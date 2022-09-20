الدولار الأمريكي يرتفع قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

أيلول 20, 2022 20:06

يحتفظ الدولار الأمريكي بمكانة عالية قبل رفع سعر الفائدة المتوقع من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، حيث ارتفعت المعنويات في أسواق الأسهم بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن جائحة COVID-19 "انتهت" وأنه سيتم ترويض التضخم.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة كحد أدنى مع احتمال قوي بنسبة 0.75 في المائة في 21 سبتمبر. ومستوى توجيه سعر الفائدة الحالي هو 2.5 في المائة والتوقعات تشير إلى أنه سيرتفع إلى أكثر من 4 في المائة بحلول بداية عام 2023. انخفض معدل التضخم قليلاً في يوليو ولكنه استعاد قوته في أغسطس، مما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل على الأرجح تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

بينما تمر الولايات المتحدة بركود تقني، فإن سوق العمل قوي ويظهر نمط التعافي بعد الوباء طفرات في النمو تكافح للتغلب على رياح التضخم المعاكسة. هذا النمط هو ظاهرة عالمية أكدتها الارتفاعات الحادة في أسعار النفط الخام. في حين أن هذه قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة، في ظل المناخ القوي الحالي للدولار الأمريكي، فإن أسعار صرف الوقود الأحفوري المقوم بالدولار الأمريكي تشكل عقبة كبيرة عند شراء أو بيع النفط الخام.

قرار البنك المركزي الأكثر تشددًا في العالم يوم الأربعاء أعقبه قرار البنك المركزي الأكثر تشاؤمًا يوم الخميس. حافظ بنك اليابان (BoJ) على مسار السياسة النقدية الطليق خلال الاضطرابات في أسواق أسعار الفائدة التي بدأت في نهاية الربع الأول. من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على توجيهه الرئيسي لسعر الفائدة عند مستوى -0.1٪ في 22 سبتمبر.

إلى متى يمكن أن يظل بنك اليابان مسالمًا؟ بدأ الاقتصاد الياباني يلوح بعلم التضخم الأحمر، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 31 عامًا عند 2.8٪ في أغسطس، وهو مستوى مرتفع نسبيًا للبلد الآسيوي الذي يعاني عادة من معدلات تضخم منخفضة. قد يضغط هذا على بنك اليابان لبدء رفع أسعار الفائدة وسط نمو ثابت نسبيًا للناتج المحلي الإجمالي، شوهد آخر مرة عند مستوى 3.5 في المائة في الربع الثاني. أي إشارات من بنك اليابان تفيد بأن البنك المركزي يفكر في تشديد السياسة النقدية يمكن أن تحرك أزواج عملات الين الياباني.

أخيرًا بالنسبة لأحداث التداول الرئيسية هذا الأسبوع، تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خطابًا في وقت لاحق اليوم. إذا أشار الحديث إلى أن البنك المركزي الأوروبي يخطط لمسار أكثر تشددًا في المستقبل، فقد تتأثر أزواج عملات اليورو.

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