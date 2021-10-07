مؤشر الإنتاج الصناعي الألماني ينخفض بشكل حاد

تشرين الأول 08, 2021 01:07

بينما تنتظر الأسواق الإصدار المهم لبيانات التوظيف غير الزراعية ومعدل البطالة من الولايات المتحدة في يوم الغد، ما زلنا نرى بيانات الاقتصاد الكلي الألمانية السلبية.

خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدنا تدهوراً في بيانات الاقتصاد الكلي على مستوى العالم - بما في ذلك البيانات الواردة من الولايات المتحدة والصين وألمانيا.

تعد ألمانيا هي المحرك الإقتصادي لمنطقة اليورو. وبالتالي، فإن وضعها الاقتصادي يؤثر على اقتصاديات القارة الأوروبية. لذلك، من المهم جداً أن تراقب دائماً بيانات الاقتصاد الكلي الألمانية.

رأينا الأسبوع الماضي أن كلاً من معدل البطالة والبيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في ألمانيا كانت أسوأ من التوقعات وفقاً لإجماع السوق. في حين كانت نتائج مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أفضل بشكل قليل من البيانات الأولية، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من بيانات الشهر السابق.

علمنا خلال جلسة الأمس أن طلبيات المصانع الألمانية انخفضت بنسبة 7.7٪ عندما كان من المتوقع أن تنخفض بنسبة 2.1٪. هذه البيانات ليست فقط أسوأ مما كان متوقعاً، لكنها تدفع بهذا المؤشر إلى المنطقة السلبية من الرقم الإيجابي عن الشهر السابق عند 4.9٪.

بالإضافة إلى ذلك، علمنا اليوم أن مؤشر الإنتاج الصناعي قد انتقل أيضاً من مرحلة النمو بنسبة 1.3٪ إلى خسارة بنسبة 4٪، متجاوزاً أيضاً توقعات السوق التي توقعت انخفاضاً بنسبة 0.4٪ فقط.

تستمر جميع بيانات الاقتصاد الكلي هذه في إظهار ضعف التوقعات المستقبلية وقد تتأثر سلباً بشكل أكبر بسبب أزمة الطاقة، والتي يبدو أنها ستزداد قسوة مع اقتراب فصل الشتاء في المنطقة الأوروبية. ربما تكون هذه الأزمة بمثابة البجعة السوداء التي توقعتها الأسواق مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

إذا ركزنا على مؤشر الداكس 40، يمكننا أن نرى زيادة التقلبات التي يعكسها مؤشر ATR، يتواجد السعر حالياً مرة أخرى عند مستوى الدعم المهم الذي يمثله النطاق الأحمر والمتوسط ​​المتحرك 200 جلسة.

المصدر: الرسم البياني اليومي لمؤشر Admirals MetaTrader 5 - DAX40. النطاق الزمني: 27 أغسطس 2020-7 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 7 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

كما نرى في الرسم البياني التالي، بعد أن سجل مؤشر الداكس 40 ارتفاعات قياسية، بدأ السعر في تصحيح دفعه إلى فقدان خط الاتجاه الصعودي طويل الأجل وأيضاً فقدان العديد من مستويات الدعم مما تسبب في تقاطع هبوطي لمؤشر الماكد الخاص و المتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة. قد يؤدي فقدان مستوى الدعم المهم هذا إلى فتح الباب أمام انعكاس الاتجاه المحتمل والذي قد يؤدي إلى هبوط كبير.

لذلك، يجب أن نكون منتبهين للغاية لتطور السعر في الجلسات القادمة، وخاصة إذا استمرت التقلبات في الزيادة قد تزيد احتمالات كسر هذا المستوى.

في المقابل، إذا تمكن السعر من الاحتفاظ بمستوى الدعم المهم هذا، فقد نجد أنفسنا في حالة انتعاش بحثاً عن المتوسط ​​المتحرك لـ 18 جلسة ومستوى المقاومة الرئيسية الذي يتمثل بالنطاق البرتقالي في الوقت الحالي.

المصدر: الرسم البياني اليومي لمؤشر Admirals MetaTrader 5 - DAX40. النطاق الزمني: 27 أغسطس 2020-7 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 7 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: 3.6٪

2019: 25.48٪

2018: -18.26٪

2017: 12.51٪

2016: 6.87٪

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