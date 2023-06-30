كيفية تداول IBM بعد صفقة البرامج الجديدة وخطط الذكاء الاصطناعي

حزيران 30, 2023 23:36

على مدى السنوات العديدة الماضية، حاولت شركة IBM إعادة تشكيل نفسها بتوجيه من الرئيس التنفيذي الجديد آرفيند كريشنا. تضمنت هذه النسخة الجديدة عمليات اندماج واستحواذ جديدة وتركيزًا على الذكاء الاصطناعي (AI) - وهو الشيء الذي كانت تقوم به منذ عام 1997 عندما هزم الحاسوب العملاق Deep Blue من شركة IBM بطل الشطرنج العالمي، غاري كاسباروف.

تعرف على المزيد حول خطط IBM وما يتوقعه المحللون للسهم أدناه.

السهم: IBM الرمز في حسابات Invest.MT5: IBM تاريخ الفكرة: 26 يونيو 2023 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $140.00 المستوى المتسهدف: $162.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

صفقة برامج IBM الجديدة وخطط الذكاء الاصطناعي

تقترب شركة IBM من صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لتولي شركة Apptio لإعداد ميزانية تكنولوجيا المعلومات والتنبؤ بها. تم الإعلان عن صفقة Apptio - التي تم الحصول عليها في عام 2018 من قبل شركة الأسهم الخاصة Vista Equity Partners - لأول مرة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال.

يقدم برنامج إدارة الأعمال المستند إلى السحابة من Apptio رؤى مالية وتشغيلية لدعم الشركات في اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالشؤون المالية. إذا تم توقيع الصفقة، فإنها ستكمل سلسلة من عمليات الاستحواذ التي تضمنت استحواذًا بقيمة 1.5 مليار دولار على Turbonomic في عام 2021 واستحواذ 34 مليار دولار على Red Hat في عام 2019.

يُنظر إلى الصفقة على أنها خطوة أخرى في خطط IBM للانتقال إلى الذكاء الاصطناعي (AI). لديها بالفعل مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Watson.ai و Watson.data و Watson.governance. تساعد برامج الذكاء الاصطناعي هذه عملاء IBM في إنشاء نماذج بيانات جديدة وتخزين تلك البيانات والتأكد من دقة المعلومات وخضوعها للمساءلة.

قامت IBM أيضًا بتوسيع شراكتها مع Adobe لإنشاء محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. بينما شاركت IBM في الذكاء الاصطناعي على مدار العقود الأربعة الماضية وهي الآن تعيد تركيز المزيد من جهودها في هذا المجال، كان سعر السهم يكافح مقارنة بأسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى.

على سبيل المثال، ارتفعت الأسهم في أسهم Nvidia الأخرى للذكاء الاصطناعي بنسبة تزيد عن 170٪ هذا العام حتى الآن إلى حد كبير بفضل الرقائق التي تصنعها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. انخفض سهم IBM حاليًا بنحو 8٪ هذا العام حتى الآن.

تكمن المشكلة بالنسبة للمستثمرين في أن أسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى قد حددت مقدار الإيرادات التي تجنيها من منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. لم تقم شركة IBM بذلك، وذكر الرئيس التنفيذي أنه من المستحيل إجراء الحساب لأن كل شيء سيحتوي على ذكاء اصطناعي بداخله خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، فقد قال إن شركة IBM يمكن أن تنمو في منتصف الأرقام الفردية من الذكاء الاصطناعي، لكن هذا قد لا يكون كافيًا للمستثمرين للوقوف وراء السهم بالكامل، وهو ما قد يكون سببًا وراء تعليق المزيد من المحللين على السهم كما هو موضح أدناه.

توقعات سهم IBM - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات أسهم شركة آي بي إم في الأشهر الثلاثة الماضية، هناك حالياً 4 تقييمات شراء، و 5 تعليقات، و 0 تقييم بيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم IBM هو 162.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 135.00 دولارًا أمريكيًا.

متوسط السعر المستهدف لتوقعات سهم IBM هو 146.56 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 26 يونيو 2022

مثال على فكرة تداول سهم IBM

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم IBM كما يلي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر أعلى من 140.00 دولارًا للسماح بالتقلب.

الهدف أقل بقليل من أعلى سعر مستهدف للمحلل وهو 162.00 دولار.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 شهرًا

إذا اشتريت 10 أسهم في IBM:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 220.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملًا [(162.00 دولارًا - 140.000 دولارًا أمريكيًا) * 10 أسهم].

تذكر أن الأسواق ترتفع وتنخفض ومن غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم. في الواقع، قد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، لا سيما بالنظر إلى كيفية انخفاض سعر السهم حاليًا خلال العام حتى الآن.

تأكد من ممارسة إدارة جيدة للمخاطر وتعرف دائمًا على المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها، بالإضافة إلى التكاليف.

باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء وبيع الأسهم الأمريكية بعمولة تبدأ من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم IBM سينتج عنه عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم) لتنفيذ معاملة لكل جانب.

يوجد حد أدنى لرسوم المعاملات منخفض قدره 1 دولار. لذلك ، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط بشكل عام!

كيفية شراء أسهم IBM في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في IBM وأكثر من 4300 شركة أخرى مدرجة! من أجل شراء أسهم IBM، اتبع الخطوات التالية:

افتح حسابًا مع Admirals للوصول إلى لوحة التحكم.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن الأسهم الخاصة بك في نافذة البحث في أعلى اليمين لعرض الرسم البياني للسعر المباشر.

انقر فوق إنشاء أمر جديد من أسفل الشاشة لفتح تذكرة التداول.

المصدر: Admirals MetaTrader 5. IBM. شهريا. التاريخ: 1 أغسطس 2009 إلى 26 يونيو 2023، تم تسجيله في 26 يونيو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.



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هل ترى سعر سهم IBM يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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