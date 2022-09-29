تداول أسهم فيريزون الموزعة للأرباح

أيلول 29, 2022 22:28

بسبب الانخفاض في أسواق الأسهم العالمية هذا العام وزيادة التقلبات على مدى الأسابيع العديدة الماضية، حول بعض المستثمرين انتباههم الآن إلى الأسهم التي تدفع أرباحًا. هذه هي الأسهم التي تدفع حصة من الأرباح على أساس ربع سنوي.

في ختام التداول يوم الاثنين 26 سبتمبر، كان عائد توزيع ارباح الاسهم لشركة الاتصالات المعروفة فيريزون 6.70٪. هذا يعني أنه يمكن للمستثمرين أن يتقاضوا أرباحهم بنسبة 6.70٪ سنويًا عن طريق الاحتفاظ بالسهم في سجل المساهم خلال جميع أرباع السنة.

السهم: Verizon Communications Inc الرمز في حسابات Invest.MT5: VZ تاريخ الفكرة: 27 سبتمبر 2022 المدة الزمنية: 6-1 أشهر مستوى الدخول: $38.10 المستوى المتسهدف: $50.00 حجم الصفقة في الحساب: حد أقصى 2.5% المخاطر: عالية

يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم.

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

إمكانية دفع أرباح فيريزون

يتم احتساب عوائد توزيعات الأرباح بقسمة الأرباح السنوية للسهم الواحد على سعر السهم للسهم. وفقًا لتاريخ توزيعات الأرباح لشركة Verizon، يبلغ العائد السنوي 2.61 دولار أمريكي. كان سعر إغلاق السهم يوم الاثنين 27 سبتمبر 38.93 دولارًا.

هذا يعني أن Verizon لديها عائد توزيعات أرباح سنوي قدره 6.70٪. سيتغير هذا الرقم يوميًا حيث يغلق السهم بسعر مختلف كل يوم. في الربع الأخير، رفع مجلس الإدارة في Verizon توزيعات الأرباح ربع السنوية إلى 0.6525 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

كان هذا العام السادس عشر على التوالي لزيادة توزيعات الأرباح. وفقًا لـ CNBC ، كشفت Morningstar أن Verizon هي واحدة من أفضل أسهمها مع أعلى عائد توزيعات أرباح. بينما يسلط المحللون في الشركة الضوء على أنهم يتوقعون أن تقدم Verizon "نتائج متسقة" ، فهناك سبب لارتفاع عائد توزيعات الأرباح.

مع انخفاض سعر السهم، سيزداد عائد توزيعات الأرباح. أحد العوامل التي يجب مراعاتها هو أنه في حالة انخفاض سعر السهم - مما يؤدي إلى زيادة عائد توزيعات الأرباح - هل ستستمر الشركة في دفع الأرباح الموزعة؟

هذا هو السبب في أن النظر إلى عائد توزيعات الأرباح فقط هو نهج ينطوي على مخاطر عالية. هناك حاجة أيضًا إلى بعض التحليل لأساسيات الشركة ولماذا انخفض سعر السهم لضمان استمرار النمو على المدى الطويل - ولا يزال دفع الأرباح الموزعة - ممكنًا.

انخفضت أسهم Verizon بحوالي 28٪ هذا العام حتى الآن. لم يتأثر السهم فقط بانخفاض 23 ٪ في مؤشر سوق الأسهم S&P حتى الآن ولكن من خلال زيادة المنافسة والاستثمار في طرح 5G المكلف.

ومع ذلك ، فإن الميزانية العمومية لديها ما يكفي لتغطية توزيعات الأرباح بينما يقترب السهم من الدعم الفني من 38.00 دولارًا أمريكيًا إلى 32.00 دولارًا أمريكيًا مبنيًا على خط دعم أفقي من أدنى مستويات عام 2015 وخط اتجاه تصاعدي من عام 1984 إلى عام 2008.

ource: Chart by TradingView، VZ، شهريًا - نطاق البيانات: من 1 نوفمبر 1983 إلى 26 سبتمبر 2022 ، تم الوصول إليه في 26 سبتمبر 2022. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.

توقعات سهم فيريزون - ماذا يقول المحللون؟

وفقًا للمحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة TipRanks عن توقعات سهم Verizon في الأشهر الثلاثة الماضية ، يوجد حاليًا تصنيفان للشراء و 13 تصنيف للتعليق وتقييمان لبيع السهم. أعلى مستوى سعر متوقع لسهم Verizon هو 64.00 دولارًا مع أدنى هدف عند 33.00 دولارًا.

متوسط ​​السعر المستهدف لتوقعات سهم Verizon هو 50.09 دولارًا.

المصدر: TipRanks, 27 Sept 2022

مثال على فكرة التداول لسعر سهم Verizon

يمكن أن تكون فكرة التداول على سبيل المثال لسعر سهم Verizon كما يلي:

قم بشراء الأسهم بسعر 38.10 دولارًا للسماح بتقلبات السوق الحالية.

الهدف أقل بقليل من متوسط السعر المستهدف للمحللين عند 50 دولارًا.

اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 2.5٪ من إجمالي حسابك.

الفترة الزمنية = 1-6 شهرًا

إذا اشتريت 10 أسهم في Verizon:

إذا تم الوصول إلى الهدف = 119.00 دولارًا أمريكيًا ربحًا محتملاً (50 دولارًا أمريكيًا - 38.10 دولارًا أمريكيًا * 10 أسهم).

من الحكمة أن نتذكر أنه من غير المرجح أن يرتفع سعر السهم في خط مستقيم وقد ينخفض أكثر بكثير قبل أن يرتفع، إذا ارتفع على الإطلاق. هذا صحيح بشكل خاص في الوقت الحالي، بالنظر إلى التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم العالمية.

لذلك، من الضروري ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر، والتي تعد أحد أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائمًا المبلغ الذي يمكن أن تخسره في التجارة والمخاطر الدقيقة التي تنطوي عليها.

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو العمولة، والتي يمكن أن تقلل من أرباحك. باستخدام حساب Admirals Invest.MT5، يمكنك شراء الأسهم الأمريكية من 0.02 دولار لكل سهم؛ ومع ذلك، هناك حد أدنى لرسوم المعاملات قدره 1 دولار. لذا، فإن مثال فكرة التداول أعلاه كان سيؤدي إلى عمولة إجمالية قدرها 1 دولار فقط!

كيفية شراء أسهم Verizon في 4 خطوات

مع Admirals، يمكنك شراء أسهم في Verizon وأكثر من 4300 شركة أخرى مدرجة! من أجل شراء أسهم Verizon، اتبع الخطوات التالية:

افتح حساب Invest.MT5 للوصول إلى غرفة التداول

انقر فوق استثمر بجوار حسابك لفتح ميتاتريدر ويب تريدر

ابحث عن سهم Verizon أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني

انقر فوق أمر جديد أعلى الشاشة وأدخل عدد الأسهم Verizon التي تريد شراءها

المصور: Admirals MetaTrader WebTrader - الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.



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هل ترى سعر سهم Verizon يتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر سهم Verizon، فيمكنك البيع على المكشوف باستخدام عقود الفروقات (CFDs). يسمح لك كلا الحسابين Trade.MT5 و Trade.MT4 من Admirals بالمضاربة على اتجاه السعر لمجموعة متنوعة من الأسهم باستخدام عقود الفروقات.

هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات.

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