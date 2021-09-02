مجموعة Stellantis للسيارات تستحوذ على First Investors Financial Service Group
مجموعة Stellantis للسيارات تستحوذ على First Investors Financial Service Group
أيلول 02, 2021 15:35
بالنسبة للعديد من المستثمرين، من المحتمل ألا يعني اسم Stellantis أي شيء بالنسبة لهم. ومع ذلك، بمجرد معرفة حقيقة مجموعة Stellantis التي تمتلك علامات تجارية مثل Peugeot و Citroën و Opel و Fiat و Jeep، سيدرك الجميع بسرعة أننا نتحدث عن عملاق في صناعة السيارات.
مجموعة Stellantis هي ناتج اندماج بين مجموعة PSA و مجموعة FCA والتي هي اختصار لـ "Fiat Chrysler Automobiles" فيما سبق، والتي بدأت العام الماضي، عبر إنشاء المقر الرئيسي للمجموعة في هولندا. ونتيجة لهذا الاندماج، توقعت المجموعتان تحقيق تعاون بأكثر من 3.7 مليار يورو، دون الحاجة إلى إغلاق أيّاً من مصانع الإنتاج الخاصة بالسيارات.
بعد الاندماج، أصبحت المجموعة حالياً تضم العلامات التجارية الـ 14 التالية:
مجموعة PSA
FCA الامريكية
FCA الايطالية
Peugeot
Chrysler
Fiat
Citroën
Dodge
Abarth
DS Automobiles
Jeep
Alfa Romeo
Opel
Ram Trucks
Lancia
Vauxhall
Maserati
المصدر: ويكيبيديا
وفي سياق أخر, أعلنت شركة Stellantis اليوم عن شراء شركة First Investors Financial Service Group بمبلغ يقارب 285 مليون دولار أمريكي.
مجموعة First Investors Financial Service Group هي شركة متخصصة في تمويل مبيعات السيارات في الولايات المتحدة. عبر عملية الشراء هذه، تسعى المجموعة إلى الدخول في هذا السوق المهم - على أمل أن يجلب معه زيادة في الإيرادات والأرباح، فضلاً عن إمكانية بناء علاقة وثيقة مع العملاء والحصول على ولاءهم.
بالنظر إلى سعر سهم Stellantis، يمكننا أن نرى أن سعر سهم Stellantis قد اتبع هذا العام اتجاهاً صاعداً وحقق ارتفاع بنسبة 37.22٪ مع نهاية شهر أغسطس. ومع ذلك، فإن السعر حالياً في حالة تصحيح بعد أن سجل أعلى مستوياته السنوية في 13 أغسطس عند مستوى الـ 22 دولار للسهم.
في الوقت الحالي، يُكافح السعر للحفاظ على مستوى الدعم الذي يمثله مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ للحركة الصاعدة الأخيرة. بعد التقاطع الهبوطي للمتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة المدى قد يطمح السعر إلى إجراء تصحيح باتجاه مستوى الدعم التالي في المنطقة الذي يتزامن فيها مع المتوسط المتحرك لمدة 200 جلسة المٌمثل بالنطاق الأحمر ومستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ في الرسم البياني ادناه.
سيؤدي فقدان هذا المستوى إلى فتح الباب أمام مزيد من التصحيح بحثاً عن خط الاتجاه الصعودي ومستوى الدعم والمقاومة المهم للنطاق البرتقالي. ومع ذلك، طالما أننا نحافظ على هذه المستويات، فإن المعنويات ستبقى إيجابية.
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Roberto Rojasمحلل مالي، Admirals إسبانيا
روبرتو محلل مالي حاصل على شهادة مستشار مالي أوروبي ودرجة مزدوجة في إدارة الأعمال وفي العلوم الاكتوارية والمالية. في عام 2013 تخرج كمدير خبير في الأسهم و المشتقات المالية في البورصات الإسبانية. يعمل في Admirals منذ 2013.