التداول للمبتدئين: مقدمة في التداول من خلال أخبار الأسواق الناشئة

تشرين الثاني 19, 2022 04:43

ما هي أحد المؤثرات الرئيسية على أسعار الأصول في الأسواق الناشئة؟ أخبار التداول!

في هذه المقالة، سوف تقرأ كيفية تقسيم أخبار التداول إلى:

العناصر التي تشكل تقلبات الأسواق الناشئة،

الاختلافات بين الأسواق الناضجة والناشئة،

والتقارير الإخبارية لمشاهدة.

"العالم يميل نحو الأسواق الناشئة." انطوان فان اغتميل.

في بداية مسيرته المصرفية، صاغ الاقتصادي الهولندي أنطوان فان أغتميل مصطلح الأسواق الناشئة لوصف الاقتصادات النامية مثل إفريقيا والصين والبرازيل. دعا إلى الاستثمار في هذه الأسواق بناءً على المواد الخام والموارد البشرية، على سبيل المثال لا الحصر جوانب إمكاناتها.

عندما أصبح مهتمًا بالأسواق الناشئة لأول مرة، لم يشارك الآخرون اهتمامه في مجتمع التداول والاستثمار، والذي كان يركز بشكل أساسي على الأسواق الناضجة وحذرًا من الطبيعة عالية المخاطر للاقتصادات النامية. في هذه الأيام، هناك تصور مختلف تمامًا للأسواق الناشئة لأن الصين، لنأخذ مثالًا واحدًا فقط، أصبحت منذ ذلك الحين ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

"في غضون 50 عامًا، ستصبح الصين الاقتصاد الراسخ للعالم." أنطوان فان أغتمايل (خطاب 2007 "قرن الأسواق الناشئة").

هل توافق على الاقتباس أعلاه؟ إنه بالتأكيد بيان جريء بالنظر إلى الحجم الاقتصادي للولايات المتحدة وقوتها وعناصر التقلب في الأسواق الناشئة. حتى لو لم يعد العديد من الاقتصاديين يعتبرون الصين سوقًا ناشئة بل سوقًا متطورًا بالكامل، فإن العملاق الآسيوي يعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا مع الاقتصادات المتقدمة مثل إفريقيا، وبالتالي فهو معرض لأية تحولات كبيرة في ثروات القارة.

عناصر التقلب في الأسواق الناشئة

تلعب عناصر التقلب دورًا رئيسيًا في الاقتصادات الناشئة.

التغيرات المفاجئة والحادة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانهيارات السوق وعدم اليقين السياسي هي الأسباب الرئيسية للتقلبات. فهي تؤثر على العرض والطلب على المواد الخام والوقود الأحفوري والمعادن النفيسة.

لنأخذ مثال العالم الحقيقي، في أبريل 1990، وصل معدل التضخم في البرازيل إلى 6821.31٪. في ديسمبر 1998، انخفض إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.65 في المائة. حتى الآن هذا العام، تقلب نمو الأسعار بين 6.47 في المائة و 12.13 في المائة، وهو عرض نطاق ترددي ضعيف نسبيًا لمعدل التضخم في البرازيل.

باعتبارها أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، تعد البرازيل منتجًا مهمًا لخام الحديد والنفط الخام وحبوب البن والذهب والبوكسيت المستخدم في صناعة الألمنيوم، من بين أمور أخرى. يمكن للتقلبات أن تؤدي إلى تغيرات في أسعار أي من أو كل الموارد الطبيعية في البلاد.

قائمة دول الأسواق الناشئة

التعريف الأوسع للسوق الناشئة هو الذي يظهر تقدمًا سريعًا في بنيته التحتية الاقتصادية. يمكن أن يشمل ذلك خطوات إلى الأمام في مجالات السياسة النقدية والسياسة المالية والتنمية الصناعية والتنمية الحضرية والريفية وعمليات السوق، على سبيل المثال لا الحصر. وتضم القائمة المختصرة دول البريكس: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

الاختلافات بين الأسواق الناضجة والأسواق الناشئة

الأسواق الناضجة لديها بنى تحتية اقتصادية راسخة ومستقرة مقارنة بالأسواق الناشئة. في بعض الحالات، يمكن أن تكون معدلات النمو أعلى بكثير في بلدان الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات الناضجة.

يمكن أن يكون التضخم واحتياطيات العملات الأجنبية وأسعار الفائدة أكثر تقلبًا في الأسواق الناشئة، مما يؤثر على معنويات الاستثمار وغالبًا ما يتسبب في تقلبات حادة في أسعار أسواق الأسهم. إن مدى انفتاح البلاد على تدفقات العملات الأجنبية الوافدة هو ما يميز الأسواق الناشئة أيضًا. الأسواق الناضجة بالكامل مفتوحة تمامًا للعملات الأجنبية ونادراً ما تفرض ضوابط على رأس المال ما لم تكن هناك حالة طارئة.

الفرق الرئيسي الآخر بين الأسواق الناضجة والأسواق الناشئة هو شفافية وانتظام تقارير الاقتصاد الكلي. يتم استخدامها في الأسواق الناضجة لتحليل اتجاهات الأسعار المحتملة والتنبؤ بها بالإضافة إلى وضع الظروف الحالية في منظورها الصحيح. في الأسواق الناشئة، قد تكون التقارير الاقتصادية أقل توفرًا أو يصعب العثور عليها، مما يجعل من الصعب تحليل الاستثمارات والتداولات.

أخبار الأسواق الناشئة

في سوق يتسم بالشفافية، هناك الآلاف من تقارير الاقتصاد الكلي وتقارير الشركات التي يجب الرجوع إليها عند تحليل الأسهم والسندات والعقارات وأسعار صرف العملات والأدوات المالية الأخرى.

تميل الأسواق الناشئة إلى الحصول على عدد أقل من التقارير المنتظمة وتلك التي يجب مراقبتها هي تقارير الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ، وقرارات أسعار الفائدة، وتقارير التضخم والتحديثات حول المواد الخام. بالنظر إلى الدور الذي يلعبه عدم المساواة والبطالة في الاضطرابات الاجتماعية، يمكن أن تكون الأسواق الناشئة أيضًا شديدة الحساسية لأخبار مثل الانتخابات والتغييرات في النظام القانوني والاضطرابات السياسية.

في الختام، إذا كنت تفكر في تداول العملات الناشئة أو الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة، فمن المهم البحث ومتابعة الأخبار من تلك البلدان. يمكن أن يؤدي التضمين في فرصة أكبر للتقلب والبقاء على اطلاع إلى دعم عمليات إدارة المخاطر واتخاذ القرار.

اقرأ مقالتنا حول كيفية تداول الأخبار في الأسواق الناضجة.

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