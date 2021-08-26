على الرغم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألمانية الإيجابية، تستمر التوقعات المستقبلية في التدهور

آب 26, 2021 15:23

بينما لا نزال ننتظر بدء ندوة جاكسون هول اليوم وبدء العروض التقديمية المختلفة، كما ذكرنا في تحليلنا يوم الاثنين الماضي فيما يتعلق بالتوقعات الأسبوعية، حمل هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية الالمانية، والتي كانت إيجابية تماماً. دعنا نرى أدناه ملخصاً لهذه البيانات:

خلال جلسة الإثنين، رأينا كيف استقرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي والتصنيعي الألماني عند 61.5 و 62.7 نقطة على التوالي، والتي جاءت افضل من توقعات السوق عند 61.0 و 65.0 نقطة، لذلك يمكننا بالفعل ملاحظة الاختلاط في النتائج. والتي أظهرت بداية تباطؤ في الاقتصاد.

يوم الثلاثاء، تم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني الربع السنوي. كان هذا الرقم أفضل من المتوقع بإجماع المحللين بعد أن نما الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني بمعدل 1.6٪ ، تاركاً نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي مرتغعاً بنسبة 0.10% وهو اكثر مما كان متوقعاً بإجماع السوق حيث بلغ معدل النمو 9.8٪.

، تاركاً نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي مرتغعاً بنسبة 0.10% وهو اكثر مما كان متوقعاً بإجماع السوق حيث بلغ معدل النمو 9.8٪. يوم الأربعاء، ع لمنا بتوقعات أعمال البيانات الخاصة بألمانيا، ومؤشر IFO لثقة الأعمال الألماني، ومؤشر الوضع الحالي في ألمانيا . من بين هذه البيانات الثلاثة، فقط كانت بيانات مؤشر الوضع الحالي الالمانية إيجابية بعد تجاوز توقعات السوق من خلال الوصول إلى 101.4 نقطة مقارنة بـ 100.8 نقطة المتوقعة، بالرغم من أن الوضع الآن ليس سيئاً ولكن إذا تحدثنا عن التوقعات الخاصة بالمستقبل فهي ليست جيدة جدا. على وجه التحديد، لم تكن كلا البيانات هي تلك التي توقعها إجماع السوق فحسب، بل كانت أيضاً أسوأ من بيانات الشهر السابق للشهر الثاني على التوالي .

. من بين هذه البيانات الثلاثة، بعد تجاوز توقعات السوق من خلال الوصول إلى 101.4 نقطة مقارنة بـ 100.8 نقطة المتوقعة، على وجه التحديد، . من ناحية أخرى، فقد صدر اليوم الخميس مؤشر GfK لمناخ المستهلك الألماني لشهر سبتمبر وهذه البيانات لم تكن أيضاً أسوأ من بيانات الشهر السابق فحسب، بل كانت أيضاً أسوأ مما كان متوقعاً من قبل إجماع السوق بعد الاستقرار عند مستوى الـ -1.2 نقطة مقارنة بـ مستوى الـ -0.7 المتوقع. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس ثقة المستهلكين الألمان في النشاط الاقتصادي حيث يحاول التنبؤ بزيادة الإنفاق الاستهلاكي. هذا أيضاً هو الشهر الثاني على التوالي الذي يكون فيه هذا الرقم سالباً.

لذلك، ومع الأخذ في الاعتبار كل هذه البيانات، يمكننا أن نقدر مرة أخرى أن المعنويات المستقبلية ليست إيجابية تماماً على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي يتضح من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وأن كلا من المستثمرين والمستهلكين يتوقعون مشاكل في المستقبل. يمكن تفسير ذلك من خلال المشاكل التي يسببها متغير دلتا والمشاكل التي تولدها اللقاحات كما ذكرنا في تحليلنا أمس وفي التغييرات المحتملة التي قد تدخلها البنوك المركزية، إنهاء برامج التحفيز النقدية وزيادة أسعار الفائدة المحتملة.

من الناحية الفنية، إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي لمؤشر الداكس الألماني، يمكننا أن نرى أن السعر يتبع اتجاهاً صعودياً قوياً قاده عملياً إلى تسجيل أعلى المستويات التاريخية بعد الارتفاعات التاريخية، على الرغم من أننا إذا أردنا التركيز على الأسابيع الماضية يمكننا أن نرى بعض أعراض الإرهاق المتراكم في زخم السعر الذي يمكن أن نلاحظه في مؤشر الماكد، على الرغم من أن السعر يواجه العديد من نقاط الدعم المهمة التي تكون آخرها في المنطقة المتزامنة لأدنى مستويات السعر في مارس الماضي عند المتوسط المتحرك لـ 200 جلسة الذي يمثله الشريط الأحمر السفلي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،DAX30. نطاق بيانات الرسم البياني اليومي: من 23 أبريل 2020 إلى 26 أغسطس 2021. تم إعداده في 26 أغسطس 2021 الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

إذا ركزنا على مخطط الإطار الزمني لأربع ساعات، يمكننا أن نرى تداول السعر حالياً عند نقطة دعم مهمة في المنطقة المتوافقة مع متوسطه المتحرك البالغ 200 جلسة الخط الاحمر ومستوى الدعم والمقاومة الذي يمثله الشريط البرتقالي الذي يتقاطع مع الاتجاه الصاعد كما نرى في الدائرة الحمراء العليا.

قد يؤدي فقدان مستوى الدعم المهم هذا إلى حدوث مزيد من التصحيح والذي قد تدفع السعر إلى مواجه مستوى الـ 15.480 نقطة. سيؤدي فقدان هذا المستوى إلى فتح الباب لمزيد من التصحيح إلى مستوى الدعم المهم التالي الذي يمثله الشريط الأحمر العلوي.

من المهم أن نتابع تطور الأسعار والأخبار ليس فقط من ندوة جاكسون هول، ولكن أيضاً من أخبار الاقتصاد الكلي التي سنعرفها في الأسابيع المقبلة.

في الوقت الحالي، على الرغم من أن البيانات ليست إيجابية تماماً فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، لا يمكننا التأكيد بشدة على أن التغيير في الاتجاه سيحدث قريباً، لذلك إذا حافظنا على مستويات الدعم هذه، لا يمكننا استبعاد رؤية ارتفاعات تاريخية جديدة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،DAX30. نطاق بيانات الرسم البياني للإطار الزمني لأربع ساعات: من 19 مارس 2021 إلى 26 أغسطس 2021. تم إعداده في 26 أغسطس 2021 الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:

2020: 3.6٪

2019: 25.48٪

2018: -18.26٪

2017: 12.51٪

2016: 6.87٪

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