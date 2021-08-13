تم تقديم نتائج ديزني للربع الثاني من عام 2021 أمس.
كان المحللون حريصين على معرفة أداء الشركة في ربع عام تميز بتطور الوباء، بعد انخفاض الإيرادات في الربع الأول.
ومع ذلك، فاجأت الشركة السوق وقدمت نتائج سحرية.
تعرضت أعمال ديزني للكثير من الضغط هذا الربع، بسبب التباطؤ في عملية التطعيم، التي استنزفت بشكل كبير عائدات حدائقها الترفيهية.
بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الوباء، قررت الشركة تركيز جهودها على خدمات البث المباشر عند الطلب، منصة Disney+، التي تتنافس مباشرة مع عمالقة الصناعة مثل Netflix و HBO.
في التقرير الفصلي المقدم، أعلنت الشركة أن منصة Disney+ قد تجاوزت توقعات مبيعاتها وكان لديها 116 مليون مشترك.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من السيناريو المعاكس الذي وجد فيه قسم المنتزه الترفيهي نفسه، فقد زادت إيراداته لأول مرة منذ خمسة أرباع، وسجلت ربحاً قدره 356 مليون دولار، مقارنة بخسائر قدرها 1900 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2020.
على الرغم من إغلاق السوق، لم يستطع المستثمرون الانتظار لشراء أسهم الشركة التي ارتفعت أسهمها بنسبة 5٪ لتتجاوز 188 دولار للسهم الواحد.
المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،#DIS، الرسم البياني الاسبوعي - نطاق البيانات: 26 يناير 2020 إلى 13 أغسطس 2021، تم إجراؤه في 13 أغسطس 2021 الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا. الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
يوضح الرسم البياني أعلاه تطور سعر سهم ديزني منذ 26 يناير 2020 على أساس الإطار الزمني الأسبوعي.
يمكنك أن ترى كيف كانت أسهم ديزني تتداول منذ بداية عام 2021 في حركة حيادية جانبية.
هذا أمر شائع بعد فترة من النمو القوي، مثل الارتفاع الصعودي الذي شهدته أسهم ديزني في مارس 2020 عندما تم تداول الأسهم بالقرب من 75 دولار وتجاوزت 200 دولار في بداية عام 2021.
منذ ذلك الحين، كان سعر سهم ديزني متقلباً بعض الشيء. بحث المتداولين عن نقاط لإعادة دخول السوق، مثل الدعم الموجود في تصحيح فيبوناتشي 23.6، بالقرب من 170 دولار.
ومع ذلك، يمكن أن تكون نتائج الشركة هي الدعم الذي يحتاجه المتداولين لاستعادة الاتجاه الصعودي والسعي لتسجيل أعلى مستويات سعرية جديدة على الإطلاق، متجاوزة الحاجز النفسي البالغ 200 دولار للسهم.
مما لا شك فيه أنه يتوجب علينا متابعة تطور مؤشر القوة النسبية خلال الأيام المقبلة، والذي قد يخلق فرص تداول جديدة.
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