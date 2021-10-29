إذا كنت تتابع أي أخبار مالية، سوف تلاحظ أن معظم الأخبار تتحدث عن "معدلات التضخم". يقول مدير صندوق التحوط الملياردير بول تيودور جونز إن إرتفاع مستويات التضخم يُعد أكبر تهديد للاقتصاد في الوقت الحالي.

عادة ما يشتري كبار المستثمرين معدن الذهب لحماية محافظهم خلال هذه الفترة الزمنية. يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه وسلية بغرض التحوط ضد التضخم على المدى الطويل.

ليس من المستغرب إذن أن أسعار الذهب قد ارتفعت بالفعل حوالي 8٪ من أدنى مستوياته لهذا العام و 45٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن يعتقد العديد من المحللين أن الأمر لن يتوقف هنا وقد تظهر ارتفاعات قياسية في القريب العاجل.

إليك كيفية محاولة الاستفادة من هذه الخطوة المحتملة.

السوق: الذهب الرمز GOLD أو XAUUSD نوع الحساب: حساب Trade.MT5 تاريخ فكرة التداول: 29 أكتوبر 2021 الجدول الزمني: 6 - 12 شهراً مستوى الدخول: $1,835 المستوى المستهدف: $2,070 مستوى وقف الخسارة: $1,670 حجم العقد: 2% كحد أقصى المخاطرة: عالية

يسمح لك حساب Trade.MT5 بالمضاربة على اتجاه أسعار السلع مثل الذهب باستخدام العقود مقابل الفروقات. هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة الدليل الكامل عن تداول عقود الفروقات CFD مع أفضل وسيط!.

المصدر: مواصفات العقود لأونصة الذهب مع Admirals

لماذا الاستثمار في الذهب؟

هناك عدة أسباب تجعل سوق الذهب سوقاً مثيراً للاهتمام للتركيز عليه خلال الأشهر الستة إلى الأشهر الاثني عشر القادمة.

السبب الأول: التحوط من التضخم

وفقاً لبحث من مجلس الذهب العالمي، يعد الذهب وسيلة تحوط طويلة الأجل ضد التضخم ولكن فقط على المدى الطويل. مع تعافي الاقتصاد العالمي من تأثير وباء كوفيد - 19، توجد الآن جيوب من التضخم الكبيرة للغاية في جميع أنحاء العالم.

على سبيل المثال، بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الماضي 5.4٪. وكان معدل التضخم المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي هو 2٪. حيث لجأ المستثمرون إلى الذهب مرة أخرى، عادة مايرافق إرتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار الذهب على المدى الطويل وذلك حتى تتمكن البنوك المركزية من إعادة التضخم بما يتماشى مع أهدافها.

السبب الثاني: القوة الموسمية في نهاية العام

على أساس موسمي على مدار العشرين عاماً الماضية، كان الذهب يميل إلى الأداء الجيد في نهاية العام وخاصة في العام الجديد. قد يفكر المستثمرون في بدء الاستثمار في الذهب في وقت مبكر من هذا العام, وهذا هو السبب في أن سوق الذهب هو سوق يستحق المراقبة.

السبب 3: الذهب يختبر حالياً مستوى الدعم الرئيسي

من منظور التحليل الفني، يقع الذهب حالياً عند مستوى دعم فيبوناتشي رئيسي. بدأت آخر دورة دافعة نحو الأعلى في أغسطس 2018 عند مستوى الـ 1،156 دولار وانتهت في أغسطس 2020 عند مستوى الـ 2069 دولار.

في الوقت الحالي، استعاد سعر الذهب 38.2٪ من هذه الحركة الصعودية. يعتبر هذا الرقم ذو أهمية في متتالية فيبوناتشي. ومن المثير للاهتمام، أنه نفس المستوى الذي توقف فيه دورة البيع الأخيرة ويمكن أن يكون مستوى فنياً قد يفكر المتداولين به كنقطة دخول لاستثمار طويل الأجل.

