تداول أسهم ميكرون مع إحتمالية نمو 50٪ وسط نمو سوق أشباه الموصلات

نيسان 30, 2022 01:39

تعتبر رقائق أشباه الموصلات من أهم العناصر في جميع الصناعات الاقتصادية. يتم استخدامها في كل شيء من السيارات إلى الأجهزة والمعدات الإلكترونية إلى المصانع.

تسببت مشاكل سلاسل التوريد بسبب الوباء في نقص كبير في الرقائق، مما أثر على المبيعات العالمية في جميع الصناعات تقريبًا.

مع توقع نمو سوق أشباه الموصلات بأرقام مضاعفة هذا العام للوصول إلى قيمة سوقية قياسية، أصبح الآن وقتًا مثيرًا للاهتمام لأسهم أشباه الموصلات مثل Micron.

السهم: Micron Inc Exchange: NASDAQ الرمز في حسابات Invest.MT5: MU تاريخ الفكرة: 28 أبريل 2022 المدة الزمنية: 1 - 6 أشهر مستوى الدخول: $76.50 المستوى المتسهدف: $115.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 5% المخاطر: عالية

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جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في التداول. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ صغيراً لفهم مستويات تحمل المخاطر الخاصة بك أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

لماذا اخترنا تداول سهم ميكرون؟

وفقًا لاستبيان شمل 152 متخصصاً في مجال أشباه الموصلات أجرته KPMG، فإن ثقة الصناعة لعام 2022 عالية للغاية. يتوقع 95٪ من القادة نمو إيرادات الشركة هذا العام مع توقع 68٪ أنها ستنمو بنسبة 11٪ أو أكثر.

ومن المثير للاهتمام أن هذا التفاؤل يأتي على خلفية 56٪ من قادة الصناعة يعتقدون أنه سيظل هناك نقص في الرقائق حتى عام 2023. ومن المتوقع أن يأتي الطلب من الاتصالات اللاسلكية والسيارات والإنترنت و غيره.

في الواقع، وفقاً لتحليل أجرته شركة Deloitte، أدى النقص الأخير في الرقائق في السنوات القليلة الماضية إلى ضياع الإيرادات بأكثر من 500 مليار دولار، مما يسلط الضوء على مقدار الطلب الذي يمكن فتحه للمضي قدماً.

ليس من المفاجئ إذن لماذا قام المحللون في JP Morgan و Citigroup مؤخرًا بوضع تقييمات شراء لأسهم أشباه الموصلات مثل Micron - لاعب رئيسي في قطاع أشباه الموصلات.

المصدر: TipRanks ، أبريل -27 - 2022

Micron هو سهم يعلن باستمرار عن ربحية سهم أعلى من تقديرات المحللين، كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه. في أحدث تقرير لأرباح شركة Micron، تجاوز كل من الإيرادات والأرباح توقعات المحللين، كما قدمت الشركة أيضًا توقعات مالية إيجابية للربع الثالث.

من المتوقع أن تتراوح الإيرادات للربع القادم من 8.5 مليار دولار إلى 8.9 مليار دولار، وهو أعلى من التوقعات المتفق عليها البالغة 8.06 مليار دولار. أعلن قادة التكنولوجيا في شركة Micron أيضًا عن خطط للنمو المستمر في 5G ورقائق مراكز البيانات والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق أرباح الشركة.

توقعات سهم ميكرون - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات سهم ميكرون في الأشهر الثلاثة الماضية، يوجد حالياً 15 تقييماً للشراء و تقيمين تعليق و 0 تقييمات بيع على السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم ميكرون هو 165.00 دولاراً أقل سعر مستهدف عند 83.00 دولاراً.

متوسط ​​السعر المستهدف لتوقعات سهم ميكرون هو 115.94 دولارًا وهو ما يمثل ارتفاعًا يقارب 73٪ من المستويات الحالية، في وقت كتابة هذا التقرير.

المصدر: TipRanks, 27 April 2022