لم يتمكن قطاع الطيران من العودة إلى مساره الصحيح رغم موسم الصيف

أيلول 01, 2021 16:22

مع نهاية موسم الصيف نبدأ اليوم في شهر سبتمبر والذي يستمر مع عمليات التطعيم في المنطقة الاوروبية والتحسين التدريجي للتنقل بين الدول الأوروبية. أدى التخفيف على قيود السفر إلى زيادة رحلات السياحة ومعها عدد الرحلات الجوية. ومع ذلك، لا تزال عدد الرحلات الجوية أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

على الرغم من إعادة افتتاح الاقتصادات، لم يتمكن قطاع الطيران من العودة إلى المسار الصحيح. ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب انتشار متغير دلتا السريع - مما يلحق الضرر بقطاع السياحة بسبب انخفاض فعالية اللقاحات الحالية ضد هذا البديل.

في الوقت الحالي، وعلى الرغم من أن العقبات لا تزال قائمة، فإن الآفاق المستقبلية لهذا القطاع إيجابية إلى حد ما حيث يستمر تطور الوباء في التحسن وتبدأ نتائج هذه الشركات أيضاً في التحسن شيئاً فشيئاً مع زيادة عدد الرحلات الجوية.

يوجد أدناه الرسم البياني الأسبوعي لشركة الطيران النرويجية الشهيرة "Norwegian Air Shuttle". لعدة سنوات، ويظهر محافظة السعر على اتجاه هبوطي قوي، حيث انخفضت بأكثر من 97 ٪ خلال العام الماضي بسبب الوباء والمشاكل الناجمة عن شراء سلسلة من الطائرات في عام 2012 من شركة إيرباص.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني الأسبوعي لسهم Norwegian Air Shuttle. النطاق الزمني: 13 أبريل 2008 - 1 سبتمبر 2021. تاريخ الاعداد: 1 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور سعر سهم Norwegian Air Shuttle للسنوات الخمس الاخيرة:

2020: -97.70٪

2019: -62.16٪

2018: -1.12٪

2017: -38.68٪

2016: -11.34٪

دفع هذا الانخفاض الشركة إلى إجراء إعادة هيكلة عميقة وتلقت أيضاً مساعدة مالية من الحكومة النرويجية التي ساعدت في حل العديد من المشاكل المالية للشركة.

وذكرت الشركة أمس، أنها حصلت خلال النصف الأول من العام على صافي ربح قدره 155 مليون يورو على الرغم من حقيقة أن طرقها الأوروبية الرئيسية لا تزال متأثرة بالوباء، تتوقع الشركة استمرار الانتعاش خلال النصف الثاني من العام, وسيتم استخدام أسطولها الحالي بالكامل بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، علمنا خلال جلسة اليوم أن شركة الطيران السويدية "Scandinavian Airlines Systems (SAS)" سجلت خسارة صافية قدرها 573 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية (التي بدأت في نوفمبر الماضي).

علاوة على ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على إعادة فرض القيود على الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا. تسبب هذا القرار في حدوث انخفاضات واسعة النطاق في اسهم شركات الطيران، وكان المتضرر الرئيسي هو المجموعة الإسبانية البريطانية IAG التي تضم شركة Iberia و British Airways.

كما هو الحال مع اسهم الشركة النرويجية، إذا نظرنا إلى الرسم البياني الأسبوعي، فقد عانىت اسهم IAG من انخفاض حاد بسبب الوباء. ومع ذلك، بعد تسجيل السعر أدنى مستوياته التاريخية في نهاية العام الماضي، ارتفع سعر سهم IAG تدريجياً، مما يؤكد الاختلاف الإيجابي في مؤشر الماكد الخاص به. لكن لسوء الحظ، لم يكن موسم الصيف إيجابياً. منذ يونيو، انخفضت اسهم IAG بنسبة 21.5 ٪ في سوق الأسهم.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني الاسبوعي لسهم IAG. النطاق الزمني: 11 يناير 2015 - 1 سبتمبر 2021. تاريخ الاعداد: 1 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى كيف فقدت الاسعار مستوى الدعم والمقاومة المهم الذي يمثله النطاق الأخضر، وبالتالي استمرار الاتجاه الهبوطي الذي بدأ عند أعلى المستويات السنوية.

من المهم أن يحافظ السعر على مستوى دعمه الحالي عند مستوى الـ 155 GBX، حيث أن فقدان هذا المستوى قد يفتح الباب أمام تصحيح كبير حتى مستوى الدعم التالي في النطاق الأحمر.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني اليومي لسهم IAG. النطاق الزمني: 20 أبريل 2020 - 1 سبتمبر 2021. تاريخ الاعداد: 1 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور سعر سهم IAG للسنوات الخمس الاخيرة:

2020: -61.40٪

2019: 1.20٪

2018: -5.07٪

2017: 47.65٪

2016: -27.78٪

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