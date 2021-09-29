تُنهي Micron سنتها المالية بنتائج ربع سنوية قوية

أيلول 30, 2021 00:20

ما زلنا ننتظر أنباء من الولايات المتحدة بشأن المفاوضات الجارية بين الديمقراطيين والجمهوريين حول سقف الديون. إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق في الأيام المقبلة، فقد تواجه الولايات المتحدة أول تخلف عن السداد في التاريخ، كما صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة ووزيرة الخزانة الحالية جانيت يلين.

في غضون ذلك، يستمر نشر النتائج الفصلية، والتي تبرز اليوم نتائج الربع المالي الرابع لشركة Micron الأمريكية، المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية لذواكر التخزين.

حصلت شركة Micron مرة أخرى على نتائج ممتازة، تجاوزت توقعات السوق من حيث الأرباح المتوقعة لكل سهم (EPS) والإيرادات، كما نرى في الجدول التالي:

المصدر: Investing.com

على وجه التحديد، سجلت شركة Micron ربحية سهم بقيمة 2.42 دولار أمريكي وإيرادات بقيمة 8.27 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2.33 دولار أمريكي للسهم الواحد و 8.22 مليار دولار أمريكي في الإيرادات. وعلى الرغم من ذلك، وبعد إعلان هذه النتائج، فقد سعر السهم حوالي 3.57٪.

كما نرى في الرسم البياني اليومي - بعد الاتجاه الصعودي القوي الذي دفع سعر السهم إلى تسجيل مستويات قياسية في 12 أبريل 2021، عند مستوى الـ 96.95 دولار أمريكي للسهم - اتبع السعر اتجاهاً هابطاً خلال الأشهر القليلة الماضية أدى إلى كسره عدة مستويات دعم، و شكّل وتد عند أدنى مستوى سنوي له عند الـ 69 دولار أمريكي للسهم.

بالرغم من النتائج الجيدة التي تم نشرتها Micron ربعاً بعد ربع، يمكن تفسير تشكّل الاتجاه الهبوطي, نتيجة حالة عدم اليقين بشأن النتائج والآفاق المستقبلية لإنتهاء أزمة إنتاج الرقائق الإلكترونية. تسببت هذه الانخفاضات في انخفاض سعر سهم الشركة بنسبة 2.77٪ حتى الآن من هذا العام، حيث انخفض السعر بأكثر من 23.29٪.

يقع السعر حالياً في نطاق جانبي مهم، ويواجه المنطقة المتزامنة لمتوسطه المتحرك لمدة 200 جلسة، وخط الدعم والمقاومة البرتقالي والنطاق العلوي لتشكيل الوتد أو خط الاتجاه الهابط - والذي يعمل كأول مستوى مقاومة مهم له، مع الأخذ بالاعتبار النطاق الأحمر السفلي كمستوى دعم رئيسي.

إذا لم يتغلب السعر على مستوى المقاومة المهم هذا، فقد يقوم السعر بتشكيل موجة هبوطية جديدة نحو مستوى الدعم الحالي - والتي ستفتح خسارتها الباب لمزيد من التصحيح نحو النطاق السفلي لتشكيل الوتد عند مستوى 64 دولار أمريكي للسهم.

يعتبر مستوى المقاومة الحالي حرجاً جداً, طالما فشل السعر في تحقيق اختراق صعودي مستدام من هذا التكوين، ستظل المعنويات سلبية. سيعطي الاختراق الصعودي للسعر دفعة إلى الامام، ولكن لأخذ العلم يتوجب على السعر مواجه العديد من مستويات المقاومة المهمة قبل أن يفكر في الوصول إلى القمة القياسية الاخيرة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني اليومي لسهم Micron. النطاق الزمني: 4 أغسطس 2020 - 29 سبتمبر 2021. تاريخ الإعداد: 29 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور السعر في السنوات الخمس الماضية:

2020: 39.79٪

2019: 69.49٪

2018: -22.84٪

2017: 87.59٪

2016: 54.80٪

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