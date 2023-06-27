تقرير طلبات السلع المعمرة الأمريكية في دائرة الضوء

حزيران 28, 2023 00:48

ستكون بيانات طلبات السلع المعمرة الأمريكية، وتقارير التضخم الكندية والأسترالية من بين أهم البيانات الصادرة اليوم وغدًا. يشير محللو السوق إلى أن القراءة المتشائمة لطلبات السلع المعمرة قد تؤثر على قيمة الدولار الأمريكي مقابل منافسيه.

ذكر تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) الذي نُشر في وقت سابق من الصباح أن ارتفاع أرباح الشركات يمثل ما يقرب من نصف الزيادة في التضخم في أوروبا خلال العامين الماضيين. في المملكة المتحدة، يشير محللو بلومبرج إيكونوميكس إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا (BoE) قد يدفع الاقتصاد إلى الركود بحلول نهاية عام 2023.

وفقًا لتقرير CNBC، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إن الصين لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى هدف النمو السنوي بحوالي 5٪، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون النمو في الربع الثاني أسرع مما كان عليه في الأول.

من المحتمل أن تكون طلبات السلع المعمرة الأمريكية قد تراجعت في مايو

يوم الثلاثاء، سيصدر مكتب الإحصاء الأمريكي تقرير طلبيات السلع المعمرة لشهر مايو. يتوقع محللو السوق أن تكون الطلبات قد تراجعت بنسبة 1٪، على عكس الارتفاع بنسبة 1.1٪ في أبريل. يقيس تقرير أوامر البضائع المعمرة الزيادة أو النقص في طلبات البضائع التي يمكن أن تستمر لأكثر من ثلاث سنوات.

تعتبر أرقام طلبات السلع المعمرة مؤشرات مهمة لصحة الاقتصاد. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر التصنيع ISM قد انكمش لمدة سبعة أشهر متتالية. يشير الاقتصاديون إلى أن عدم اليقين الاقتصادي وأرقام التضخم المرتفعة قد ساهمت في انخفاض الطلب على الإنفاق الرأسمالي.

مؤشر أسعار المستهلكين الكندي سينخفض في مايو؟

سينشر كل من بنك كندا وإحصاء كندا بيانات التضخم يوم الثلاثاء. يتوقع الاقتصاديون أن يأتي رقم التضخم الرئيسي في مكتب الإحصاء الكندي عند 3.4٪ في مايو، على أساس سنوي، بانخفاض من 4.4٪ في أبريل. ومن المتوقع أن يظهر كلا التقريرين من بنك كندا وخدمة الإحصاء الكندية فيما يتعلق بقراءات مؤشر أسعار المستهلك الأساسية على أساس شهري، ارتفاعًا بنسبة 0.5٪.

قرر بنك كندا استئناف سياسة التضييق النقدي الشهر الماضي من خلال رفع أسعار الفائدة على الرغم من أنه كان من أوائل البنوك المركزية التي تعهدت بإعادة تقييم استراتيجيتها في الربيع. قال محللو بنك مونتريال (BMO) إن انخفاض التضخم سيكون خبراً جيداً ولكنه لن يخمد مخاوف بنك كندا. لذلك، يقترحون أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى قد يكون في الطريق. سيعلن مجلس إدارة بنك كندا قراره بشأن سعر الفائدة في 12 يوليو.

تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الاسترالي الشهري

سيصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي صباح الأربعاء تقرير التضخم الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو. يتوقع الاقتصاديون أن يصل معدل التضخم الرئيسي إلى 0.2٪ على أساس شهري مما يعني أن التضخم العام السنوي قد انخفض إلى 6.3٪ من 6.8٪.

وتعليقًا على التضخم الأسترالي وسياسة البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، كتب محللو ING في تقرير أنه "باتباع الإرشادات الصادرة عن دقائق البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) اعتبارًا من يونيو، حيث كان قرار رفع الأسعار قرارًا متوازنًا للغاية، يشير هذا التحسن في التضخم إلى أن شهر يوليو قد يوفر للبنك فرصة للتوقف مؤقتًا".

Ifo: تنخفض الروح المعنوية للأعمال الألمانية للشهر الثاني على التوالي

انخفض مؤشر مناخ الأعمال التابع لمعهد Ifo إلى 88.5 في يونيو، انخفاضًا من 91.5 في مايو، مسجلاً انخفاضًا أكبر مما كان متوقعًا. وكان استطلاع لرويترز شمل المحللين توقع هبوطا إلى 90.7. وتعليقًا على الاستطلاع، قال رئيس Ifo إن "المعنويات في الاقتصاد الألماني قد خيمت بشكل ملحوظ"، في حين أشار محللون آخرون يعملون في المعهد الألماني إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف الطلب وأن توقعات الصناعة للصادرات انخفضت بشكل كبير.

ويتوقع أحدث تقرير شهري صادر عن البنك المركزي الألماني أن الركود سيصل إلى نهايته قريبًا حيث سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف في الربع الثاني، بعد الانكماش في أكتوبر وديسمبر ويناير ومارس. يتوقع البنك المركزي الألماني انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3٪، يليه انتعاش صغير بنسبة 1.2٪ في عام 2024 وبنسبة 1.3٪ في عام 2025.

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