أسعار المملكة المتحدة ترتفع بنسبة 11.1٪ في أكتوبر، هل يتحرك بنك إنجلترا التالي؟

تشرين الثاني 17, 2022 05:49

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 11.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بـ 10.1 في المائة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 41 عامًا على خلفية أسعار الطاقة. ماذا يعني هذا بالنسبة لبنك إنجلترا (BoE)؟

في اجتماعه في نوفمبر، صوت بنك إنجلترا بأغلبية 7-2 على زيادة توجيه سعر الفائدة إلى 3٪، بزيادة قدرها 0.75٪. صوت عضوان فقط من أعضاء اللجنة لصالح رفع سعر الفائدة إلى أقل من 0.75 في المائة ويمكن لأحدث أرقام التضخم أن تضيف وزنا أكبر للحجة الداعية إلى زيادات أكبر في الاجتماع المقبل في 15 ديسمبر.

إن المعدل المستهدف للتضخم البالغ 2 في المائة بعيد المنال وقت كتابة هذا التقرير، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى من الزيادات المستمرة في الأسعار لرؤية انخفاض في الأسعار. في حين تباطأ النمو في الأشهر الأخيرة، لا يزال سوق العمل نقطة قوية، ومن المفارقات أن هذا قد يغذي التضخم العام لأن طلب المستهلكين يمكن أن يلبي الزيادات في أسعار الموردين.

منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فرضت الرسوم الجمركية على الواردات من الكتلة قيودًا على وصول المستهلكين إلى السلع والخدمات ذات الأسعار المنخفضة، مما زاد من الضغوط التضخمية.

إذا كانت هناك قفزة كبيرة أخرى في سياسة سعر الفائدة لبنك إنجلترا في ديسمبر، فقد تدعم قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي القوي حيث أن سعر الفائدة الرئيسي في المملكة المتحدة سيقترب من معدل الفائدة الحالي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 4 في المائة.

الدولار الكندي

في أخبار التضخم الأخرى، ستصدر كندا معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر اليوم. في السابق عند مستوى 6.9 في المائة، يرى إجماع السوق أن الرقم لم يتغير عند 6.9 في المائة. إذا كان هناك أي شيء غير متوقع في النتائج، فقد يؤثر على أزواج عملات الدولار الكندي وربما على قرار سعر الفائدة التالي لبنك كندا (BoC). رفع بنك كندا أسعار الفائدة قصيرة الأجل لليلة واحدة إلى 3.75 في المائة في أكتوبر وسيعقد اجتماعه المقبل في 7 ديسمبر. يتوقع البنك المركزي الكندي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 1.5 في المائة في عام 2023، وقد يكون هذا أيضًا عاملاً في قراره في ديسمبر.

الدولار الاسترالي

ستعلن أستراليا يوم الخميس عن أحدث أرقام معدل البطالة لشهر أكتوبر. في السابق عند مستوى 3.5 في المائة، يتوقع إجماع السوق أن تكون النتيجة عند مستوى 3.6 في المائة. أي شيء أعلى أو أدنى من الإجماع قد يحرك أزواج عملات الدولار الأسترالي.

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