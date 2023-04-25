بنك الاحتياطي الأسترالي يفحص تقرير بيانات التضخم الأسترالي

نيسان 26, 2023 03:48

سيكون تقرير التضخم الأسترالي عن مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول من العام أحد أهم إصدارات البيانات للمستثمرين والمتداولين مع بداية الأسبوع. من المتوقع أن يأخذ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أرقام التضخم في الاعتبار وقد تؤثر على قيمة الدولار الأسترالي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

تقرير التضخم في أستراليا للربع الأول من عام 2023 يوم الأربعاء

سيعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) عن أرقام التضخم للربع الأول صباح الأربعاء. يتوقع محللو السوق أن يصل معدل التضخم الرئيسي إلى 1.3٪ على أساس ربع سنوي و 6.9٪ على أساس سنوي.

قال الاقتصاديون في بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) في تقرير: "نتوقع أن يؤكد مؤشر أسعار المستهلكين لربع مارس أن التضخم السنوي بلغ ذروته في ربع ديسمبر من العام الماضي. يشير مؤشر CPI الشهري إلى أن تضخم السلع يحدث في أستراليا، كما هو الحال في أي مكان آخر. من المتوقع أن يكون تضخم الخدمات محركًا رئيسيًا لزيادة الأسعار".

مشاركة صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي الأفكار حول السياسة النقدية

في أوروبا، شارك بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي (ECB) الرؤى المتعلقة بالسياسة النقدية للبنك المركزي في كتلة اليورو. قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين للصحفيين أن أحدث إصدارات البيانات المالية توضح الطريق لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو، وأشار إلى أنه لن يكون من الحكمة أن يوقف البنك المركزي الأوروبي خطط سياسة التضييق النقدي.

قال فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى هدف 2٪ بحلول نهاية عام 2024، بينما من المرجح أن يبدأ تضخم الغذاء في التراجع في النصف الثاني من هذا العام.

وقالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل لمراسلي بوليتيكو أن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليس بعيد المنال. "من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار، ولكن حجم ارتفاع الأسعار سيعتمد على البيانات الواردة. الاعتماد على البيانات يعني أن 50 نقطة أساس ليست خارج الطاولة. نحن بحاجة إلى أن نرى انخفاضًا مستدامًا في التضخم الأساسي مما يمنحنا الثقة في أن إجراءاتنا بدأت تؤتي ثمارها ".

حديث أويدا محافظ بنك اليابان على الاقتصاد

في حديثه في البرلمان الياباني، أشار محافظ بنك اليابان (BoJ)، كازو أويدا، إلى أن "اتجاه التضخم لا يزال أقل من 2٪ ولكنه يتسارع تدريجيًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير التيسير النقدي".

قال أويدا إن تشديد السياسة النقدية الآن قد يدفع التضخم إلى الانخفاض في المستقبل، والذي من المرجح بالفعل أن يتباطأ في تبديد تأثير تكاليف الواردات. كرر المحافظ المعين حديثًا أن "خطر التضخم الذي يقل عن توقعاته أكبر من خطر تجاوز الحد، وهذا هو السبب في أن بنك اليابان يجب أن يحافظ على سياسة سهلة الآن".

الانتعاش الكبير في الاقتصاد الألماني لا يزال بعيد المنال؟

ارتفع مؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال إلى 93.6 في أبريل من 93.2 في مارس. جاء هذا الرقم أضعف قليلاً من توقعات السوق عند 94.

أظهر استطلاع IFO Business الألماني أن اقتصاد البلاد بعيد جدًا عن انتعاش كبير. وذكر التقرير أن الاقتصاد يفتقر إلى الزخم وأن نسبة الشركات التي ترغب في رفع الأسعار تراجعت مرة أخرى.

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