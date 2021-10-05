الاثنين الأسود لشركة فيسبوك

تشرين الأول 06, 2021 00:48

بدأ الأسبوع بانخفاضات واسعة النطاق في وول ستريت، حيث انخفض مؤشر الداو جونز و مؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر ناسداك بنسبة 0.94٪ و 1.30٪ و 2.14٪ على التوالي. كانت هذه الانخفاضات هي الاتجاه السائد في الأسابيع الأخيرة وقادت المؤشرات الأمريكية الرئيسية للبحث عن دعم لكل منها. لكن، بلا شك، كان الفيسبوك هو بطل جلسة تداول الأمس.

شهد يوم أمس لحظات من عدم اليقين اضطر فيها ملايين المستخدمين حول العالم مرة أخرى إلى اللجوء إلى Twitter لمعرفة ما يحدث مع تطبيقات Facebook. توقفت الشبكة الاجتماعية الشهيرة، Instagram و WhatsApp، عن العمل، وهي أطول فترة توقف لهما على الإطلاق. استمر هذا العطل لأكثر من 6 ساعات حيث لم يستطع بعض الناس من التفاعل مع الأشخاص الذين حولهم، في حين تُرك الجيل الأصغر يتحدث على Twitter حول نهاية العالم المحتملة إذا لم يعد WhatsApp و Instagram عبر الإنترنت.

أولئك الذين عايشوا يوماً مروعاً حقاً هم مارك زوكربيرج وجميع العاملين على Facebook، حيث شاهدوا أسهم الشركة تنهار في السوق لأسباب لا تزال غير واضحة تماماً. وتشير الشركة إلى أن المشاكل كانت بسبب "تغييرات في تكوين أجهزة التوجيه التي تنسق حركة المرور"، على الرغم من أن بعض مجموعات القراصنة تدعي مسؤوليتها عن هذا الموقف، معلنة عن بيع بيانات 1.5 مليار مستخدم.

على وجه التحديد، مع إغلاق جلسة تداول يوم أمس، كان سهم فيسبوك قد خسر 4.89٪ من سعره، ليغلق عند مستوى الـ 326.23 دولار للسهم. وسجل أدنى سعر للجلسة عند 322.70 دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 13 دولار عن سعر الافتتاح.

أدى هذا الانخفاض إلى ارتداد السعر عن المتوسط ​​المتحرك لـ 200 جلسة باللون الأحمر، وبالتالي مواصلة رحلة الانخفاضات التي بدأت في 10 سبتمبر، مما دفع السعر إلى كسر ترند القناة الصاعدة المهمة التي كان يتبعها في الأشهر السابقة.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، يمكنن أن نرى أداء السعر والذي لم يخترق السعر قناته الصاعدة المهمة بالاتجاه الهابط فحسب، بل تسبب أيضاً في تقاطع هبوطي لمتوسطاته المتحركة القصيرة والمتوسطة المدى ودخول المنطقة السلبية في مؤشر الماكد. لذلك، من المهم أن ندرس حركة السعر عند المستويات الحالية حول المتوسط المتحرك لـ ​​200 جلسة.

كما علقنا في عدة مناسبات، فإن المتوسط ​​المتحرك لـ 200 جلسة هو مستوى دعم ومقاومة مهم على المدى الطويل، لذا فإن خسارة مستوى الدعم هذا سيؤكد التغيير في الاتجاه - ويفتح الباب أمام مزيد من التصحيح للدعم التالي عند مستوى 305 دولارات للسهم الواحد. في المقابل، إذا تمكن السعر من الاحتفاظ بمستوى الدعم المهم هذا وتشكيل قاعدة متينة له، فقد تكون هذه نقطة جيدة لبدء انتعاش محتمل.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي لسهم فيسبوك، النطاق الزمني: 10 أغسطس 2020-5 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 5 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: 33.09٪

2019: 56.57٪

2018: -25.71٪

2017: 53.38٪

2016: 9.93٪

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