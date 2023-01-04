مخاوف بشأن توقعات سحابة النمو في الاتحاد الأوروبي وأمريكا

كانون الثاني 05, 2023 01:33

يتركز الاهتمام على اليورو مقابل الدولار الأميركي هذا الأسبوع حيث تخيم المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوقعات.

تستعد الأسواق لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

على جانب الدولار الأمريكي من زوج العملات، سيتم نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق اليوم مع مزيد من الرؤى حول التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي وموقف السياسة النقدية. في كانون الأول (ديسمبر)، استغل مجلس الاحتياطي الفيدرالي المكابح لتسريع رفع أسعار الفائدة، لكن من غير المتوقع أن يعني هذا تخفيفًا للسياسة النقدية. اعتمادًا على الخطاب المتضمن في محضر الاجتماع، قد يتفاعل الدولار الأمريكي.

يعتمد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة ويجب أن تكون التطورات في قطاع التصنيع مدعاة للقلق.

صحة قطاع التصنيع في الولايات المتحدة

سيصدر مؤشر ISM لمديري المشتريات التصنيعي (PMI) في وقت لاحق اليوم ومن المفترض أن يوفر لمحة عن صحة قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.

يُنظر الى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر عند 48.5 مقارنة بـ 49 في نوفمبر، مما يشير إلى مزيد من الانكماش في هذا القطاع الرئيسي. أظهرت أرقام شهر نوفمبر أول انخفاض في إنتاج التصنيع منذ مايو 2020، مع تراجع شامل في الطلبات الجديدة وتسليمات الموردين وتراكم الطلبات والتوظيف.

إذا كان هناك أي شيء غير متوقع في النتائج، فقد تتأثر أزواج عملات الدولار الأمريكي.

يوم الجمعة، سيتم إصدار عدد كبير من البيانات التي لها تأثير محتمل على جانب اليورو من أزواج العملات الأكثر تداولًا في العالم.

شهد التضخم في الاتحاد الأوروبي انخفاضًا في ديسمبر

من المتوقع أن تصل أرقام معدل التضخم السريع لشهر ديسمبر إلى 9.7٪ مقارنة مع 10.1٪ في السابق على أساس سنوي. و 0.1 في المائة مقابل سالب 0.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) على أساس شهري. من المتوقع أن تبلغ قراءة التضخم الأساسي الفلاش 5 في المائة على أساس سنوي.

انخفاض مبيعات التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري و 2.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر حيث أثر التضخم على الإنفاق وربما كان المستهلكون يدخرون للتسوق في عيد الميلاد في نوفمبر وديسمبر. من المتوقع أن تكون أرقام مبيعات التجزئة المحدثة لشهر نوفمبر عند مستوى 0.5 في المائة على أساس شهري و 3.3 في المائة على أساس سنوي.

أظهر سيناريو الضعف في أكتوبر أكبر انخفاض في التجارة منذ ديسمبر 2021 مع انخفاض مبيعات المواد غير الغذائية والتسوق عبر الإنترنت والمشروبات والتبغ.

تراجع ثقة المستهلك في الاتحاد الأوروبي

ستصدر القراءة النهائية لثقة المستهلك في ديسمبر يوم الجمعة ويُرى عند سالب 22.2 مقارنة مع ناقص 23.9 سابقًا.

قد تهدأ الرياح المعاكسة للتضخم في الاتحاد الأوروبي، لكنها تركت أثرًا من ثقة المستهلك المتضررة وتأثيرًا على قطاع التجزئة والذي من المحتمل أن يؤثر على الأداء الاقتصادي.

هل سيكون هناك تقلبات في اليورو مقابل الدولار الأميركي؟ يجب أن يكون المتداولون والمستثمرون على دراية بالمشاعر العصبية حول مخاوف الركود العالمي وأن يأخذوها في الاعتبار في سيناريوهاتهم مع مواكبة آخر التطورات.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.