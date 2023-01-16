التركيز على التضخم في بريطانيا ومبيعات التجزئة الأمريكية

كانون الثاني 17, 2023 01:00

من المتوقع أن تكون تقارير التضخم في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو وبيانات مبيعات التجزئة القادمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في دائرة الضوء الأسبوع المقبل. بينما جذب ارتفاع الأسعار الفورية للذهب انتباه المستثمرين والمتداولون الأسبوع الماضي، سيقدم المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والعديد من التقارير المتعلقة ببعض الاقتصادات الرئيسية مجموعة من البيانات المالية القيمة.

في يوم الجمعة 13 يناير، ارتفعت الأسعار الفورية للذهب فوق مستوى 1900 دولار أمريكي للمرة الأولى منذ مايو 2022. في الولايات المتحدة، نشرت وزارة العمل (DoL) تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر والذي أظهر انخفاضًا بنسبة 0.1٪ على أساس شهري - أساس الشهر. وتعليقًا على التقرير، أشار الاقتصاديون إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) للولايات المتحدة قد يبطئ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.

فيما يلي بعض أهم إصدارات البيانات المالية الأسبوع المقبل:

الاثنين 16 يناير

سيتم إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين 16 يناير بسبب يوم مارتن لوثر كينغ. أكثر من 2500 من قادة العالم مثل السياسيين والمستثمرين والمصرفيين والمحللين الماليين سيكونون بالفعل في دافوس، سويسرا، لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لأول مرة بعد 3 سنوات. أشار تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع إلى أن الزيادة في تكاليف المعيشة تمثل خطرًا كبيرًا على المدى القصير بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث توقع محللو المنتدى الاقتصادي العالمي ارتفاع معدلات التضخم في الطاقة والغذاء خلال العامين المقبلين.

ويشدد تقرير آخر للمنتدى الاقتصادي العالمي على أن أزمة الطاقة الحالية تفرض ضغوطًا على النمو الاقتصادي، مضيفًا أن الخطوات المتخلفة قصيرة الأجل مثل زيادة إنتاج الكهرباء الناتجة عن دعم استهلاك الفحم والطاقة محفوفة بالمخاطر.

الثلاثاء 17 يناير

سينشر المكتب الوطني للإحصاء في الصين بيانات تتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأخير من عام 2022. وفقًا لمتوسط توقعات 49 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1.8٪ في الربع الأخير من عام 2022، على أساس متوسط. على أساس سنوي، انخفاضًا من النمو الذي بلغ 3.9٪ في الربع الثالث مع تشديد لوائح مكافحة الفيروسات. أظهر الاستطلاع نفسه الذي أجرته رويترز أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد نما على الأرجح بنسبة 2.8٪ فقط في عام 2022 حيث أثر الإغلاق على النشاط والثقة.

يتوقع محللو السوق أيضًا تقرير مبيعات التجزئة الصينية لشهر ديسمبر. خيبت بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر المستثمرين والتجار حيث أظهرت انخفاضًا بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي، وهو أسوأ بكثير من الرقم المتوقع - 3.7٪. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية قررت رفع العديد من قيود Covid-19 في بداية يناير، وهي خطوة قد تؤثر على مبيعات التجزئة في جميع أنحاء البلاد.

في المملكة المتحدة، من المتوقع أن ينشر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) بيانات معدل البطالة الخاصة به للأشهر الثلاثة حتى نوفمبر 2022. وبلغ معدل البطالة في المملكة المتحدة 3.7٪ في أكتوبر، بينما بقى عدد الوظائف الشاغرة عند مستويات عالية تاريخيًا على الرغم من خمسة انخفاضات ربع سنوية متتالية.

ستنشر هيئة الاحصاءات الكندية بيانات التضخم لشهر ديسمبر (CPI). ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الكندي في نوفمبر 2022 بنسبة 6.8٪ عن العام السابق، بعد ثباته عند 6.9٪ في الشهرين السابقين. قال مجلس إدارة بنك كندا (BoC) إنه سيركز على مثل هذه البيانات ليقرر ما إذا كان سيزيد تكاليف الاقتراض.

