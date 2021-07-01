ابدأ الاستثمار في سهم NIO للسيارات الكهربائية الصينية

تموز 01, 2021 15:25

تعد شركة Nio دون شك احد اكبر اللاعبين الدوليين في قطاع السيارات الكهربائية, ربما كنت تتسائل ما هي توقعات سهم NIO؟ وكيف تتداول سهم نيو لعام 2021؟ وهل سعر سهم Nio اصبح مناسباً للاستثمار!

شهدت أسهم شركة NIO الصينية لصناعة السيارات الكهربائية طلباً كبيراً بعد أن قام محلل في JP Morgan بترقية سهم NIO, وذلك في أكتوبر 2020. حيث ارتفعت الأسهم على الفور بحوالي 15٪ في قطاع يعتبر حالياً شديد النشاط.

قام المحلل، نيك لاي، بترقية الشركة و زيادة وزنها في سوق الأسهم مع هدف سعر يبلغ 40 دولار في ذلك الوقت، في البداية و عندما اخترق السعر هذا الحاجز أدى هذا الأداء القوي والاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين إلى قيام JP Morgan بزيادة السعر المستهدف لهذا السهم إلى 75 دولار للسهم. متفائلًا بشكل خاص فيما يتعلق بقطاع "السيارة الكهربائية الذكية" في شركة NIO والذي يعتقد أنه يضعها في ميزة كبيرة، إلى جانب القوة المالية للشركة ودعم سلطات التنمية الاقتصادية الصينية للشركة.

يحتل القطاع نفسه مرتبة عالية في قائمة مراقبة المستثمرين لعام 2021, حيث تتجه البلدان نحو تقنيات ومركبات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. يعتبر سوق السيارات الكهربائية الصيني هو الأكبر في العالم, ووفقاً لـ Lai China سيتضاعف طلب "سيارات الطاقة الجديدة" أربع مرات بحلول عام 2025. كما ركزت Tesla بشكل كبير على السوق الصينية المتنامية.

NIO هي شركة تصنيع سيارات كهربائية مقرها شنغهاي.

الشركة مدعومة من قبل العملاقين الصينيين Tencent و Baidu ولديها أيضاً مستثمرون مدعومون من الدولة.

تلقى السهم ترقيات من JP Morgan و Citigroup وغيرها.

ارتفع سعر سهم NIO بحوالي 600٪ منذ بداية 2020.

هل تعلم أنه يمكنك الاستثمار في أسهم NIO من خلال حساب Trade.MT5؟ يتطلب هذا الحساب 25 دولار فقط لفتحه وبدأ الاستثمار؟

إذا فكرنا في السيارة الكهربائية بامتياز، فإن الاسم الأول الذي يقفز إلى رؤوسنا هو بالتأكيد اسم Tesla. لا يمكن إنكار أن التكنولوجيا والتسويق المبني على هذه العلامة التجارية وشعبيتها في الأسواق المالية والرئيس التنفيذي غريب الأطوار إيلون ماسك قد ساهمت في جعل (TSLA) السهم الرئيسي لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار في السيارات الكهربائية.

ولكن هناك بعض البدائل الجيدة التي يجب مراعاتها! في هذه المقالة سنتحدث على وجه التحديد عن سهم NIO.

يبدو أن التداول في أسهم شركة NIO inc قد اتيح مؤخراً، حيث يستفيد السهم، وإن كان ثانوياً، من تقلبات الأسهم الرئيسية للصناعة: مثل سهم تسلا المذكورة أعلاه.

تاريخ شركة نيو

شركة NIO هي شركة رائدة في سوق السيارات الكهربائية الصينية عالية الجودة. في الواقع، NIO مكرسة لتصميم وتصنيع وبيع سيارات كهربائية ذكية عالية الجودة، وقيادة الابتكارات في تقنيات الجيل الثاني للاتصال، والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.

من خلال إعادة تعريف تجربة المستخدم، زودت NIO المستخدمين بحلول شحن شاملة ومبتكرة وبأسعار معقولة وعروض خدمات أخرى تتمحور حول المستخدم. اسم NIO الصيني، Weilai، والذي يعني Blue Sky Coming أو "السماء الزرقاء قادمة"، يعكس رؤية الشركة والتزامها بمستقبل أكثر صداقة للبيئة.

