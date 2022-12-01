تداول أسهم NVIDIA بعد أرباح الربع الثالث

كانون الأول 02, 2022 00:33

أعلنت Nvidia عن أرباح الربع الثالث للفترة المنتهية في أكتوبر والتي أظهرت مبيعات أفضل من المتوقع ولكن أرباح السهم أقل من المتوقع.

منذ أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 346.47 دولارًا في نوفمبر 2021، انخفض سعر السهم بحوالي 68٪ بحلول أكتوبر 2022. في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 45٪ عن أدنى مستوياتها في أكتوبر.

تعرف على المزيد حول أحدث تقرير أرباح لشركة Nvidia، وما يتوقعه المحللون وما هو أحدث نشاط لصناديق التحوط على السهم.

السهم: Nvidia الرمز في حسابات Invest.MT5: NVD تاريخ الفكرة: 29 نوفمبر 2022 المدة الزمنية: 6-1 شهور مستوى الدخول: $166.00 المستوى المتسهدف: $196.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

إيجابيات وسلبيات تداول سهم Nvidia

أظهر أحدث تقرير أرباح للربع الثالث من Nvidia:

الإيرادات: 5.93 مليار دولار مقابل 5.77 مليار دولار المتوقعة

ربحية السهم: 0.58 دولار أمريكي مقابل 0.69 دولار أمريكي للسهم الواحد

انخفض إجمالي الهامش بنسبة 53.6٪ بسبب رسوم المخزون المرتبطة بانخفاض الطلب على رقائق مراكز البيانات في الصين

بلغت مبيعات قسم الألعاب 1.57 مليار دولار ، أي بانخفاض 51٪ على أساس سنوي

بلغت مبيعات مركز البيانات 3.83 مليار دولار أمريكي بزيادة 31٪ على أساس سنوي

تعتبر Nvidia مؤشرًا مهمًا للصحة العامة لصناعة التكنولوجيا لأنها توفر شرائح لمقدمي الخدمات السحابية وصانعي الكمبيوتر. نظرًا لانخفاض الطلب الإجمالي من المستهلكين، خفضت شركات الرقائق توقعات طلباتها وحذرت المستثمرين من أن العملاء يكدحون بالرقائق.

على هذا النحو، أبطأت Nvidia وتيرة التوظيف للتكيف مع المناخ المتغير. بينما تشتهر Nvidia بوحدات معالجة الرسوم فائقة السرعة المستخدمة في الألعاب، فقد أدى انخفاض الطلب من سياسة الصين لعدم وجود Covid إلى بيعها لتجار التجزئة نظرًا لأن لديهم مخزونًا أكبر من الطلب. انخفضت المبيعات بنسبة 51٪ على أساس سنوي.

بينما كانت هناك بعض الإيجابيات في تقرير الأرباح من ارتفاع مبيعات رقائق مراكز البيانات الخاصة بها إلى شركات الإنترنت القائمة على السحابة وشركات الإنترنت، حذرت Nvidia من أنها ستتأثر أيضًا بالحظر الأمريكي على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشركات الصينية.

صناديق التحوط الخاصة بـ Nvidia

يُظهر تقرير الإيداع الأخير 13F المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لـ 462 صندوق تحوط، أن صناديق التحوط زادت ممتلكاتها في أسهم Nvidia بمقدار 9.5 مليون سهم في الربع الكامل الأخير.

كان الاتجاه العام ربع سنوي مختلطًا هذا العام. أظهر الإيداع في مارس أن صناديق التحوط زادت من مراكزها في المخزون قبل أن يظهر الإيداع في يونيو أنها خفضت مركزها في السهم.

وبشكل أكثر وضوحًا، يُظهر الإيداع في سبتمبر أكبر زيادة في مقتنيات صناديق التحوط على الأقل خلال الأرباع الثمانية الماضية - على الأرجح بسبب الانهيار الكبير في سعر سهمها.

المصدر: TipRanks ، 29 نوفمبر 2022

توقعات سهم Nvidia - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة Nvidia في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 21 تقييماً للشراء، و 7 تقييمات تعليق، و 0 تقييم للبيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Nvidia هو 320 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 133 دولارًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم Nvidia هو 196.15 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 23 Nov 2022

مثال على فكرة تداول سهم Nvidia

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Nvidia كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق 166.00 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

الهدف أقل بقليل من السعر المستهدف للمحللين عند 196دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 شهور

إذا اشتريت 10 أسهم في Nvidia:

إذا تم الوصول إلى الهدف = $300 ربح محتمل ($196- $166 * 10 سهم).

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، للا سيما بالنظر إلى أن Nvidia انخفض بنسبة 68 ٪ عن العام في أكتوبر.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها ، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Nvidia سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة على كل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم Nvidia في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في Nvidia وأكثر من 4500 شركة أخرى مدرجة! من أجل شراء أسهم Nvidia، اتبع الخطوات التالية:

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي



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هل ترى سعر سهم Nvidia يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Nvidia، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي يوفره Nvidia أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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