الأربعاء 18 يناير

من المتوقع أن يعلن مجلس إدارة بنك اليابان عن قراره بشأن أسعار الفائدة. أظهر مسح لرويترز أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة القياسية دون تغيير. ومع ذلك، توقع 4 من كل 10 مشاركين تحركات إما في أبريل، عندما يتم تعيين حاكم جديد أو في يونيو.

من المقرر أن ينشر يوروستات التقرير النهائي لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر ديسمبر. في السادس من يناير، أظهرت البيانات الأولية أن معدل التضخم السنوي في كتلة اليورو تراجع من 10.1٪ إلى 9.2٪، وهو أقل من الرقم 9.7٪ الذي توقعه الاقتصاديون.

وسيركز محللو السوق أيضًا على تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني لشهر ديسمبر الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني. أظهرت بيانات تشرين الثاني (نوفمبر) أن التضخم في المملكة المتحدة بلغ 10.7٪، بالقرب من أعلى مستوى له في 40 عامًا، مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي تصدرت عناوين الأخبار وتحد من الميزانيات المتاحة للمواطنين. تعهدت حكومة المملكة المتحدة بخفض التضخم إلى مستوى أقل بكثير بحلول نهاية عام 2023، في حين رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى المستوى الأعلى الذي شوهد في آخر 14 عامًا.

من المتوقع أن ينشر مكتب الإحصاء الأمريكي تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر. تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بوتيرة أقوى من المتوقع في نوفمبر، مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.6٪ على أساس شهري. جاء الانخفاض على الرغم من تسارع أرقام التوظيف والأرباح. يقترح بعض الاقتصاديين أن انخفاض الطلب على التجزئة قد يجبر المنتجين على خفض أسعار السلع والخدمات.

الخميس 19 يناير

سينشر مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) تقرير البطالة في البلاد لشهر ديسمبر. بلغ معدل البطالة المعدل موسميا في أستراليا 3.4٪ في نوفمبر 2022 ، دون تغيير عن أدنى مستوى في 3 أشهر في أكتوبر وتمشيا مع توقعات السوق. قال المحللون في بنك الكومنولث إنه بينما كان سوق الوظائف في صالح الموظفين في عام 2022، فمن المرجح أن يصبح أكثر توازناً في عام 2023.

سيقوم المستثمرون والمتداولون بفحص بيانات التضخم الوطني لمؤشر أسعار المستهلكين في اليابان لشهر ديسمبر. أظهر تقرير نوفمبر أن معدل التضخم الأساسي بلغ 3.7٪، وهي أعلى قراءة مسجلة منذ عام 1981. تتمتع اليابان بواحد من أدنى معدلات التضخم في العالم، وقد حافظ البنك المركزي في البلاد على سياسته النقدية شديدة التساهل لتعزيز الاقتصاد.

الجمعة 20 يناير

ستكون بيانات مبيعات التجزئة البريطانية لشهر ديسمبر الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في دائرة الضوء صباح يوم الجمعة. في ظل معاناة اقتصاد البلاد بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، من المتوقع أن يراجع الاقتصاديون أرقام مبيعات التجزئة، والتي ستشمل عمليات الشراء التي تمت خلال عيد الميلاد. أظهر تقرير مماثل نشره اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) في العاشر من يناير أن تجار التجزئة البريطانيين استفادوا من زيادة المبيعات (+ 6.9٪ على أساس سنوي) في ديسمبر.

قبل بدء احتفالات رأس السنة الصينية مباشرة، سيعلن بنك الشعب الصيني (PBoC) عن قراره بشأن أسعار الفائدة. وفقًا لمسح اقتصادي لرويترز نُشر في 13 يناير، من المرجح أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير للشهر الخامس على التوالي.

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