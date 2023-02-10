التداول للمبتدأين: هل يعتبر تداول النحاس سلعة مستضعفة؟

شباط 11, 2023 04:54

في حين أن تداول النحاس وتقلبات أسعاره قد لا يتصدر عناوين الأخبار في أكثر منافذ الأخبار المالية شهرة، إلا أن قلة من المحللين يمكنهم إنكار القوة الكامنة لهذه السلعة. نعم، يأتي النحاس في المرتبة الثالثة بعد الذهب والفضة عندما يتعلق الأمر بالقيمة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يخفي المستضعف مفاجآت مثيرة للاهتمام.

تهدف مدونتنا إلى منحك الفرصة لتعلم بعض المعلومات المفيدة المتعلقة بتداول النحاس وتمكينك من تحديد ما إذا كنت ترغب في استكشاف هذا الخيار.

أساسيات النحاس

يوجد النحاس في الحالة المعدنية الحرة في الطبيعة. اكتشف علماء الآثار قطعًا أثرية مصنوعة من النحاس في العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم، ويعود أقدمها إلى 8000 قبل الميلاد. خلال العصر الروماني، جاءت إمدادات النحاس من جزيرة قبرص. يحتوي تمثال الحرية، أحد أشهر الرموز الأمريكية، على أكثر من 170000 رطل. من النحاس.

وفقًا للبيانات التي نشرتها إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، تعد تشيلي أكبر منتج للنحاس في العالم، حيث تمتلك ما يقرب من ثلث الحصة العالمية. تأتي الولايات المتحدة وإندونيسيا في المرتبة الثانية والثالثة من حيث حجم الإنتاج بعد شيلي.

استخدام النحاس في الحياة اليومية

يمكن العثور على النحاس في الأسلاك الكهربائية المنزلية العادية، والسباكة، والأجهزة المنزلية، ويبلغ مجموعها حوالي 400 رطل. تحتوي السيارة النموذجية على 60 رطلاً من النحاس. النحاس قابل لإعادة التدوير بنسبة 100٪ حيث يقترح بعض الخبراء أن 80٪ من النحاس الذي تم إنتاجه حتى الآن لا يزال قيد الاستخدام.

يتم إنشاء السبائك المعدنية من خلال عملية خلط أنواع مختلفة من المعادن. البرونز والنحاس هما من أشهر السبائك المصنوعة من النحاس. يتم استخدام النحاس في أجهزة الكمبيوتر من أجل تحسين أداء الرقائق الدقيقة. يستخدم النحاس داخل هذه الرقائق للمساعدة في نقل كل من الإشارات الكهربائية والحرارية. يعتبر النحاس خيارًا ممتازًا للاستخدام في الدوائر الكهربائية نظرًا لقدرته الفائقة على توصيل الكهرباء دون التعرض للسخونة الزائدة.

كيف يعمل النحاس كسلعة في الأسواق؟

كان سعر النحاس غير مستقر تاريخيًا. عندما بدأ جائحة الفيروس التاجي يجتاح العالم وفرضت الحكومات قيودًا، انخفض سعره إلى 2.2 دولار للرطل وهو أدنى مستوى في 4 سنوات. ومع ذلك، كانت الأشهر التالية إيجابية للسلعة، حيث ارتفع سعرها ووصل إلى أعلى مستوى في عدة سنوات في الأول من مارس 2022، حيث تم تداوله عند 4.7 دولار للرطل.

توضيح: Admirals MetaTrader 5 - النحاس (1،000 رطل) / الرسم البياني الشهري USX الذي تم التقاطه في 9 فبراير 2023. النطاق الزمني: 1 ديسمبر 2017 - 9 فبراير 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

على الرغم من الفترة المضطربة في نوفمبر وديسمبر 2022، ارتفع سعر النحاس في يناير 2023، ليصل إلى 4.2 دولار للرطل في 26 يناير. ارتفع سعر النحاس بنسبة 8.3٪ في الأشهر الثلاثة الماضية بينما ارتفع بنسبة 7.1٪ على أساس سنوي حتى الآن وفقًا للإحصاءات المقدمة من Marketwatch.

