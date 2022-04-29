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تداول أسهم ميكرون مع إحتمالية نمو 50٪ وسط نمو سوق أشباه الموصلات

نيسان 30, 2022 01:39

تعتبر رقائق أشباه الموصلات من أهم العناصر في جميع الصناعات الاقتصادية. يتم استخدامها في كل شيء من السيارات إلى الأجهزة والمعدات الإلكترونية إلى المصانع.

تسببت مشاكل سلاسل التوريد بسبب الوباء في نقص كبير في الرقائق، مما أثر على المبيعات العالمية في جميع الصناعات تقريبًا.

مع توقع نمو سوق أشباه الموصلات بأرقام مضاعفة هذا العام للوصول إلى قيمة سوقية قياسية، أصبح الآن وقتًا مثيرًا للاهتمام لأسهم أشباه الموصلات مثل Micron.

السهم: Micron Inc
Exchange: NASDAQ
 الرمز في حسابات Invest.MT5: MU
تاريخ الفكرة: 28 أبريل 2022
المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر
مستوى الدخول: $76.50
المستوى المتسهدف: $115.00
حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5%
المخاطر: عالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

 

المصدر: TradingView

 جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في التداول. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ صغيراً لفهم مستويات تحمل المخاطر الخاصة بك أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

لماذا اخترنا تداول سهم ميكرون؟

وفقًا لاستبيان شمل 152 متخصصاً في مجال أشباه الموصلات أجرته KPMG، فإن ثقة الصناعة لعام 2022 عالية للغاية. يتوقع 95٪ من القادة نمو إيرادات الشركة هذا العام مع توقع 68٪ أنها ستنمو بنسبة 11٪ أو أكثر.

ومن المثير للاهتمام أن هذا التفاؤل يأتي على خلفية 56٪ من قادة الصناعة يعتقدون أنه سيظل هناك نقص في الرقائق حتى عام 2023. ومن المتوقع أن يأتي الطلب من الاتصالات اللاسلكية والسيارات والإنترنت و غيره.

في الواقع، وفقاً لتحليل أجرته شركة Deloitte، أدى النقص الأخير في الرقائق في السنوات القليلة الماضية إلى ضياع الإيرادات بأكثر من 500 مليار دولار، مما يسلط الضوء على مقدار الطلب الذي يمكن فتحه للمضي قدماً.

ليس من المفاجئ إذن لماذا قام المحللون في JP Morgan و Citigroup مؤخرًا بوضع تقييمات شراء لأسهم أشباه الموصلات مثل Micron - لاعب رئيسي في قطاع أشباه الموصلات.

المصدر: TipRanks ، أبريل -27 - 2022

Micron هو سهم يعلن باستمرار عن ربحية سهم أعلى من تقديرات المحللين، كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه. في أحدث تقرير لأرباح شركة Micron، تجاوز كل من الإيرادات والأرباح توقعات المحللين، كما قدمت الشركة أيضًا توقعات مالية إيجابية للربع الثالث.

من المتوقع أن تتراوح الإيرادات للربع القادم من 8.5 مليار دولار إلى 8.9 مليار دولار، وهو أعلى من التوقعات المتفق عليها البالغة 8.06 مليار دولار. أعلن قادة التكنولوجيا في شركة Micron أيضًا عن خطط للنمو المستمر في 5G ورقائق مراكز البيانات والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق أرباح الشركة.

توقعات سهم ميكرون - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات سهم ميكرون في الأشهر الثلاثة الماضية، يوجد حالياً 15 تقييماً للشراء و تقيمين تعليق و 0 تقييمات بيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم ميكرون هو 165.00 دولاراً أقل سعر مستهدف عند 83.00 دولاراً.

متوسط ​​السعر المستهدف لتوقعات سهم ميكرون هو 115.94 دولارًا وهو ما يمثل ارتفاعًا يقارب 73٪ من المستويات الحالية، في وقت كتابة هذا التقرير.

المصدر: TipRanks, 27 April 2022 

مثال على فكرة التداول لسهم Micron

يمكن أن تكون فكرة التداول الخاصة بـسهم Micron على النحو التالي:

  • قم بشراء السهم عند حدوث كسر فوق 76.50 دولاراً.
  • الهدف هو متوسط السعر المتوقع عند 115.00 دولاراً.
  • اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 5٪ من إجمالي حسابك.
  • الفترة الزمنية = 1 - 6 أشهر

إذا قمت بشراء 10 أسهم Micron:

  • إذا تم الوصول إلى الهدف = ربح 385.00 دولار.

تعتبر إدارة المخاطر من أهم جوانب التداول الناجح. يجب أن تعرف دائماً المبلغ الذي يمكن أن تخسره في الصفقة.

من الحكمة أن تتذكر أنه من غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم وقد ينخفض ​​أكثر بكثير قبل أن يرتفع. لذلك، تأكد من ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر والتي تعد من أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائماً مقدار ما يمكنك أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها.

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو العمولة لأنها يمكن أن تأكل من أرباحك. باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء الأسهم الأمريكية بعمولة من 0.02 دولار لكل سهم. هذا يعني أن شراء 10 أسهم في أسهم Micron سينتج عنه عمولة قدرها 0.20 دولار (0.02 دولار * 10 أسهم).

مع وجود حد أدنى لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذا، فإن مثال فكرة التداول أعلاه سينتج عنه عمولة قدرها 1 دولار فقط!

كيفية شراء أسهم ميكرون في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في الشركات الأمريكية مثل Micron بعمولة منخفضة تبلغ 0.02 دولار فقط للسهم وحد أدنى للعمولة يبلغ 1 دولار فقط.

  • افتح حساباً مع Admirals للوصول إلى غرفة التداول.
  • انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.
  • ابحث عن Micron أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.
  • استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم التداول ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

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هل ترى أن أسهم Micron ستتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات والأفكار التجارية تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Micron، فيمكنك أيضاً البيع على المكشوف من حساب تداول CFD (العقود مقابل الفروقات) الذي توفره Admirals أيضاً.

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.

مترجم بواسطة: راكان راشد