات والمخاوف من الركود وتباطؤ المستهلك المحتمل.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في سهم Starbucks سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ صفقة لكل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Starbucks في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Starbucks بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

إلى الرسم البياني. استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

الصورة: Admirals MetaTrader WebTrader . الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.



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هل ترى سعر سهم Starbucks يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Walmart ، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي يوفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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