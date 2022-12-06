عملات أستراليا واليابان وآخر قرار سعر فائدة لبنك الاحتياطي الأسترالي

كانون الأول 07, 2022 01:15

تماشيًا مع التوقعات، قام بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) برفع سعر الفائدة الرسمي بنسبة 0.25٪ إلى 3.1٪، مما يؤكد قوة الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني. إنه الشهر الثامن على التوالي الذي يشدد فيه بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته النقدية للحد من التضخم، الذي شوهد آخر مرة عند مستوى 7.3 في المائة.

عند أعلى مستوياته في 10 سنوات، تباعدت بيئة أسعار الفائدة الأسترالية المتشددة بشكل كبير عن النهج الياباني المتشائم، وقد أثر ذلك على الين الياباني في وقت أدى فيه التضخم إلى ارتفاع أسعار الصادرات الأسترالية. اليابان هي ثاني أكبر سوق تصدير لأستراليا، وسعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني يفضل حاليًا الدولار الأسترالي عندما يتعلق الأمر بالأغذية والمواد الخام.

ضعف الإنفاق الاستهلاكي في اليابان؟

لكن إنفاق الأسر اليابانية تراجع في أكتوبر، حيث انخفض من 2.3٪ سابقًا إلى 1.2٪ على أساس سنوي. كما انخفض متوسط الأرباح النقدية إلى نمو 1.8 بالمئة في أكتوبر مقابل 2.1 بالمئة العام الماضي. هل هذا يعني أن الإنفاق الاستهلاكي في اليابان يضعف؟

قد يؤدي "استيراد" التضخم بالسلع من أستراليا ودول أخرى إلى زيادة الضغط على بنك اليابان للنظر في رفع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، ارتفعت أجور العمل الإضافي في اليابان بنسبة 7.9 بالمائة في أكتوبر مقارنة بنسبة 6.7 بالمائة في نفس الشهر من العام الماضي. في تشرين الأول (أكتوبر)، كان معدل البطالة عند مستوى منخفض بلغ 2.6 في المائة، مما زاد من الحجة القائلة بأن سوق العمل في اليابان يحافظ على قوته.

قطاع التعدين ينتعش بعد الجائحة؟

يعد سوق التصدير الأسترالي مهمًا للغاية للنمو الاقتصادي العام حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على تعدين المواد الخام. أستراليا هي واحدة من أكبر مصدري الفحم والبوكسيت والألومينا وخام الحديد والنيكل والفضة والرصاص وخام الذهب في العالم.

من المتوقع أن ينمو النمو في السوق العالمية للنيكل وحده من 22 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 81 مليار دولار أمريكي في عام 2030. ومن المتوقع أن ينمو السوق الدولي للألمنيوم من 123 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 216 مليار دولار أمريكي في عام 2030.

الآن بعد أن بدأت جائحة COVID-19 في التراجع، تتعافى صناعة التعدين في أستراليا، وقد يكون هذا محركًا رئيسيًا للنمو على المدى المتوسط. سنعرف المزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي في أستراليا يوم الأربعاء، عندما يتم الإعلان عن نتائج الربع الثالث.

في السابق عند مستوى 0.9 في المائة، يتوقع الإجماع معدل نمو بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثالث. على أساس سنوي، يتوقع السوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 6.2٪ في الربع الثالث مقارنة بـ 3.6٪ في نفس الفترة من العام الماضي.

الخبر السار لكل من اليابان وأستراليا هو أن الأسعار الفورية للنفط الخام انخفضت إلى ما دون 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل مؤخرًا، مما رفع الآمال بأن أحد محركات التضخم على الأقل يتباطأ.

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