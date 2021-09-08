تستحوذ PayPal على Paidy مقابل 2.7 مليار دولار أمريكي

أيلول 08, 2021 14:57

بعد النتائج الربعية الإيجابية لشهر مايو، في نهاية يوليو، قدمت شركة PayPal نتائج متباينة، على عكس الربع السابق، لم تتجاوز الإيرادات توقعات السوق - حيث جاءت الإيرادات عند 6.24 مليار دولار مقارنة بـ 6.27 مليار دولار المتوقعة.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفع سعر سهم PayPal خلال شهر أغسطس بنسبة 4.77٪، مما ساهم في تحقيق ارتفاع قدره 23.23٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

اليوم، ظهرت الشركة مرة أخرى في الأخبار بعد الإعلان عن استحواذها على واحدة من أكثر الشركات الناشئة اليابانية قيمة بإجمالي يبلغ 2.720 مليار دولار أمريكي.

مع الاستحواذ على Paidy، اكتسبت PayPal تواجداً أكبر في السوق اليابانية، وهو أمر ذو قيمة كبيرة نظراً لأن اليابان هي ثالث أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم. لذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز حجم أعمال الشركة، وبالتالي زيادة الأرباح والإيرادات.

في الوقت الحالي، يبدو أن Paidy ستحتفظ ببنيتها التحتية وعلامتها التجارية، مع توقع حدوث التكامل النهائي في وقت ما في المستقبل.

مثل معظم شركات التكنولوجيا المدرجة، شهد سعر سهم PayPal على مدار العام الماضي اتجاهاً صاعداً قوياً أدى به إلى تسجيل أعلى مستوياته عند الـ 309 دولار أمريكي للسهم وذلك في 23 يوليو 2021، حيث شكّل السعر قمة مزدوجة مع ارتفاعاته السابقة التي يمثلها النطاق الأخضر. في الرسم البياني أدناه.

حالياً، يسعى السعر في طريقه لإغلاق الفجوة الهابطة التي تشكلت في 29 يوليو 2021، مما قد يمنحه دفعة جديدة نحو مستوى الـ 300 دولار أمريكي للسهم في سعيه للوصول إلى مستويات المقاومة الحالية.

قد يكون الاستحواذ على هذه الشركة الجديدة حافزاً لزخم صعودي جديد يمكن تعزيزه من خلال التقاطع الصعودي للمتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة المدى والتغيير من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في مؤشر الماكد.

على العكس من ذلك، قد يؤدي الفشل في سد الفجوة السعرية الحالية واختراق مستوى الـ 300 دولار أمريكي للسهم إلى إعادة السعر إلى مستويات الدعم الحالية عند متوسطاته المتحركة. علاوة على ذلك، فإن فقدان خط الاتجاه الأحمر متوسط ​​المدى سيفتح الباب لمزيد من التصحيح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني اليومي لسهم PayPal. النطاق الزمني: 17 يوليو 2020 - 8 سبتمبر 2021. تاريخ الاعداد: 8 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور سعر سهم PayPal في السنوات الخمس الماضية:

2020: 116.51٪

2019: 28.64٪

2018: 14.22٪

2017: 86.52٪

2016: 9.03٪

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