تداول سهم فورد موتورز مع احتمالية نمو بأكثر من 66%

تموز 08, 2022 01:39

كانت أسهم السيارات الكهربائية (EV) ذات يوم هي الموضوع الأكبر للمستثمرين في مجال التكنولوجيا. نظراً لأن السوق أعاد موازنة نفسه نحو عالم ذي أسعار فائدة أعلى، فإن بعض أسهم المركبات الكهربائية يتم تداولها الآن عند مستويات أسعار منخفضة تاريخياً.

بينما يركز العديد من المستثمرين في شركات السيارات الكهربائية على سهم تسلا، تظهر بعض الدراسات أن هناك شركات تصنيع سيارات أخرى يمكنها تجاوز حصة تسلا في سوق المركبات الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة.

سهم شركة فورد هي أحد الأسهم في تلك القائمة. تعرف على المزيد حول آفاق سهم فورد وكيفية تداولها أدناه.

السهم: Ford Motor Company البورصة: NYSE الرمز في حسابات Invest.MT5: F تاريخ الفكرة: 05 يوليو 2022 المدة الزمنية: 1 -6 أشهر مستوى الدخول: $12.50 المستوى المتسهدف: $18.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

تداول سهم فورد - الميّزات التنافسية

تشير الأبحاث التي أجراها كبار محللي السيارات في Bank of America إلى أن Tesla ستفقد حصتها في سوق السيارات الكهربائية بحلول عام 2025. وسيستعيد مصنعي السيارات المعروفين مثل جنرال موتورز وفورد الذين لديهم مجموعة أكبر بكثير من السيارات الكهربائية الجديدة وشبكة توزيع لبيعها حصة أكبر في السوق.

من المتوقع أن تحصل فورد على حصة سوقية تبلغ حوالي 15٪ بحلول عام 2025 وهي ارتفاع من حوالي 6٪ حالياً. لا يمكن إنكار النمو في الطلب على السيارات الكهربائية كما تظهر التوقعات الواردة أدناه من LMC Automotive.

المصدر: LMC Automotive خلال CNBC

يسلط بحث Bank of America الضوء أيضاً على أن Elon Musk ربما فاتته فرصة تجاوز صناعة السيارات التقليدية حيث يتم تقديم المنتجات ببطء شديد مع مجموعة محدودة من المنتجات المتاحة.

تُظهر الأبحاث أيضاً أن سهم شركة فورد رخيصة حالياً مقارنة بأسعارها التاريخية و عند مقارنتها ببقية المنافسين في السوق باستخدام مقاييس نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) الحالية والآجلة. في حين أن سهم شركة فورد قد تكون على رأس القائمة عند استخدام هذه المقاييس، إلا أن ذلك يرجع فقط إلى أن الانهيار الأخير في الأسعار الذي أعاد موازنة سعر سهم فورد إلى نسب الأرباح التي تناسب الشركة.

مع ذلك، يعتقد المحللون في Citigroup أن فورد تتحرك في الاتجاه الصحيح مع إطلاق السيارات الكهربائية القادمة. كما سلطوا الضوء على أن سهم فورد يمكن أن يتفاعل بشكل جيد مع التطورات الدورية المواتية في قطاع السيارات إذا طمأنت التقارير و البيانات القادمة المستثمرين.

توقعات سهم فورد - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات سهم فورد في الأشهر الثلاثة الماضية، يوجد حاليًا 7 تقييمات للشراء و 9 تقييمات تعليق و تصنيف 1 للبيع على سهم فورد. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم فورد هو 32.00 دولارًا أمريكيًا وأقل سعر مستهدف هو 12.00 دولارًا أمريكيًا.

متوسط ​​السعر المستهدف لتوقعات سهم فورد هو 18.81 دولارًا وهو ما يمثل ارتفاع بأكثر من 66٪ من مستوياته الحالية، في وقت كتابة هذا التقرير.

المصدر: TipRanks, 5 July 2022

مثال على فكرة التداول لسهم فورد

يمكن أن تكون فكرة التداول الخاصة بـسهم فورد على النحو التالي:

قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق 12.5 دولاراً.

الهدف هو متوسط السعر المتوقع عند 18 دولاراً.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1- 6 أشهر

في حال قمت بشراء 10 أسهم فورد:

إذا تم الوصول إلى الهدف فستحقق ربح محتمل = 55.00$

تعتبر إدارة المخاطر من أهم جوانب التداول الناجح. يجب أن تعرف دائماً المبلغ الذي يمكن أن تخسره في الصفقة.

من الحكمة أن تتذكر أنه من غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم وقد ينخفض ​​أكثر بكثير قبل أن يرتفع. لذلك، تأكد من ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر والتي تعد من أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائماً مقدار ما يمكنك أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها.

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو العمولة لأنها يمكن أن تأكل من أرباحك. باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء الأسهم الأمريكية بعمولة من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم فورد سينتج عنه عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم).

مع وجود حد أدنى لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذا، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط!

كيفية شراء سهم فورد في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في الشركات الأمريكية مثل فورد بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط.

افتح حساباً مع Admirals للوصول إلى غرفة التداول.

انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.

ابحث عن فورد أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.

استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم التداول ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

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هل ترى أن أسهم فورد ستتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

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