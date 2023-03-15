البنك المركزي الأوروبي يتخذ قرار بشأن أسعار الفائدة

آذار 16, 2023 04:41

سوف يجذب قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي (ECB) انتباه المتداولين يوم الخميس. قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي: "يجب أن نستمر في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإعادة التضخم إلى 2٪. وسنفعل ذلك ". رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنسبة 3٪ منذ يوليو 2022.

في وقت لاحق اليوم، سيقوم وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، بتسليم الميزانية، وتحديد خطط الإنفاق الحكومية. يقترح الاقتصاديون أن Hunt ستعلن عن إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في المملكة المتحدة.

قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي

يوم الخميس، سيعلن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن أسعار الفائدة. يقترح بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي لكتلة اليورو سيواصل رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وأشار تقرير لرويترز بشأن استطلاع بين الاقتصاديين إلى أنه "بينما أظهر المتوسط أن معدل الإيداع بلغ ذروته عند 3.75٪ ، إلا أنه كان رأي 19 فقط من بين 60 اقتصاديًا شملهم الاستطلاع. قال 12 إنه سيكون أعلى لكن 29 قالوا إنه سيكون أقل. وكان أعلى توقع هو 4.25٪ ".

قال المحللون في ING إنه يجب على المستثمرين التركيز على كيفية استعداد البنك المركزي الأوروبي للمضي قدمًا بعد رفع سعر الفائدة المتوقع. لاحظوا في تقريرهم: "حتى الآن، كان البنك المركزي الأوروبي مُجمعًا بشكل مفاجئ على رفع أسعار الفائدة. مع ذلك، تشير التعليقات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى أن النقاش في البنك المركزي الأوروبي سوف يصبح أكثر سخونة مرة أخرى. بينما يناقش كبير الاقتصاديين فيليب لين وآخرون اتباع نهج أكثر حذرًا، والذي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ وتيرة رفع المعدل وقفة أو إنهاء ليس بعيدًا، فإن المعسكر المتشدد، الذي ترأسه حاليًا إيزابيل شنابل، يجادل لصالح المزيد تشديد حازم".

قال تقرير Commerzbank أن السياسة المتشددة للبنك المركزي الأوروبي يمكن أن تدعم العملة الموحدة. بالمعدلات الحالية من المتوقع أن تبلغ ذروتها عند 3.25٪ مقابل 4٪ في السابق. من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي خياراته لمسار سعر الفائدة المستقبلي أكثر انفتاحًا الآن ويأمل أن يتم اتخاذ قراره التالي في مايو في بيئة سوق أقل توترًا، "تمت الإشارة إليه في التقرير.

انكماش مبيعات التجزئة الأمريكية في فبراير؟

بعد بيانات التضخم الأمريكية، من المتوقع أن يكشف تقرير مبيعات التجزئة عن مزيد من التفاصيل حول حالة الاقتصاد. يقترح محللو السوق أن المبيعات من المحتمل أن تكون قد تقلصت بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في فبراير. وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 3.0٪ في يناير.

ذهب تقرير CitiBank إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أننا "نتوقع انخفاضًا بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق في إجمالي مبيعات التجزئة في فبراير، بعد زيادة قوية جدًا بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق في يناير. فقط الانخفاض بنسبة 0.7 ٪ هذا الشهر لا يعوض غالبية القوة من الشهر الماضي ويشير إلى أن القوة الكامنة في استهلاك السلع على الرغم من أنها ليست قوية مثل يناير أقوى إلى حد ما مما كنا نظن قبل ستة أشهر".

تقرير الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا تحت المجهر

من المتوقع أن تعلن هيئة الإحصاء النيوزيلندية عن الأرقام المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يوم الأربعاء. يتوقع الاقتصاديون زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3٪، على أساس سنوي، في الربع الأخير من عام 2022. على العكس من ذلك، من المرجح أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي. يتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد حوالي 3.9٪ في عام 2023 ثم ينخفض إلى 0.1٪ في عام 2024.

يتوقع الاقتصاديون في ANZ انكماشًا أكبر للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير. "لقد بدأنا في انكماش 0.3٪ على أساس ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، المقرر إجراؤه يوم الخميس المقبل. وهذا أضعف من توقعاتنا المنشورة سابقًا عند + 0.3٪ فصليًا وتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لشهر فبراير MPS بنسبة + 0.7٪. الاقتصاد يتباطأ - ربما ليس بنفس الوتيرة التي قد يشير إليها نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في الربع الرابع"، كما أكدوا في تقريرهم.

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