توضيح: Admirals MetaTrader 5 - النحاس (1،000 رطل) / الرسم البياني اليومي USX الذي تم التقاطه في 9 فبراير 2023. النطاق الزمني: 1 أكتوبر 2022 - 9 فبراير 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

توقعات أسعار النحاس

أكد محللو السوق الذين تحدثوا إلى CNBC أن الأسواق العالمية من المحتمل أن تعاني من عجز النحاس طوال عام 2023. ويمكن أن يتفاقم هذا العجز بسبب التحديات المتزايدة لتدفقات العرض القادمة من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى ضغوط الطلب المتزايدة.

ومع ذلك، يشير محللون آخرون إلى أن الأسعار بقيت ضعيفة في الآونة الأخيرة على الرغم من إعادة فتح الصين من قيود COVID-19. قال الاقتصاديون في معهد التمويل الدولي، في حديثهم لـ Business Insider، إنه "مهما كان ما يحدث في الصين، لا يوجد ما يشير إلى أن نهاية حالة انعدام فيروس كورونا المستجد تعزز النمو العالمي، بناءً على أسعار السلع الأساسية. لم ترتفع أسعار النفط مطلقًا وأسعار النحاس تنخفض بعد تلاشي الإثارة التي أعادت الصين فتحها. الركود العالمي قادم".

وفقًا للتوقعات التي قدمتها Goldman Sachs، فإن سعر النحاس سوف يحوم عند 9750 دولارًا للطن في عام 2023، قبل أن يرتفع إلى متوسط 12000 دولار للطن في عام 2024. واقترح الاقتصاديون في Goldman Sachs أن تشيلي ستنتج على الأرجح نحاسًا أقل من 2023 إلى 2025.

أظهر تقرير نشره Bank of America في نهاية ديسمبر أن محللي السلع لديهم متفائلون بحذر. وأشاروا في تقريرهم إلى أننا "نحتفظ برؤية حذرة حتى عام 2023، ونتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 7500 دولار / طن (3.40 دولار / رطل) في الربع الأول، قبل أن يرتفع إلى متوسط 10.000 دولار / طن (4.53 دولار / رطل) في Q423. "

تعّرف على طرق تقليل المخاطر عند التداول

ربما تكون قد قرأت أن التداول ينطوي على مخاطر. لا تؤدي استراتيجيات التداول دائمًا بالطريقة التي نريدها. إذا تحركت الأسواق في الاتجاه الخاطئ، فقد تتعرض لخسائر كبيرة قد يكون لها تأثير على أهدافك المالية. كونك متداولًا مبتدئًا، تزداد فرص الأخطاء وسوء التقدير.

إذا كنت ترغب في تجنب أي مفاجآت سلبية غير ضرورية، فيجب عليك تعزيز معرفتك فيما يتعلق بالتداول ومعرفة كيفية استخدام أدوات إدارة المخاطر الموجودة تحت تصرفك. يجب أن يكون الشعور بالثقة بشأن أفعالك واستراتيجياتك أحد أهدافك الأساسية. من خلال استخدام أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر إيقاف/خسارة وأقصى قدر من التراجع ، فإنك تتأكد من أنك لا تعرض أموالاً أكثر من المطلوب للخطر.

تعّلم قبل أن تتداول

إذا كنت لا تشعر بالثقة في استخدام مثل هذه الأدوات، فمن الأفضل دراسة كيفية عملها وكيف يمكنها مساعدتك في تحقيق أهدافك. يتوفر لك عدد كبير من الندوات والندوات عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية التي أعدها خبراء. لا تضيع الفرصة لمعرفة المزيد عن أسرار التداول قبل البدء في استخدام الأموال الفعلية.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.