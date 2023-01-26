تداول أسهم مورجان ستانلي بعد أرباح الربع الرابع

كانون الثاني 27, 2023 03:27

مورجان ستانلي هو أحد البنوك الاستثمارية الكبرى الأخيرة التي أبلغت عن أرباح الربع الرابع. بينما تجاوزت معظم البنوك توقعات وول ستريت، سجلت الغالبية أيضًا انخفاضًا في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ومع ذلك، فقد أضعف بعض المحللين نتائج Morgan Stanley بسبب الإيرادات القياسية في قسم إدارة الثروات. تعّرف على المزيد حول ما يتوقعه المحللون للسهم وأحدث نشاط لصندوق التحوط وكيفية تداوله أدناه.

السهم: Morgan Stanley الرمز في حسابات Invest.MT5: MS تاريخ الفكرة: 24 يناير 2023 المدة الزمنية: 1- 6 أشهر مستوى الدخول: $100 المستوى المتسهدف: $125 حجم الصفقة في حساب Invest.MT5: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

المصدر: TradingView - الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تقرير أرباح Morgan Stanley للربع الرابع

فيما يلي بعض النقاط البارزة من أحدث تقرير أرباح للربع الرابع من عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية Morgan Stanley:

انخفض صافي الدخل إلى 2.11 مليار دولار، أو 1.26 دولار للسهم متجاوزًا تقديرات المحللين البالغة 1.19 دولارًا للسهم.

انخفضت الإيرادات إلى 12.75 مليار دولار من 14.52 مليار دولار في العام السابق ولكنها أعلى من تقديرات المحللين البالغة 12.64 مليار دولار.

بلغت عائدات إدارة الثروات 6.63 مليار دولار أمريكي بزيادة 6٪ عن العام السابق.

بلغت عائدات التداول 3.02 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 2.39 مليار دولار أمريكي عن العام السابق.

وبلغت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية 1.46 مليار دولار، بانخفاض 17٪ عن العام السابق.

أبلغت معظم البنوك عن انخفاض بنحو 50٪ في عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية في الربع الأخير بسبب قلة نشاط الاندماج والاستحواذ الذي تأثر برفع سعر الفائدة القوي من الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين المحيط بتكاليف الاقتراض طويل الأجل.

ومع ذلك، تغلب Morgan Stanley على أقرانه بسبب الإيرادات القياسية من قسم إدارة الثروات وزيادة الإيرادات من عمليات التداول. أبرز الرئيس التنفيذي لشركة Morgan Stanley، جيمس جورمان، أن النتائج مثيرة للإعجاب بالنظر إلى بيئة السوق الصعبة.

Morgan Stanley بنك يعتبره المستثمرون أكثر من مجرد لعبة مصرفية استثمارية. ليس لديها قسم كبير للمستهلكين مثل Bank of America على سبيل المثال. وهذا يعني أن البنك الاستثماري يتمتع باستقرار نسبي في أعماله القائمة على الرسوم مثل إدارة الثروات التي اكتسبت 310 مليار دولار إضافية من الأصول لإدارتها العام الماضي.

بطبيعة الحال، فإن المعنويات حول أسهم البنوك ستعتمد على وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لذلك لا يزال هناك بعض عدم اليقين.

نشاط صندوق التحوط التابع لـ Morgan Stanley

يُظهر تقرير الإيداع الأخير 13F المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات المكونة من 479 صندوق تحوط، أن صناديق التحوط زادت ممتلكاتها في Morgan Stanley بمقدار 2.6 مليون سهم في الربع الأخير.

ومع ذلك، قد يرجع ذلك ببساطة إلى نقص الوزن بشكل كبير في القطاع المصرفي الاستثماري حيث خفضوا ممتلكاتهم كل ربع سنة منذ يناير 2021.

المصدر: TipRanks ، 23 يناير 2023

توقعات سهم Morgan Stanley - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم Morgan Stanley في الأشهر الثلاثة الماضية، يوجد حاليًا 8 تقييمات للشراء و 8 تقييمات تعليق و 1 تقييم بيع على السهم. أعلى مستوى سعر لتوقع سهم Morgan Stanley هو 125.00 دولارًا أمريكيًا وأدنى سعر مستهدف عند 84.00 دولارًا أمريكيًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات أسهم Morgan Stanley هو 100.48 دولارًا.

المصدر: TipRanks ،23 يناير 2022

مثال على فكرة تداول سهم Morgan Stanley

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Morgan Stanley كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر أعلى من 100.00 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

استهدف أعلى سعر مستهدف للمحلل عند 125.00 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم من شركة Morgan Stanley: إذا تم الوصول إلى الهدف = 250.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (125.00 دولارًا - 100.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى مدى تقلب الأسهم المصرفية

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Morgan Stanley سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ صفقة على كل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذا، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام.

كيفية شراء أسهم Morgan Stanley في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل Morgan Stanley بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وبحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حسابًا مع Admirals للوصول إلى غرفة المتداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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