كان الطراز الأول الذي طورته شركة NIO هو السيارة الفائقة EP9، والذي تم تقديمه في عام 2016.

تم تقديم أول سيارة كهربائية منتجة بكميات كبيرة، ES8، للجمهور في حدث NIO Day في 16 ديسمبر 2017 وتم تسليمها يونيو 2018.

ES8 هي سيارة دفع رباعي كهربائية فاخرة ذات 7 مقاعد توفر أداءً استثنائياً ووظائف وأسلوب حياة جديدة للتنقل.

أطلقت NIO رسمياً ES6، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية عالية الأداء ذات 5 مقاعد، في ديسمبر 2018 وبدأت عمليات التسليم في يونيو 2019.

✔️ برزت NIO inc أيضاً لأنها قررت دمج نظام قيادة مستقل وذكاء اصطناعي يسمى NOMI في نظام سياراتها الكهربائية، وهو أحد أكثر البرامج تقدماً في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو أيضاً من أصل صيني.

إن نجاح سهم NIO يعتمد على المجتمع بشكل عام وهو بالتأكيد نتيجة حتميّة لاهتمام خاص من العميل، الذي يصمم تجربة شراء السيارة الكهربائية بأكملها بأولوية لتتكيف مع احتياجات العالم الجديد.

✔️ تقدم NIO خدمات كاملة ذات قيمة مضافة ومجموعة من حلول الشحن المريحة والمبتكرة. تشمل هذه الحلول Power Home، حل الشحن المنزلي، Power Swap، خدمة استبدال البطارية المبتكرة، Power Mobile، خدمة شحن الهاتف المحمول من خلال بطاريات الشحن، و Power Express، خدمة الشحن عند الطلب على مدار 24 ساعة. 24.

تُباع سيارات شركة NIO من خلال شبكة مبيعات داخلية للشركة، بما في ذلك معارض NIO و عبر تطبيق الهاتف المحمول.

✔️ The NIO Houses هي صالات عرض لسيارات الشركة الصينية، ولكنها في نفس الوقت هي أيضاً أندية متاحة للمستخدمين مع وظائف اجتماعية متعددة. يروج تطبيق الهاتف المحمول أيضاً لمنصة ديناميكية وتفاعلية عبر الإنترنت. يهدف المجتمع المتكامل عبر الإنترنت وغير المتصل بالإنترنت إلى إشراك المستخدمين وتنمية ولاءهم إلى العلامة التجارية، جنباً إلى جنب مع أنشطة سنوية ناجحة أخرى مثل يوم NIO السنوي وفريق Formula E.

تحليل سعر سهم NIO:

حصلت شركة نيو على إعادة تقييم مذهلة لعام 2021 بلغ 1,112.24%, وكان سعر سهم نيو احد اكثر الاسهم تضرراً بسبب الظروف التي شهدها مؤشر ناسداك في الربعين الاخيرين من هذا العام ويعود ذلك بسبب التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية التي تسوء بين الحين والآخر.

ومع ذلك وفق مصادر عن بلومبرج قال الرئيس التنفيذي وليام لي إن زخم المبيعات القوي التي حققته الشركة لعام 2021 كان مستوى مبيعات تاريخي للشركة.

غير أن السبب الأكبر الذي اثقل على سعر سهم NIO هو أزمة الرقائق الالكترونية التي تسببها وباء فيروس كورونا العام الماضي, حيث اثرت موجة النقص العالمي في الرقائق على قطاع السيارات الكهربائية, وصرحت شركة نيو أن نقص الرقائق أجبرها على إغلاق معملها في مدينة هيفي لمدة 6 ايام في شهر مارس من هذا العام.

يظهر الرسم البياني انخفاض سعر سهم NIO وكيف اتبع اتجاه هابطاً بعدما سجل اعلى مستوى له على الإطلاق عند الـ 66.90 دولار من هذا العام, حيث انخفض سهم نيو إلى قاع الـ 30.71 دولار في منتصف شهر مايو لعام 2021, ومن ذلك الوقت بدأ سهم NIO بالارتفاع وتغلب على العديد من مستويات المقاومة متجاوزاً المتوسطات المتحركة لإغلاق 20,50,100 يوم على التوالي.

