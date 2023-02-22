بنك الاحتياطي النيوزيلندي يرفع أسعار الفائدة، والتركيز على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

شباط 23, 2023 01:43

رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) تكاليف الاقتراض بنسبة 0.5٪ إلى أعلى مستوى مسجل في آخر 14 عامًا. قال مجلس إدارة بنك الاحتياطي النيوزيلندي إن الظروف النقدية يجب أن يتم تشديدها أكثر حيث يظل التضخم مرتفعاً للغاية. يتوقع المجلس أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 4.2٪ بحلول مارس 2024. قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي عزز الدولار النيوزيلندي (NZD) مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

سيركز المستثمرون والمتداولون على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم. سيبحث المشاركون في السوق عن التعليقات المتعلقة بإمكانية عودة الاحتياطي الفيدرالي (Fed) إلى ارتفاع 50 نقطة أساس.

رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي معدل النقد الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس

أعلن مجلس إدارة بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) عن قراره برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75٪. جاء القرار متماشيا مع توقعات المحللين. وذكر التقرير المصاحب لبنك الاحتياطي النيوزيلندي أنه تمت مناقشة زيادة 50 و 75 نقطة أساس خلال الاجتماع، مضيفًا أن البنك يتوقع أن يصل معدل السيولة إلى ذروته عند 5.5٪.

أشار أندرو أور، حاكم بنك الاحتياطي النيوزيلندي، إلى أن مجلس الإدارة لا يزال يتوقع حدوث ركود خلال فترة 9-12 شهرًا، وأكد أنه سيكون من السابق لأوانه تحديد تأثير إعصار غابرييل على اقتصاد البلاد. ذكر كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي النيوزيلندي، بول كونواي، أن "ضغوط الأسعار على المدى القريب ستظل مرتفعة".

من المقرر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الوطني الياباني يوم الخميس

ستنشر هيئة الإحصاء اليابانية يوم الخميس تقرير التضخم الوطني لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير. يتوقع الاقتصاديون أن يصل معدل التضخم الرئيسي إلى 4.5٪ على أساس سنوي. استقر مؤشر أسعار المستهلكين الوطني الياباني عند 4.0٪ على أساس سنوي في ديسمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في 41 عامًا ومضاعفة المستوى المستهدف لبنك اليابان (BOJ).

شدد مكتب مجلس الوزراء في تقريره الاقتصادي لشهر فبراير على أن الاقتصاد الياباني "ينتعش باعتدال" على الرغم من بعض علامات الضعف. وأشار مسؤولون في مجلس الوزراء إلى أن أسعار الجملة لا تزال عند مستويات عالية مقارنة بالعام السابق لكنها ثابتة عن الشهر السابق.

وفقًا لتقرير نُشر الأسبوع الماضي، انتعش الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من عام 2022، متوسعًا بنسبة 0.6٪.

تقرير الناتج المحلي الإجمالي الألماني يوم الجمعة

سينشر مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الجمعة (24 فبراير) في ألمانيا مجموعة من البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يشير محللو السوق إلى أن الاقتصاد الألماني قد توسع بنسبة 1.1٪ في الربع الرابع من عام 2022 على أساس سنوي.

أشار تقرير نشرته المفوضية الأوروبية (EC) في منتصف فبراير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بشكل معتدل في عام 2023. وأظهرت أرقام المفوضية الأوروبية نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 0.2٪ ، وبالتالي رفع مستوى التوقعات السابقة -0.6٪. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعاني الناتج المحلي الإجمالي الألماني من انخفاض طفيف آخر في أوائل عام 2023 ويتوقع توسعًا بنسبة 1.3٪ في عام 2024.

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