تصدر اليوم بيانات البطالة الأمريكية المهمة!

أيلول 03, 2021 12:59

كما هو الحال في أول جمعة من كل شهر، سينصب اهتمام اليوم على إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) وبيانات البطالة.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال خطابه في ندوة جاكسون هول، أن فترة نهاية عام 2021 قد تكون هي الفترة المناسبة لبدء عملية الانخفاض التدريجي في برنامج شراء الأصول، وذلك مع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي. لذلك، تعتبر بيانات البطالة اليوم في غاية الأهمية. إذا كانت البيانات أفضل من المتوقع، فقد يختار أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي بدء عملية الانخفاض التدريجي في برنامج الأصول في اجتماعهم اللاحق في سبتمبر.

خلال جلسة الأمس، كانت بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية أفضل مما كان متوقعاً من إجماع السوق، حيث جاءت عند 340.000 مقابل 345.000 متوقع. وتٌمثل هذه الارقام انخفاضاً بمقدار 14000 مطالبة عن الأسبوع الماضي.

من المتوقع أن تسجل بيانات الوظائف NFP اليوم 750.000 وظيفة، بعد أن تم الوصول إلى مستوى 943.000 وظيفة في الشهر الماضي. إذا كان رقم اليوم أفضل من المتوقع، فنحن نتحدث عم شهر ثالث تفوق نتائجه توقعات الاسواق على التوالي، كما نرى في الرسم البياني أدناه:

المصدر: Investing.com

خلال جلسة اليوم، علمنا أيضاً أن رئيس الوزراء الياباني "Yoshihide Suga" لم يستقيل من منصبه فحسب، بل انسحب أيضاً من قائمة المشرحين في الانتخابات المقبلة. تعرض Yoshihide Suga لانتقادات على نطاق واسع في اليابان بسبب تعامله مع الوباء وقد تنحى عن منصبه بعد عام واحد من استبداله مع "Shinzo Abe" الذي استقال بسبب مخاوف صحية.

بالرغم من عدم الاستقرار السياسي الذي ينطوي عليه ذلك في أرض الشمس المشرقة، إلا أن استقالة رئيس الوزراء لقيت استحساناً كبيراً من قبل الأسواق، حيث ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2.05٪ خلال جلسة اليوم.

ونتيجة لهذا الارتفاع القوي الذي حققه السعر في الرسم البياني اليومي لمؤشر نيكاي، تمكن السعر من الاختراق فوق خط الاتجاه المتوسط ​​المدى الذي بدأ من أعلى مستوى شهده السعر في شهر فبراير - وبدأ السعر بعدها حركة جانبية بين النطاق الأحمر السفلي وخط الاتجاه المذكور أعلاه.

في الأسابيع القليلة الماضية، لاحظنا كيف تم دعم السعر في مناسبات متتالية عند مستوى الدعم بجوار المتوسط ​​المتحرك لـ 200 جلسة، حتى أن السعر قام أخيراً بحركة صعودية أخيرة أدت به إلى تحقيق اختراق صعودي. يمكن أن تؤدي هذه الحركة إلى بناء ترند صعودي جديد ويمكن تعزيزه في تقاطع صاعد للمتوسطات المتحركة القصيرة و ذات المدى المتوسط. يظهر الرسم البياني لنا أن السعر لديه العديد من مستويات المقاومة لكسرها قبل أن يتمكن من الوصول إلى أعلى المستويات السنوية.

سيكون من المثير للاهتمام للغاية معرفة ما إذا قام السعر في التراجع، أو إعادة اختبار مستوى المقاومة السابق ومراقبة قدرته على تجاوزه! حيث أن هذا سوف يوفر للاتجاه الصاعد الجديد فرصة كبيرة للنجاح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي لمؤشر JP225. النطاق الزمني: 27 يونيو 2020 - 3 سبتمبر 2021. تاريخ الاعداد: 3 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور سعر مؤشر النيكاي 225 في السنوات الخمس الماضية:

2020: 16.01٪

2019: 18.20٪

2018: -12.08٪

2017: 19.10٪

2016: 0.42٪

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