يتداول سهم NIO عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% ويبقى السؤال المهم هل يستطيع سعر سهم NIO بلوغ مستوى قياسي لهذا العام مجدداً؟ الإجابة بسيطة صمود مستوى الدعم السابق لمستوى 48 دولار واستمرار السعر في مساره الصاعد, وزيادة مبيعات الشركة الدوري لاشك من أنه قد يزيد من القيمة السوقية للسهم.

المصدر: سعر سهم Admirals MetaTrader 5 ،NIO، مخطط الرسم البياني اليومي - النطاق الزمني: 21 أكتوبر 2020، حتى 1 يوليو 2021، تم الاعداد في 1 يوليو 2021. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

هل تعلم أنه مع Admirals يمكنك الاستثمار في سهم NIO؟ كل ما عليك فعله هو فتح حساب Trade.MT5، والذي سيتيح لك تداول الأسهم و الأدوات المالية الاخرى مع 11 من أكبر البورصات في العالم. انقر فوق الشعار التالي لتنزيل منصة التداول والبدء على الفور:

كيفية تداول سهم NIO مع Admirals

إذا كنت تشعر بأن اتجاه سهم NIO صعودي أو هبوطي، يمكنك المضاربة على كلا الاتجاهين باستخدام العقود مقابل الفروقات. للبدء، اتبع هذه الخطوات الخمس البسيطة:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب تداول Admirals الخاص بك، أو افتح حساب تداول حقيقي أو تجريبي في غضون دقائق قليلة. انقر فوق تداول على الحساب الذي اخترته والذي سيوجهك إلى منصة Admirals MetaTrader على الويب. اكتب NIO، أو أداة أخرى، أسفل مربع بحث "Market Watch" ثم اسحب الرمز إلى الرسم البياني. انقر بزر الماوس الأيمن على الرسم اليياني ومن قائمة "Trading" اختر "New order". اختر مستويات وقف الخسارة والمستوى المستهدف إن أردت وحجم المركز (اللوت). اذا كنت تعتقد أن سهم نيو سوف يرتفع وتريد شراءه اضغط على الزر الأزرق "Buy by Market". إذا كنت تعتقد أن سهم نيو سوف ينخفض وتريد بيعه اضغط على الزر الأحمر "Sell by Market".

المصدر: Admirals MetaTrader 5 WebTrader، NIO، الرسم البياني للإطار الزمني لأربع ساعات, نطاق البيانيات 11 مارس 2021 - 01 يوليو 2021, تم الاعداد في 1 يوليو 2021. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

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استراتيجية تداول و استثمار سهم نيو

لا تزال إستراتيجية Larry Williams OOPS واحدة من أكثر أنظمة التداول شيوعاً حتى يومنا هذا. قدم لاري منهجيته في التداول على المدى القصير في كتابه الشهير "How I Made One Million Dollars Trading Commodities".

يستخدم الملايين من المتداولين الناجحين في جميع أنحاء العالم العديد من الأشكال المختلفة لهذا النظام.

يمكنك استخدام هذه الإستراتيجية في تداول سهم نيو في حالة حدوث أحد السيناريوهات التالية:

✔️ شمعة الجلسة الحالية تفتح أسفل قاع الشمعة السابقة.

✔️ تفتح شمعة الجلسة الحالية فوق أعلى سعر لليوم السابق.

في هذه الإستراتيجية، "يلعب" لاري بالخوف وعدم الخبرة لدى المستثمرين غير المتمرسين أو غير المتسقين.

عندما يفتح السوق بفارق كبير (صعوداً أو هبوطاً) عن اليوم السابق، فمن المحتمل جداً أن يكون ذلك بسبب ذعر المتداولين عديمي الخبرة وبهذا سوف تتكون إشارة جيدة للقدرة على الدخول في الاتجاه المعاكس.

هذا لأن المتداولين المبتدئين يميلون إلى المبالغة في رد الفعل اتجاه الأخبار.

➰ متى تشتري أسهم NIO باستخدام إستراتيجية OOPS

لشراء سهم NIO مع هذه الاستراتيجية، يجب توفر الظروف التالية:

يجب أن يكون الاتجاه هبوطياً على الرسم البياني لبضع جلسات متتالية.