السبب 4: البنوك المركزية تشتري المزيد من الذهب

وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية 333.2 طن من الذهب في النصف الأول من العام. وتشكل زيادة بما يقارب 39٪ من متوسط الخمس سنوات لنفس الفترة الزمنية.

على وجه الخصوص، استفادت الدول الغنية بالنفط من الارتفاع الهائل في أسعار النفط عن طريق شراء الذهب وزيادة احتياطياتها. قد يؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي في زيادة عدد الدول الناشئة التي ترغب في زيادة احتياطياتها من الذهب.

في الواقع، يتوقع بنك HSBC أن حجم الشراء من المرجح أن يزداد على أساس سنوي خلال السنوات الثلاث المقبلة مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل.

مثال على فكرة تداول الذهب

يمكن أن تكون فكرة تداول الذهب على سبيل المثال كما يلي:

قم بشراء الذهب عند اختراقه مستوى المقاومة الفني عند 1،835 دولار. إجعل هدفك عند المستوى القياسي السابق 2،070 دولار كحد أدنى. ضع أمر وقف خسارة وقائي عند 1،670 دولار. اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 2٪ من إجمالي حسابك. الحد الزمني = 6 - 12 شهر. إذا اشتريت 0.1 لوت من الذهب (10 أونصات من الذهب)، فحينئذٍ: إذا وصل السعر إلى الهدف = ستحقق ربح بمقدار 2،350 دولار أمريكي. إذا وصل السعر إلى سعر أمر وقف الخسارة = ستتعرض لخسارة بمقدار 1،650 دولار أمريكي.

تعتبر إدارة المخاطر من أهم جوانب التداول الناجح. يجب أن تعرف دائماً ماهو المبلغ الذي يمكن أن تخسره في عملية التداول التي تقوم بها.

تم حساب نماذج الأرقام أعلاه باستخدام حاسبة التداول الخاصة بـ Admirals والتي تمكنك من عرض نسبة الربح أو نسبة الخسارة التي يمكن أن تحصل عليها أو تتكبدها وأي عمولات تحتاج إلى دفعها على الأرقام التي تدخلها - وهي أداة رائعة للمتداولين!

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الاسترداد النقدي ليس محصوراً عند تداول الذهب فقط! لكن يمكنك أيضاً الحصول عليه عند التداول على أدوات مالية أخرى قابلة للتداول مع Admirals مثل مؤشر الداكس 40 و مؤشر الداو جونز و مؤشر الناسداك و زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي و زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

كيف تشتري الذهب في 4 خطوات

مع Admirals ، يمكنك شراء الذهب بدون عمولة مع فروق الأسعار والمقايضات المستحقة الدفع حسب الحساب الذي تستخدمه. إليك عملية خطوة بخطوة حول كيفية شراء الذهب من حساب Trade.MT5.

افتح حساباً مع Admirals للوصول إلى غرفة المتداول. انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية لفتح منصة الويب. ابحث عن الذهب في الجزء السفلي من نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني. استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة ، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم التداول ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Web

هل ترى الذهب يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف. إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر الذهب، فيمكنك أيضاً بإجراء البيع على المكشوف بإستخدام حساب تداول العقود مقابل الفورقات الذي توفره Admirals أيضاً.

هل تفضل الاستثمار في الذهب؟

إذا كنت تفضل الاستثمار في الذهب وترغب في محاولة الاستفادة من أداء أسعار الذهب، فيمكنك القيام بذلك مع Admirals أيضاً!

يسمح لك حساب Admirals Wallet بتلقي أرباح أداء أسعار الذهب بدون تكاليف حيازة.

كل ما عليك القيام به هو تحويل رأس المال الاستثماري الخاص بك (بالدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، إلخ) ، إلى حساب الذهب من غرفة التداول ثم تحويله مرة أخرى متى كنت مستعداً.

افتح حساباً اليوم وشاهد كل الطرق التي يمكنك من خلالها محاولة الاستفادة من حركة أسعار الذهب اليوم!

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