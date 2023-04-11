مؤشر أسعار المستهلك الصيني يسجل أدنى مستوى خلال 18 شهرًا في مارس

نيسان 12, 2023 01:08

مع استئناف الأسواق لأنشطتها بعد عطلة عيد الفصح، فاجأ تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الصيني لشهر مارس المحللين الذين لم يتوقعوا أن يصل تضخم المستهلك إلى أدنى مستوى له في 18 شهرًا.

أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) نُشر في وقت سابق اليوم إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض على الأرجح إلى المستويات التي كانت عليها قبل جائحة فيروس كورونا بمجرد السيطرة على التضخم. من المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي وتقرير الاستقرار المالي العالمي في وقت لاحق اليوم.

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في مارس

أعلن المكتب الوطني للإحصاء (NBS) في الصين أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في مارس بلغ 0.7٪ على أساس سنوي. كان الرقم أقل من قراءة 1٪ التي توقعها محللو السوق. قال الاقتصاديون الذين تحدثوا إلى سي إن بي سي إن "تقرير التضخم الصيني لشهر مارس يشير إلى أن الاقتصاد الصيني يدير عملية عكس التضخم، مما يشير إلى وجود مساحة أكبر لتيسير السياسة النقدية لتعزيز الطلب".

انخفض مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي، تماشيًا مع توقعات الاقتصاديين.

أويدا من بنك اليابان: المرونة في السياسة النقدية

أكد محافظ بنك اليابان (BoJ) الجديد، كازو أويدا، أنه سيوجه السياسة النقدية للبنك المركزي بمرونة بينما يتواصل عن كثب مع الحكومة اليابانية. سلط أويدا الضوء على عدم اليقين الاقتصادي المتزايد وأضاف أنه لا توجد حاجة فورية لمراجعة بيان مشترك بين الحكومة وبنك اليابان بشأن هدف التضخم 2٪.

اقترح الرئيس الجديد لبنك اليابان أنه "من الممكن جدًا الوصول إلى السعر المستهدف المستدام مع تعزيز نمو الأجور"، وأضاف أن هناك إشارات إيجابية تظهر في الأسعار.

صندوق النقد الدولي: استعدوا للنمو الاقتصادي العالمي المنخفض

يعقد اجتماع الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالفعل في واشنطن. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في تصريحاتها: "مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتضخم الذي لا يزال مرتفعا، لا يزال الانتعاش القوي بعيد المنال".

اقترحت جورجيفا أن النمو الاقتصادي العالمي سيبقى عند حوالي 3٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. إذا تحققت توقعاتها، فسيكون هذا أقل معدل نمو اقتصادي عالمي تم تسجيله في آخر 33 عامًا وأقل بكثير من رقم 3.8٪ المسجل في العشرين عامًا الماضية. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل 9 من أصل 10 اقتصادات متقدمة انخفاضًا في معدل النمو خلال هذا العام. على العكس من ذلك، من المرجح أن تستحوذ الصين والهند على 50٪ من النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام.

موضوع آخر للمحادثات المتعلقة بالاجتماع هو تحديث بيان مهمة البنك الدولي بالإضافة إلى تعزيز قدرته على الإقراض.

إجمالي المواد الصلبة الذائبة: يمكن أن يصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 90 دولارًا في النصف الثاني من عام 2023

تأخذ البنوك المركزية أسعار الطاقة في الاعتبار عند تعديل سياساتها النقدية. ارتفعت أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية مع إعلان أوبك+ خفض الإنتاج. أظهر تقرير نشرته TD Securities (TDS) يوم الاثنين أن اقتصادييها متفائلون بشأن أسعار النفط للنصف الثاني من العام. "على الرغم من الضعف الاقتصادي المعلق في العالم الغربي، فإننا نحكم على أن مزيج تخفيضات أوبك+ ، وانخفاض مستويات مخزون مجمع البترول الأمريكي والزيادة الحادة القادمة في الطلب الصيني سترسل خام غرب تكساس الوسيط إلى منطقة أكثر من 90 دولارًا في النصف الثاني من العام، مع وجود خام برنت ليس بعيدًا عن العلامة المكونة من ثلاثة أرقام، "كتبوا في تقريرهم.

أشار تقرير TDS نفسه إلى أن "النفط الخام يواصل التمسك بالمكاسب القوية التي تحققت مؤخرًا حيث يركز السوق على بيانات EIA التي تُظهر سحبًا واسعًا للمخزون وتخفيضات إنتاج أوبك+ الكبيرة بشكل غير متوقع."

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.