👈 سيشار إلى ذلك عادة بعدة شموع حمراء على الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي.

خلال المرحلة الأخيرة من الاتجاه الهبوطي، سيتعين على السوق أن ينخفض ​​إلى ما دون المستويات المنخفضة السابقة.

👈 هذا سيعطي إشارة شراء.

سيبدأ السعر بعد ذلك في الارتفاع وتجاوز أدنى سعر وإغلاق الجلسة السابقة.

👈 هذا يولد إشارة شراء لفتح مركز طويل.

➰ متى يتم بيع أسهم NIO مع إستراتيجية OOPS

لبيع عقود فروقات سهم NIO مع هذه الاستراتيجية، يجب توفر الظروف التالية:

يجب أن يكون الاتجاه صعودياً لعدة جلسات تشير إليها الشموع الصعودية.

👈 خلال نهاية الاتجاه الصعودي، يجب أن نرى فجوة سعرية صعودية. كلما ارتفع السعر عن القمة السابقة، كان ذلك أفضل.

يجب أن ينخفض ​​السعر بعد ذلك ويتخطى قمة وإغلاق الشمعة السابقة.

👈 بمجرد حدوث ذلك، يمكنك فتح مركز بيع.

في الرسم البياني المكبر أدناه، يمكننا أن نرى مثالاً على إشارة هبوطية في الشمعة الأخيرة.

المصدر: سهم Admiral Markets MetaTrader 5 NIO ، الرسم البياني الاسبوعي

يجب ضبط وقف الخسارة على الحد الأقصى السابق.

⏰ أفضل نطاقات زمنية على الرسم البياني لهذه الإستراتيجية هي الإطارات الزمنية الأسبوعية أو اليومية.

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كيف تشتري سهم NIO؟ كيف تختار أفضل وسيط CFD

إذا كنت تتساءل عن أفضل وسيط CFD أو من هي أفضل منصة تداول تختارها، لا تعتقد أن البحث في المنتديات سوف يكون مفيداً كثيراً لك. غالباً ما يكون هناك شروط انتساب بين المنتدى والوسيط والرأي الذي ستجده ليس موضوعياً تماماً.

للعثور على أفضل وسيط لشراء سهم NIO، يمكنك فتح حساب تجريبي أو حتى حساب حقيقي بإيداع صغير للتحقق مما إذا كنت تشعر بالراحة وبما يتماشى مع فلسفة الوسيط.

لاختيار وسيط صالح لبدء الاستثمار في سهم NIO، يجب عليك التحقق من مايلي:

👌 ما إذا كانت شركة تداول مرخصة من قبل هيئات مالية مختصة ومعترف بها. على سبيل المثال، يتم ترخيص Admirals من قبل هيئة الاوراق المالية الأردنية (JSC) في المملكة الأردنية الهاشمية على الصعيد المحلي وهيئة السلوك المالي (FCA) في لندن و ASIC في أستراليا و غيرها من البلدان على الصعيد العالمي.

👌 يجب أن يوفر الوسيط المعني منصة تداول سهلة وسريعة مجاناً لعملائه.

👌 يجب أن تتسم الاصول المالية التي يوفرها الوسيط بفروق أسعار تنافسية.

👌 نجاح أي عمل يحتاج إلى الخبرة, والخبرة تأتي مع التعليم, لذا يجب أن يوفر الوسيط مواد تدريبية كاملة وشاملة حول مفاهيم التداول في الاسواق المالية العالمية لجميع فئات المتداولين على حد سواء.

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تداول اسهم NIO - الخلاصة

سهم Nio هو بلا شك عنوان مقدّر لنا أن نسمعه أكثر وأكثر في السنوات القادمة. سنتابع مسار سهم نيو لهذا العام و الذي يتبع الاسهم الأكثر شعبية في الصناعة ويبشر بالخير أن مستقبل الشركة الصينية سيكون حافلاً بالنجاح.

لا شك أن الاستثمار في شركة تهدف إلى تنمية مستدامة وأكثر تطوراً يمكن اعتباره أيضاً خياراً استثمارياً واعداً، دون إهمال طموح الربح.

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