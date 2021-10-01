ماالذي يحدث في أسعار الفضة؟

تشرين الأول 02, 2021 00:41

بعد تفشي الوباء، شهدت كلاً من أسعار الذهب والفضة ارتفاعاً قوياً بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الأسواق المالية. تسببت حالة عدم اليقين هذه في تجاوز سعر الذهب 2000 دولار أمريكي للأونصة، بينما وصلت سعر أونصة الفضة إلى مستويات قريبة من مستوى 30 دولار أمريكي. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، يوجد لكلا المعدنين الثمينين علاقة ارتباط طردية، مما دفع سعر الفضة إلى إنشاء نطاق جانبي قوي وواسع كما نرى في الرسم البياني اليومي أدناه.

تخضع كل من أسواق الذهب والفضة لرقابة مشددة من قبل ما يسمى ببنوك السبائك. تقوم هذه البنوك في تحديد أسعار الفضة والذهب بشكل ورقي، بطريقة مماثلة للطريقة التي تقوم بها البنوك الخاصة بحساب الأموال من خلال الودائع واحتياطيات السيولة. ومع ذلك، قد يتغير هذا السيناريو بشكل جذري بعد اتفاقية بازل المرتقبة في 3 يناير 2022.

سيعني هذا أن الذهب في شكله الملموس سيصنف على أنه أصل خالي من المخاطر، في حين أن الذهب الورقي لن يحمل هذا التصنيف. هذا يعني أن البنوك التي تعمل مع هذا النوع من المنتجات المالية سيتعين عليها زيادة احتياطياتها الإضافية، وبالتالي سيظهر زيادة في الطلب على هذا النوع من الأصول المالية، مما قد يؤدي إلى زيادة حادة في تقلب أسعار هذه المنتجات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة سعر الذهب وسعر الفضة.

إذا ركزنا على أونصة الفضة، خلال الأسابيع القليلة الماضية يمكننا أن نلاحظ كيف تتبع السعر مساراً في قناة هبوطية، مما تسبب في حدوث إختراقات هبوطية للحظات عبر مستوى الدعم المهم الذي يمثله النطاق الأحمر. يجب ألا ننسى أن معدن الفضة، ليس معدناً ثميناً وحسب، تستخدم الفضة أيضاً للأغراض الصناعية نظراً لقابليتها العالية في عمليات النقل والتوصيل، وبالتالي فإن الأزمة في أشباه الموصلات المعدنية وإنتاج الرقائق الإلكترونية يمكن أن تؤثر سلباً على السعر. إن عودة الإنتعاش إلى هذا القطاع خلال العام المقبل وخروجه من الازمة، سوف يساعد في تعافي الطلب تدريجياً على الفضة وخاصة للاستخدامات الصناعية.

سعر الفضة الآن عند مستوى حرج، لأن فقدان مستوى الدعم المهم هذا قد يفتح الباب أمام مزيد من التراجع بحثاً عن مستويات الدعم التالية عند مستوى 19.655 دولار و مستوى 18.847 دولار للأونصة, وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستويات قد تكون نقطة جيدة لإجراء صفقات شراء.

من ناحية أخرى، لكي يستطيع السعر أن يحقق زخم صعودي على المدى القصير، من المهم أن يكون قادراً على الحفاظ على مستوياته الحالية، على الرغم من أن إحتماليات حصول الإرتدادات تبقى ضعيفة طالما لم يكن السعر قادراً على اختراق قناته الهابطة المهمة، ولايمكننا توقع إنقلاب السعر رأساً على عقب.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي لأونصة الفضة. النطاق الزمني: 8 يوليو 2019 - 1 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 1 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور أسعار الفضة في السنوات الخمس الماضية:

2020: 47.66٪

2019: 15.20٪

2018: -8.57٪

2017: 6.34٪

2016: 15.08٪

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