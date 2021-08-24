شركة Palantir Technologies تشتري ذهب بقيمة 50.7 مليون دولار

آب 24, 2021 15:22

كما علقنا أمس في تحليلنا الأسبوعي للتوقعات، هذا الصباح، اطلعنا على البيانات الفصلية المهمة للناتج المحلي الإجمالي الألماني والتي كانت أفضل من المتوقع بإجماع المحللين بعد أن نما الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني بمعدل 1.6٪. مما يترك نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بمقدار عُشر واحد أعلى مما كان متوقعاً بإجماع السوق الذي وصل إلى 9.8٪.

من حيث المبدأ، سوف تعزز هذا النتائج فكرة أننا ما زلنا على طريق النمو والانتعاش الاقتصادي، ولكن كما ناقشنا بالأمس، كانت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية سلبية تماماً، لذا قد يكون هذا علامة على أن تأثير متغير دلتا يضع التعافي الاقتصادي في مأزق كما هو الحال مع النفط.

الحقيقة هي أن حالة عدم اليقين بشأن المستقبل تستمر في الارتفاع كل يوم إذا أخذنا في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية التي تشمل، على سبيل المثال، حركة النزوح من أفغانستان والصراعات المستقبلية المحتملة، والصراع من أجل الهيمنة العالمية بين الولايات المتحدة والصين أو ما هو ممكن من الآثار التي قد تحدثها المتغيرات المستقبلية وتطور الوباء الذي بدأ منذ أكثر من عام ونصف.

إذا أضفنا إلى كل حالة عدم اليقين هذه والتقلب الذي يمكن أن ينشأ في الأسواق المالية في ضوء الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها هيئات مثل الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم، مثل ارتفاع أسعار الفائدة و التخفيض التدريجي للميزانيات العمومية الخاصة بكل منها بعد الكمية الكبيرة من عمليات شراء الأصول التي حدثت في السنوات الأخيرة، فليس من المستغرب أن يشك المزيد والمزيد من الناس في قدرة هذه الهيئات الذين يبحثون عن بدائل في العملات الرقمية أو العودة إلى الذهب كما في حالة شركة Palantir.

Palantir هي شركة أمريكية تأسست عام 2003، وهي متخصصة في البيانات الضخمة، والتي تركز بشكل أساسي على إنشاء وتنفيذ منصات برمجية لخدمات الاستخبارات والدفاع للوكالات الحكومية التي تم طرحها للاكتتاب العام في 30 سبتمبر 2020 بقيمة سوقية تقدر بـ 22 مليار دولار.

قدمت هذه الشركة في 12 أغسطس نتائجها ربع السنوية للربع الثاني من العام، وكما هو الحال في جميع نتائجها المقدمة بعد الاكتتاب العام، فقد فاقت هذه النتائج التوقعات بعد حصولها على ربح وإيرادات 0.04 دولار للسهم الواحد و 375.64 مليون دولار على التوالي.

ولكن أكثر ما يلفت انتباهنا فيما يتعلق بهذه الشركة هو أنها أعلنت مؤخراً عن استحواذها على سبائك ذهب بقيمة 50.7 مليون دولار كجزء من استراتيجيتها لتنويع المخاطر قبل حدث "البجعة السوداء" المحتمل في أسواق الأسهم، مما يظهر شكوكها. حول المستقبل.

بالإضافة إلى عملية الشراء هذه، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن شركة Palantir أعلنت أيضاً أنها ستقبل المدفوعات بعملة البيتكوين والذهب، على الرغم من عدم دفع أي شخص لهم في الوقت الحالي.

من الناحية الفنية، بعد الارتفاع المذهل في سوق الأسهم طوال عام 2020 وخلال بداية هذا العام، لا تزال شركة Palantir حالياً بعيدة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في يناير الماضي عند حوالي 45 دولار للسهم الواحد، حيث بدأ السعر في تصحيح حاد أدى به إلى تسجيل أدنى مستوياته السنوية. عند مستوى الـ 17.70 دولار لكل سهم.

في الوقت الحالي، يتم تداول سهم Palantir بالقرب من المستوى النفسي البالغ 25 دولار للسهم، وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى إعطاء أجنحة لزخم صعودي جديد يجب أن يواجه عدة مستويات من المقاومة قبل الوصول إلى أعلى مستوياته. على العكس من ذلك، يبدو أن هذه الشركة وجدت مستوى دعم كبير في متوسطها البالغ 200 جلسة باللون الأحمر بعد ارتداد السعر مراراً وتكراراً منذ منتصف شهر يوليو الماضي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5, الرسم البياني اليومي لـ سهم Palantir, نطاق البيانات: من 10 ديسمبر 2020 إلى 24 أغسطس 2021. تم إعداده في 24 أغسطس 2021 الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور اسعار سهم Palantir في سوق البورصة:

2021: 11.83٪ (الربع الأول)

2020: 147.89٪

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