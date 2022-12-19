أخبار التداول للمبتدأين: تأثير أخبار سوق السلع على ميول السوق

كانون الأول 19, 2022 21:07

في البحث المستمر عن القيمة، من الأفضل أن يبقى المتداول والمستثمرون على اطلاع دائم بأخبار الاقتصاد الكلي من قطاع السلع. لقد كتب الكثير عن أداء السلع في الصحافة العالمية، ومن الجدير استكشاف كيف يمكن للتقارير الإخبارية أن تحرك الأسواق وتؤثر على المعنويات.

بدءًا من البداية، هل هناك بالفعل ارتباط مباشر بين أسعار السلع والأخبار؟ ما الدليل على أن المشاركين في السوق يتفاعلون مع الأخبار من خلال شراء الأصول وبيعها؟ ربما لا يكفي تقديم ملاحظات بديهية أو الذهاب من خلال التجربة. بعد كل شيء، يمكن للحواس إجراء اتصالات خاطئة في بعض الأحيان وحتى المستثمر الأكثر خبرة قد يقوم بافتراض غير مثبت.

الارتباط السببي بين الأخبار وأسعار السلع

الإجابة هي نعم، هناك علاقة سببية بين الأخبار وأسعار سلعة رئيسية - الذهب - وفقًا للباحثين الكميين أنكور سينها وتانماي خندايت. نُشرت دراستهم في عام 2020 وفحصت أكثر من 1000 عنوان إخباري ذهبي من مصادر راسخة ومتينة.

"... أجرينا تحليلًا سببيًا، والذي يكشف أن الأخبار المتعلقة بسعر الذهب تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب." أنكور سينها وتانماي خنديت. دراسة: "تأثير الأخبار على سوق السلع: مجموعة البيانات والنتائج".

تم تصنيف عناوين الأخبار بشكل أساسي إلى "ارتفاع السعر" و "استقرار السعر" و "انخفاض السعر" و "أخبار الأسعار المستقبلية" و "الأخبار العامة" و "مقارنة الأصول"، من بين أمور أخرى. وخلص البحث إلى أن العناوين الرئيسية أثرت على سلوك بيع وشراء المستثمرين في الذهب حتى بعد 24 ساعة.

مشاهدة الاتجاه

يمكن ملاحظة حقيقة أن أسعار السلع مثل الذهب تتأثر بالتقارير الإخبارية في اتجاهات السوق. في أحد الأمثلة المتطرفة، في 23 يونيو 2016، ارتفعت أسعار الذهب الفورية بشكل حاد ، مما يشير إلى حالة عدم يقين كبيرة في الأسواق المالية. كان هذا هو يوم استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما رد التجار والمستثمرون على حالة عدم اليقين من خلال نقل الموارد إلى الأصول المرتبطة بالذهب.

تمثل هذه الاتجاهات المشترين والبائعين الذين يقبلون أو يرفضون أسعار الأصول ويمكننا أن نرى أنماطًا عبر السلع الأخرى التي يمكن غالبًا تتبعها إلى التقارير المؤثرة. على سبيل المثال، تقرير السلع الأسبوعية لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، والذي يلخص اتجاهات الأسعار للقمح والشعير والذرة الرفيعة والسكر والقطن والبذور الزيتية والحمص، على سبيل المثال لا الحصر. تم تجميع التقرير من مصادر مثل وزارة الزراعة الأمريكية وجرين سنترال. بالإضافة إلى لمحة عامة عن الأسعار، يتضمن التقرير لمحة سريعة عن حالة الطقس لأنها تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي.

البن والسلع الأخرى

تنشر وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تقارير عن مجموعة واسعة من السلع، من القطن والبن إلى اللحوم والبطاطس. تعطي الاستطلاعات نظرة ثاقبة على العرض والطلب الدوليين بالإضافة إلى توقعات الأسعار في أسواق السلع المهمة هذه.

يغطي تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن البن الإنتاج في البرازيل وفيتنام وكولومبيا وإندونيسيا وغيرها من المنتجين العالميين. هناك حقائق رائعة عن القهوة في التقرير، هل تعلم أن الاتحاد الأوروبي يمثل 40 في المائة من واردات البن العالمية، معظمها من البرازيل؟ تعد البرازيل أيضًا أحد الموردين الرئيسيين لثاني أكبر مستورد للبن - الولايات المتحدة الأمريكية. من هناك، ليس بعيدًا أن المعلومات الواردة في تقرير القهوة سيكون لها تأثير مضاعف على أسعار الأسهم في قطاع تجارة القهوة بالتجزئة وقطاع الترفيه إذا حدث شيء غير عادي.

يمكن أن تساعد مصادر أخبار السلع الأساسية التي يصدرها صندوق النقد الدولي (IMF) تجار السلع والمستثمرين على تتبع تحركات الأسعار لأسعار السلع الدولية ومستويات الاستيراد / التصدير من الأخشاب إلى الشاي. تتعقب بوابة بيانات السلع التابعة لصندوق النقد الدولي 68 من أسعار السلع الأساسية من أربع فئات للسلع: الطاقة والزراعة والأسمدة والمعادن.

الدروس المستفادة من المقال

ربما تكون المعلومات الأكثر فائدة في المعايير هي فهم النطاق المعتاد للأسعار لكل سلعة. بهذه الطريقة، عندما يرتفع السعر أو ينخفض، ستعرف أنها حركة غير متوقعة وستبحث عن السبب وراءها. تمامًا كما نعلم غريزيًا عندما ندفع الكثير مقابل فنجان من القهوة، ستكون الغريزة هي إجراء بعض الأبحاث والبحث في أسباب تحركات الأسعار.

في مثال الأسعار الفورية للذهب، تتبع معنويات السوق الاتجاهات و - مع تزايد معرفة المتداولين والمستثمرين وتطورهم - من المرجح أن تصبح هذه الاتجاهات تعتمد أكثر فأكثر على أساسيات العرض والطلب.

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