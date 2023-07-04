يُبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة، بينما ينخفض الدولار الأسترالي

تموز 05, 2023 00:22

ترك بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة ثابتة في محاولة لإعادة تقييم الوضع. أشار صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن التضخم قد تجاوز ذروته. فقد الدولار الأسترالي قوته مقابل الدولار الأمريكي ولكن ليس بقدر ما كان متوقعًا حيث أن بعض المستثمرين والمتداولين مقتنعون بأن البنك المركزي الأسترالي سيرتفع مرة أخرى في أغسطس.

سيكون نشاط السوق هادئاً اليوم حيث تحتفل الولايات المتحدة بعيد الاستقلال، بينما سيكون تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة أحد أهم البيانات الصادرة هذا الأسبوع.

قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي

قرر مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي ترك سعر الفائدة النقدي الرسمي دون تغيير عند 4.10٪، على الرغم من أن نصف الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس. قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إن "التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وسيظل كذلك لبعض الوقت حتى الآن. قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، ولكن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.

قال الاقتصاديون الذين تحدثوا إلى سي إن بي سي إن "قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة معلقة اليوم كان في بعض الأجزاء بناءً على أسباب مثل تلك التي أدت إلى توقف مؤقت في أبريل - لتقييم تأثير التراكمي بمقدار 400 نقطة أساس أو رفع أسعار الفائدة خلال الأربعة عشر شهرًا الماضية. "

معهد إدارة التوريد و مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في يونيو 2023

أظهر مسح معهد إدارة التوريد (ISM) مؤشر مديري المشتريات أن قطاع التصنيع الأمريكي انكمش الشهر الماضي، حيث انخفض من 46.9 في مايو إلى 46.0 في يونيو. وفقًا لتقرير ISM، "يشير هذا إلى الشهر السابع من الانكماش بعد فترة 30 شهرًا من التوسع".

لاحظ محللو ISM أن "الطلب لا يزال ضعيفًا، والإنتاج يتباطأ بسبب نقص العمل، والموردون لديهم القدرة. هناك دلائل على مزيد من إجراءات خفض العمالة في المدى القريب. وانكمش 71 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في يونيو، مقابل 76 في المائة في مايو ".

رئيس البنك الاتحادي الألماني: المزيد من التشديد على الأرجح في الطريق

قال رئيس البنك المركزي الألماني وصانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل للصحفيين إن تضخم أسعار المستهلكين لا يتراجع بالطريقة التي يرغب بها مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. وأشار ناجل إلى أنه واثق من إمكانية تجنب الهبوط الحاد، لكنه أضاف أن إشارات السياسة النقدية تشير بوضوح إلى اتجاه المزيد من التشديد.

شدد صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي على ضرورة خفض الميزانية العمومية لأنظمة اليورو بشكل كبير في السنوات القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قالت إن اجتماع مجلس الإدارة في سبتمبر سيعتمد على البيانات.

التضخم المرتفع في اليابان موجود ليبقى؟

بينما يقول بنك اليابان (BoJ) إن أرقام التضخم فوق المستهدفة مؤقتة، يبدو أن الشركات المحلية تختلف. أظهر استطلاع توقعات أسعار الشركات الصادر عن بنك اليابان في يونيو تانكان أن الشركات تتوقع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.2٪ سنويًا بعد 3 سنوات من الآن مقابل + 2.3٪ في الاستطلاع السابق.

تتوقع الشركات اليابانية أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي من الآن مقابل 2.8٪ في المسح السابق. لا يزال هدف التضخم لبنك اليابان عند 2٪ على أساس سنوي.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.