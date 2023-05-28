راند جنوب أفريقي: أوقات صعبة في المستقبل؟

أيار 28, 2023 21:10

الراند الجنوب أفريقي هو أحد العملات التي قد لا تسمع عنها كثيرًا. هذا منطقي لأن الراند الجنوب أفريقي ليس مشهورًا مثل نظرائه الأكبر مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني. ومع ذلك، يميل بعض متداولي الفوركس إلى إدراجه في محافظ التداول الخاصة بهم، في محاولة للاستفادة من تقلبات قيمته.

تهدف هذه المقالة إلى تزويدك برؤى قيمة فيما يتعلق براند جنوب إفريقيا واقتصاد جنوب إفريقيا والتي قد ترغب في وضعها في الاعتبار عند إجراء أبحاث السوق الخاصة بك.

تعلم أساسيات الراند الجنوب أفريقي

الراند الجنوب أفريقي هو العملة الرسمية للمنطقة النقدية المشتركة للجنوب الأفريقي والتي تشمل جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني. Rand هي الكلمة الهولندية والأفريكانية لكلمة "ريدج". إذا كنت تتساءل ما علاقة سلسلة التلال بالراند، فربما لا تعرف أن أكبر رواسب الذهب في جنوب إفريقيا تم العثور عليها في سلسلة من التلال التي بنيت عليها مدينة جوهانسبرغ.

تم تقديم الراند الجنوب أفريقي في عام 1961. وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين التالية، عانت عملة جنوب إفريقيا من عواقب اقتصاد تعذبته أرقام التضخم المرتفعة والعقوبات الاقتصادية الدولية الشديدة. في منتصف عام 1985، اضطرت الحكومة إلى تعليق تداول العملات الأجنبية لبضعة أيام لوقف الانخفاض السريع في قيمتها.

التعزيز مقابل العملات الرئيسية ليس بالأمر السهل على الراند الجنوب أفريقي، حيث يؤثر التضخم المرتفع وعجز الميزانية والمشكلة في إمدادات الطاقة على الاقتصاد. ومع ذلك، تعتبر جنوب إفريقيا اقتصاد سوق ناشئ يوفر فرصًا للاستثمار. ذكر تقرير للبنك الدولي أن جنوب إفريقيا تمكنت من استعادة معظم الخسائر بسبب جائحة فيروس كورونا، الناتج المحلي الإجمالي. في العامين الماضيين، تحولت السلطات إلى استثمارات الطاقة المتجددة معلنة حوافز جديدة جذابة.

اقتصاد جنوب إفريقيا: صناعة التعدين هي إحدى ركائزها

يعد اقتصاد جنوب إفريقيا ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد نيجيريا ومصر. يعتبر اقتصاد جنوب إفريقيا هو الأكثر تصنيعًا في القارة. تشتهر جنوب إفريقيا بصناعة التعدين سريعة النمو.

أشارت دراسة استقصائية نشرتها مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن صناعة التعدين في البلاد تساهم بنسبة 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل مباشرة لما يقرب من 500000 شخص.

وذكر تقرير آخر صادر عن جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج أن "جنوب إفريقيا تمتلك احتياطيات خام تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 تريليون دولار أمريكي، مع وجود 16 سلعة في قائمة أفضل 10 سلعًا على المستوى الدولي. تمتلك جنوب إفريقيا أكبر احتياطيات من معادن المجموعة البلاتينية (PGMs ؛ 88٪)، المنغنيز (80٪)، الكروميت (72٪) والذهب (13٪) الاحتياطيات المعروفة في العالم. وهي تحتل المرتبة الثانية في معادن التيتانيوم (10٪) والزركونيوم (25٪) والفاناديوم (32٪) والفيرميكولايت (40٪) والفلورسبار (17٪) ".

بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا يشدد السياسة ويضعف راند

قام البنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا (SARB) برفع أسعار الفائدة عدة مرات في الأشهر الـ 18 الماضية، متتبعًا تحركات البنوك المركزية الرئيسية في محاولة لتحقيق الاستقرار في التضخم. تباطأ التضخم الاستهلاكي الرئيسي إلى 6،8٪ على أساس سنوي في أبريل من 7،1٪ في مارس. وفقًا للتقرير، الذي نشرته هيئة الإحصاء جنوب إفريقيا، كان رقم أبريل أدنى مستوى له في 11 شهرًا.

