نتائج جي بي مورجان تفوق توقعات المحللين

تشرين الأول 15, 2021 01:44

كانت جلسة الأمس مليئة بالأخبار المهمة - وكان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية أبرز ما في الأمر. يستمر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في إظهار ضغوط تضخمية حيث جاء مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 5.4٪ مقابل 5.3٪ المتوقعة من قبل إجماع السوق. يمثل هذا الرقم أيضاً زيادة بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق.

يمكن تفسير هذا الإرتفاع من خلال زيادة أسعار الطاقة بسبب الأزمة التي تعصف بالعالم بأسره والتي دفعت سعر خام برنت إلى أكثر من 85 دولار للبرميل في بعض الأحيان. كما علقنا في تحليلات سابقة، فإن هذه الأزمة تتسبب في توقف مؤقت في بعض المصانع، وهو ما يشل عملية الإنتاج، مما قد يكون له تأثير سلبي للغاية على الآفاق المستقبلية للاقتصاد.

فيما يتعلق بمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يمكننا أن نلاحظ كيف أظهر الاحتياطي الفيدرالي إستعداده لبدء التناقص التدريجي لحزم التحفيز في شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى خفض برنامج شراء السندات بمقدار 15 مليار دولار شهرياً رغم بيانات التوظيف الضعيفة التي تم صدرت في يوم الجمعة الماضي والتي اظهرت تباطؤاً حاداً في عدد الوظائف الجديدة، حيث تم إضافة 194000 وظيفة فقط في سبتمبر مقارنة بـ 500000 وظيفة متوقعة.

لذلك، مرة أخرى، يمكننا تأكيد ما كنا نتحدث عنه خلال الأسابيع القليلة الماضية فيما يتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي. سيتعين علينا أن نكون منتبهين للغاية لتأثيرات تخفيض برامج التحفيز الحالية في بيئة إقتصادية ضعيفة ومعدلات تضخم عالية بسبب أزمة الطاقة والمواد الخام.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، نواصل إصدار النتائج الفصلية لأعمال الشركات للربع الثالث من هذا العام، وقد جاء دور القطاع المالي، صدرت أمس بيانات كل من جي بي مورجان و بلاك روك, ويصدر اليوم بيانات بنك أمريكا، وسيتي جروب، وويلز فارجو، ومورجان ستانلي.

قدمت شركة الاستثمار والإدارة الشهيرة "بلاك روك" نتائج ربع سنوية إيجابية بعد تحقيق ربحية سهم بمقدار 10.95 دولار وإيرادات بقمية 5.05 مليار دولار مقابل 9.6 دولار للسهم وإيرادات 4.82 مليار دولار متوقعة بإجماع السوق. أدت هذه النتائج إلى ارتفاع أسهم بلاك روك بنسبة 3.78٪ خلال جلسة الأمس.

قدمت جي بي مورغان أيضاً نتائج ربع سنوية إيجابية، على الرغم من أن اداء سهم جي بي مورغان لم يكن إيجابياً كسهم بلاك روك، حيث أن هذه النتائج لم تمنع سهم جي بي مورغان من مواصلة تصحيحه خلال جلسة تداول الأمس التي بدأت بعد تسجيل السعر مستويات قياسية. وانخفض سعر السهم بنسبة 2.64٪ خلال الجلسة، بسبب حالة عدم اليقين حول ارتفاع معدلات التضخم وبدء التناقص التدريجي في حزم التحفيز دون ارتفاع في أسعار الفائدة.

حققت جي بي مروغان JP Morgan أرباحاً للسهم الواحد بلغت 3.74 دولار وإيرادات بلغت 30.44 مليار دولار مقارنة بـ 3 دولار متوقعة لربحية السهم وإيرادات بـ 29.86 مليار دولار على التوالي، وبذلك تواصل سلسلة النتائج الإيجابية الفصليّة - كما نرى في الصورة التالية:

المصدر: Investing.com

إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى الإتجاه الصاعد القوي الذي بدأه السعر من أدنى مستويات مارس 2020، وخلال الأشهر القليلة الماضية تم احتواء السعر في نطاق جانبي واسع يمثله النطاقان الأخضر والأحمر التي تعمل كمستويات مقاومة ودعم رئيسية على التوالي. ومع ذلك، خلال الجلسات القليلة الماضية، تمكن السعر من كسر مستوى المقاومة بشكل مؤقت ليعود مرة أخرى إلى القناة الجانبية.

من المهم مراقبة تطور السعر في الجلسات القادمة، حيث أن أي محاولة جديدة فاشلة للتغلب على مستوى المقاومة الحالي قد تؤدي إلى هبوط جديد في السعر بحثاً عن المتوسط المتحرك لإغلاق 200 جلسة الذي يتمثل بالنطاق الأحمر السفلي لهذه القناة، والذي يعمل كمستوى دعم رئيسي. من ناحية أخرى قد يؤدي اختراق مستوى المقاومة الأخير إلى إطلاق موجة دافعة صعودية جديدة بحثاً عن مستويات قياسية جديدة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي لسهم JP Morgan. النطاق الزمني: 24 يناير 2019 - 14 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 14 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: -8.85٪

2019: 42.80٪

2018: -8.72٪

2017: 23.93٪

2016: 30.68٪

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