تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا، والمتداولون يركزون على مبيعات التجزئة في أمريكا وبريطانيا

كانون الثاني 19, 2023 02:50

تم تداول أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع يوم الأربعاء، على الرغم من إعلان بنك اليابان (BoJ) عن قراره بعدم تغيير سياسة التحكم في منحنى العائد. في مؤتمر صحفي، قال حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا "لم يمض وقت طويل منذ أن قررنا إجراءاتنا في ديسمبر. من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ الإجراءات في التأثير على وظيفة السوق". كما هو متوقع، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير.

مورجان ستانلي: من المرجح أن يكون سوق الأسهم الصينية هو الأفضل أداء في عام 2023

وفقًا لتقرير Morgan Stanley، من المرجح أن يظهر سوق الأسهم الصينية كأفضل أداء في عام 2023. واقترح الاقتصاديون في Morgan Stanley أن مؤشر MSCI China قد يصل إلى 80 ويمكن أن يرتفع مؤشر Hang Seng إلى 24500 بحلول نهاية عام 2023. سيمثل هذا زيادة بنسبة 15٪ تقريبًا من حيث يتم تداوله في السوق الآن.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني في ديسمبر إلى 10.5٪

أظهر تقرير نشره مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن مؤشر أسعار المستهلك البريطاني (CPI) تراجع إلى 10.5٪، على أساس سنوي، في ديسمبر بسبب انخفاض أسعار الوقود والملابس. وتعليقًا على تقرير التضخم، أشار الاقتصاديون في مكتب الإحصاء الوطني إلى أنه "على الرغم من أننا شهدنا التيسير الثاني على التوالي، إلا أنه انخفاض متواضع إلى حد ما ولا يزال التضخم عند مستوى مرتفع للغاية مع ارتفاع الأسعار الإجمالية بقوة".

في صباح يوم الأربعاء، انتعش زوج العملات جنيه استرليني / دولار أمريكي (GBP / USD) من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، حيث يتم تداوله عند 1.2320.

من المقرر صدور تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية اليوم

سيصدر مكتب الإحصاء الأمريكي في وقت لاحق اليوم مجموعة من البيانات المتعلقة بمبيعات التجزئة في البلاد في ديسمبر. يتوقع الاقتصاديون أن يظهر التقرير انخفاضًا بنسبة 0.8٪ على أساس شهري. وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في نوفمبر 2022.

إذا كانت أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر متوافقة مع توقعات السوق، فقد يحصل الدولار الأمريكي على دفعة. على العكس من ذلك، قد يؤدي الانخفاض الإضافي في مبيعات التجزئة إلى الإضرار بالعملة الأمريكية التي كافحت مقابل اليورو والباوند البريطاني في الأيام السبعة الماضية.

قبل عشرين يومًا فقط (26 ديسمبر)، أظهر استطلاع أجرته شركة Mastercard ServicePlus أن مبيعات التجزئة (باستثناء السيارات) زادت بنسبة 7.6٪، على أساس سنوي، في موسم العطلات هذا، والذي يمتد من 1 نوفمبر حتى 24 ديسمبر. قد يثير رقم المبيعات المتشائم تكهنات بشأن رفع سعر الفائدة الجديد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يسعى إلى تشديد سياسته النقدية والسيطرة على تضخم أسعار المستهلكين.

من المحتمل أن تكون مبيعات التجزئة البريطانية قد ارتفعت في ديسمبر

يوم الجمعة، سيكون دور ONS في المملكة المتحدة لنشر تقرير بشأن مبيعات التجزئة في ديسمبر. يقترح بعض الاقتصاديين أن أرقام مبيعات التجزئة ستأتي عند -4.2٪ و + 0.4٪ على أساس سنوي وشهري على التوالي.

خلق تقرير نشر قبل أسبوع من قبل اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) وشركة المحاسبة KPMG مشاعر مختلطة حيث أظهر أن مبيعات التجزئة بالمثل بالمثل قفزت بنسبة 6.9 ٪ على أساس سنوي في ديسمبر ولكن مدفوعة بشكل أساسي بالأسعار المرتفعة.

تعتبر الأسعار المرتفعة مشكلة حيث تضع تكاليف المعيشة ضغطاً على ميزانية المستهلكين في المملكة المتحدة. بنك إنجلترا في طريقه لتشديد سياسته النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة.

قرر بنك الصين الشعبي أسعار الفائدة

قبل احتفالات رأس السنة الصينية مباشرة، سيعلن بنك الشعب الصيني (PBoC) عن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة 20 يناير. يتوقع الاقتصاديون أن البنك المركزي سيبقي تكاليف الاقتراض معلقة.

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