بنك SARB يرفع سعر الفائدة مرة أخرى في 25 مايو

في الخامس والعشرين من مايو، رفعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك السعودي البريطاني تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس، متجاوزة التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وصلت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2009.

في بيان ما بعد الاجتماع، قال مجلس إدارة SARB أنه "من المتوقع أن يبقى التضخم الرئيسي أعلى من الحد الأعلى للنطاق المستهدف للتضخم حتى الربع الثالث من هذا العام، وسيعود بشكل مستدام فقط إلى منتصف النقطة المستهدفة. النطاق بحلول الربع الثاني من عام 2025. "

يتوقع صانعو السياسة في SARB نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 و 2025 بنسبة 1.0٪ و 1.1٪ على التوالي. بالنسبة لهذا العام، لا يزال المجلس يرى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪.

هل يحصل الراند الجنوب أفريقي على ثقة المحللين؟

انخفض الراند الجنوب أفريقي في 10 مايو، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي، في حين تراجعت أيضًا السندات الحكومية الدولية والمحلية. شعر المستثمرون والمتداولون بعدم اليقين مع تزايد المخاوف من انقطاع التيار الكهربائي (المعروف باسم فصل الأحمال) مع حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

المصور: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني الأسبوعي للدولار الأمريكي ZAR. النطاق الزمني: 2 مايو 2021 - 26 مايو 2023. تاريخ الالتقاط: 26 مايو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

يشير محللو Commerzbank إلى أن الراند الجنوب أفريقي قد يستمر في المعاناة على الرغم من السياسة النقدية العدوانية التي ينفذها بنك SARB. يعاني الراند في بيئة خالية من المخاطر، يهيمن عليها حاليًا الجدل حول الديون الأمريكية، ومن المشكلات المستمرة التي تنشأ محليًا. قائمة هؤلاء طويلة وتشمل أزمة الطاقة، وتوقعات نمو ضعيفة، ومعدلات بطالة عالية، فضلاً عن قرارات السياسة الخارجية المشكوك فيها. هذه هي مسؤولية الحكومة"، أشاروا في تقريرهم.

الصورة المصورة: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني الشهري للدولار الأمريكي ZAR. النطاق الزمني: 1 يناير 2018 - 26 مايو 2023. تاريخ الالتقاط: 26 مايو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.





كتب خبراء الأسواق الناشئة في بنك جولدمان ساكس في تقرير يتعلق باقتصاد جنوب إفريقيا أن "المخاوف بشأن المزيد من التخلص من الأحمال والتأثير على توقعات النمو الهزيلة بالفعل قد زادت. ومع استمرار ارتفاع التضخم ومفاجأة الارتفاع حتى مع انخفاض النمو، يواجه بنك SARB مقايضة صعبة لإدارتها، وبالتالي قد يكون أكثر تقييدًا في رفع أسعار الفائدة لترسيخ التوقعات ودعم حمل العملة في انخفاض حاد في قيمة العملة".

تداول الراند الجنوب أفريقي للمبتدئين

الراند الجنوب أفريقي هو أحد العملات الأكثر تداولًا في القارة الأفريقية. يتم تضمين أزواج العملات مثل الراند مقابل الدولار الأمريكي أو الراند مقابل الجنيه البريطاني في محافظ المتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من تقلبات الراند. ومع ذلك، ينطوي تداول العملات على مخاطر لجميع المتداولين، سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرة.

تتمثل إحدى طرق تقليل مخاطر التداول في ترقية معرفتك بالتداول. لا يقتصر التداول على السرعة والفطرة والمعرفة الشاملة بالسوق. أموالك في خطر لحظة بدء التداول. ومع ذلك، فإن أدوات إدارة المخاطر تحت تصرفك، ويجب أن تكون قادرًا على استخدامها عند الضرورة.

كيف يمكنك تعلم كيفية استخدامها؟ الأمر بسيط نظرًا لأن العديد من وسطاء الفوركس يقدمون مواد تعليمية شاملة بما في ذلك دورات تداول العملات الأجنبية وندوات وندوات فوركس عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية وغيرها من المحتويات المفيدة. اغتنم الفرصة لتعلم أساسيات التداول وتقليل التوتر والقلق أثناء الاستمتاع بتجربة التداول الخاصة بك.

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