يوم آخر جيد لنتائج الشركات والبيتكوين عند أعلى مستوى له على الإطلاق

تشرين الأول 22, 2021 02:28

نحن في منتصف موسم النتائج الفصلية، في الوقت الحالي يتكرر الأمر نفسه, حيث تصدر أحد النتائج الإيجابية على الرغم من بيانات الاقتصاد الكلي السيئة والتباطؤ الاقتصادي الذي كان موجوداً في الأسابيع الأخيرة.

الحقيقة هي أن هذه النتائج الإيجابية هي نتيجة الانتعاش الاقتصادي القوي بعد الأزمة الأولية التي سببها كوفيد - 19. وهو مادفع أسواق الأسهم لتسجيل ارتفاعات قوية، و وصلت إلى مستويات قياسية.

ولذلك من الطبيعي أن تكون هذه النتائج الفصلية إيجابية إلى حد ما، لكن يتعين علينا أن نراقب عن كثب تطور البيانات الكلية وتأثير أزمة الطاقة على الأسواق، حيث يمكن أن يؤدي التباطؤ الحالي إلى تدهور نتائج الأعمال في الربع الأخير لهذا العام.

شهدت جلسة الأمس مجموعة متنوعة أخرى من النتائج الفصلية، سوف نسلط الضوء على نتائج اثنين من عمالقة السوق، وهما نتائج أرباح شركة تسلا وأرباح شركة آي بي إم. حققت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك نتائج إيجابية، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة 389٪ في الربع الثالث من العام، وحققت ربحاً بقيمة 1،618 مليون دولار، وربح تراكمي للأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 3،198 مليون دولار.

رغم النقص المستمر في الرقائق الإلكترونية، حصلت تسلا على ربحية سهم (EPS) بقيمة 1.86 دولار وإيرادات قياسية بلغت 13.76 مليار دولار. والتي فاقت توقعات الأسواق عند 1.52 دولار لربحية السهم و 13.57 مليار دولار للإيرادات.

يجب أن نسلط الضوء أيضاً على نتائج IBM، حيث حصل هذا العملاق التكنولوجي على نتائج أسوأ قليلاً مما كان متوقعاً بإجماع السوق، مسجلاً ربحية سهم عند 2.52 دولار وإيرادات 17.62 مليار دولار، وبذلك كسر النتائج الإيجابية التي تم عرضها في الربعين الماضيين.

ومع ذلك، مرة أخرى، تستحوذ العملات الرقمية بلا شك على غالبية اهتمام السوق، حيث تشهد عملة البيتكوين حالياً إرتفاعات قوية أدت بها إلى تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

يتم دعم هذه الارتفاعات القوية من خلال الموافقة الأخيرة في الولايات المتحدة وطرح صندوق الاستثمار ProShares Bitcoin Strategy الجديد في سوق الأوراق المالية - وهو متاح للتداول حالياً لجميع عملائنا عبر حساب Invest.MT5 مع ادميرال ماركتس ايه اس (الأردن) المحدودة تحت الرمز (BITO.US).

كما ذكرنا في تحليلنا في 24 سبتمبر، وجدت البيتكوين دعماً قوياً عند مستوى 40.000 دولار، وكانت هذه نقطة البداية لآخر زخم صعودي قوي أدى بها إلى تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق.

بالنظر إلى الرسم البياني اليومي، بعد الارتداد المتكرر عن مستوى الدعم والمقاومة المهم في النطاق البرتقالي، واجه السعر زخماً صعودياً قوياً تم تعزيزه في 3 أكتوبر من خلال التقاطع الصعودي لمتوسطاته المتحركة القصيرة والمتوسطة المدى، مع خط مؤشر الماكد الخاص به و دخول خط الإشارة لمؤشر ستوكاستيك مستويات ذروة الشراء.

أثارت هذه الإشارة الثلاثية زخماً صعودياً قوياً دفع السعر فوق المستوى النفسي المهم عند الـ 50000 دولار، وهو ما دفع السعر لتحقيق ارتفاع و سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزاً مستوى تصحيح فيبوناتشي 100٪.

في الوقت الحالي، وعلى الرغم من أن السعر في الحقيقة يتداول بعيداً عن متوسطاته المتحركة، سوف تبقى المعنويات إيجابية طالما كان السعر قادراً على الحفاظ على مستوى دعمه الأول لقمة 14 أبريل 2021، ويمكن أن يستمر هذا الزخم حتى يصل إلى مستوى امتداد فيبوناتشي التالي عند الـ 69000 دولار.

ومع ذلك، لا يمكننا استبعاد احتمال حدوث تصحيح في السعر بقصد جني الأرباح والتخفيف من مستويات التشبع الشرائي المتراكمة، لذلك علينا أن نراقب عن كثب مستويات الدعم في المستقبل.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي لعملة البيتكوين. النطاق الزمني: 4 يناير 2021 - 21 أكتوبر 2021. تاريخ الإعداد: 21 أكتوبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: 302.3٪

2019: 94٪

2018: -73.2٪

2017: 1337.7٪

2016: 124.1٪

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