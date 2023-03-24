تداول FedEx بعد الأرباح المالية للربع الثالث من العام

آذار 25, 2023 01:33

بعد إنهاء العام الماضي بانخفاض -33٪، تمتعت أسهم FedEx بارتفاع مثير للإعجاب + 26٪ هذا العام حتى الآن. للتأكد مما إذا كان هذا مجرد ارتفاع في السوق الهبوطي للسهم، بقي المستثمرون يراقبون عن كثب تقرير أرباح الشركة.

تعرف على المزيد حول تقرير أرباح FedEx الأخير، وما يتوقعه المحللون للسهم وكيفية تداوله أدناه.

السهم: FedEx Inc الرمز في حسابات Invest.MT5: FDX تاريخ الفكرة: 21 مارس 2023 المدة الزمنية: 6-1 شهور مستوى الدخول: $227.00 المستوى المتسهدف: $305.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستحقق أرباح. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تقرير أرباح FedEx المالي للربع الثالث من عام 2023

فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية من تقرير أرباح الربع الثالث المالي الأخير من FedEx:

ربحية السهم 3.41 دولار مقابل 2.73 دولار المتوقعة

الإيرادات 22.17 مليار دولار مقابل 22.74 دولار المتوقعة

صافي الدخل 771 مليون دولار بانخفاض عن نفس الربع من العام السابق

من المتوقع خفض التكلفة بمقدار 4 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025

11٪ زيادة في الإيرادات لكل شحنة بسبب ارتفاع أسعار الشحن

توقعت أرباح السهم للعام المالي 2023 ما بين 14.60 دولارًا و 15.20 دولارًا ، وهو أعلى من توقعات وول ستريت

بينما تجاوزت FedEx توقعات المحللين بشأن ربحية السهم، إلا أنها فشلت في توقعات إيراداتها. وقد بدأت بالفعل إجراءات خفض التكاليف المتوقعة في حيز التنفيذ مع انخفاض نفقات التوظيف بنسبة 8٪ على أساس سنوي وتوفير 1.2 مليار دولار في تكاليف المؤسسة على أساس سنوي.

وتشمل التدابير تقليل ساعات الطيران، وخطط التأريض، وتقليص مساحة المكاتب، وإعادة تنظيم طرق الاستلام والتسليم محليًا. تخطط FedEx لتوفير 4 مليارات دولار بحلول عام 2025 من خلال هذه الأنواع من إجراءات خفض التكاليف.

سلّط تقرير الأرباح الضوء على بعض الأخبار الجيدة والسيئة. المستثمرون سعيدون أن الإدارة زادت توقعات أرباحهم لهذا العام ولكن تم تذكيرهم بمفاوضات العقد المتوترة مع نقابة الطيارين. قد يؤدي الضربة المحتملة إلى مراجعة جادة للتوقعات السنوية للشركة وتؤثر على سعر سهمها.

توقعات سهم FedEx - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة FedEx في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 14 تقييماً للشراء، و 8 تقييمات تعليق و 0 تقييم لبيع السهم. أعلى مستوى سعر لتوقع سهم FedEx هو 305.00 دولارًا أمريكيًا مع أدنى هدف للسعر عند 145.00 دولارًا أمريكيًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم FedEx هو 244.40 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 21 March 2023

مثال على فكرة تداول سهم FedEx

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم FedEx كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق أعلى مستوى لأرباح ما بعد عند 227.00 دولارًا.

الهدف أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحلل وهو 305.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الخط الزمني = 1-6 أشهر

إذا اشتريت 10 أسهم فيديكس:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 780.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (305.00 دولارًا - 227.00 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).



تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع ، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع ، لا سيما بالنظر إلى مدى تقلب سوق الأسهم في الوقت الحالي مع أزمة السيولة المصرفية وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم FedEx سيؤدي إلى عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة على كل جانب.

يوجد حد أدنى منخفض لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذلك ، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم FedEx في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في شركات مثل FedEx بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط على الأسهم الأمريكية.

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الفأرة الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم تداولك ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. FedEx، شهري. النطاق الزمني: 1 ديسمبر 1994 إلى 21 مارس 2023، تم تسجيله في 21 مارس 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



انقر فوق اللافتة أدناه لشراء أسهم FedEx اليوم! ▼▼▼

هل ترى سعر سهم FedEx يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم FedEx، فيمكنك أيضًا التداول على المكشوف من حساب تداول CFD (عقود الفروقات) الذي توفره Admirals أيضًا.

يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

معلومات حول المواد التحليلية:

توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية بخصوص جميع التحليلات، والتقديرات، والتنبؤات، ومراجعات السوق، والتوقعات الأسبوعية أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها فيما يلي بـ "التحليل") المنشورة على مواقع الويب لشركات الاستثمار Admirals العاملة تحت العلامة التجارية Admirals (يشار إليها فيما يلي باسم "Admirals " ”) قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يرجى الانتباه إلى ما يلي: